Nell’estate “militante” Schlein porti la crema solare, rischia di bruciarsi

Da qui a settembre godetevi le vacanze, ma non troppo. Elly Schlein vuole che questa sia una “estate militante”. Se siete elettori del centro-sinistra e volete salvare il Partito Democratico da sé stesso, tra un tuffo al mare e una tintarella in spiaggia tenete d’occhio il telefonino perché da un momento all’altro sareste chiamati a dare il vostro contributo. Come? Militando. Cosa significa di concreto? Chiedete alla segretaria del PD, che a quattro mesi scarsi dalla vittoria alle primarie sembra essere invecchiata di dieci anni. Non fisicamente s’intende, ma sul piano dell’immagine pubblica. Dovrà esserci qualcosa di estremamente estenuante in quel Nazareno per sfinire un segretario dopo l’altro in così breve tempo. Avete presente quando i concorrenti del Grande Fratello piangono e strepitano dentro la casa, singhiozzando che il reality sia più duro di come uno lo percepisca da casa? Ecco!

L’estate militante è una bella espressione, dobbiamo essere onesti.

Segretaria in contrapposizione ai vertici di partito

Dà l’idea di un partito solare, tra laggente e per laggente. Il punto è che nel PD forse non vedono l’ora che arrivi il caldo afoso e che la politica vada in vacanza, così da togliersi Schlein dai piedi per qualche settimana. E tra gli italiani non è che le cose vadano granché meglio. La percezione che l’uomo comune ha del PD è di un partito irriformabile, in eterno conflitto per poltrone che si riducono di elezione in elezione.

Alla direzione di questo lunedì, dopo l’imbarazzante partecipazione alla manifestazione del Movimento 5 Stelle contro la precarietà, Schlein è stata chiara: “sono qui per restare”. Sembrava un “mettetevi comodi che ne vedrete delle belle”.

Facile che la giovane donna non ricordi quanto Rosy Bindi allora disse a uno scalpitanteda poco entrato a Palazzo Chigi dopo avere fatto le scarpe ad Enrico Letta: “tanto non duri”. Se c’è una certezza granitica da quelle parti è che i segretari vanno e vengono, mentre il PD rimane “fermo, immobile come un semaforo”. Profeticamente geniale fu Corrado Guzzanti negli anni Novanta nei panni dell’allora premier Romano Prodi.

La giovane segretaria si dimena tra riformisti, moderati, massimalisti e semplici piantagrane. Vorrebbe riportare il PD alle origini, cioè ad essere un partito di sinistra-sinistra. Basta banchieri, basta capitalismo finanziario, basta inseguire Confindustria, il governismo, l’istituzionalismo esasperato, la politica dei riti ingessati. Solo che non ha capito che il PD esiste proprio perché è questo. Se fosse altro, si sarebbe sciolto prima ancora di nascere. Il movimentismo lanciato da Schlein con l’estate militante rivoluziona il linguaggio di partito, ma rischia di accrescerne le tensioni interne con l’alta guidata da capibastone come il presidente Stefano Bonaccini e l’ex ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

Estate militante non salva Schlein da tensioni interne al PD

Si moltiplicano i temi di scontro: dalla fornitura di armi all’Ucraina alle alleanze, dai diritti civili alle posizioni sull’economia. Schlein è l’immagine speculare di Renzi. Questi pensava di rottamare la vecchia guardia con idee e temi centristi. Resistette per qualche anno grazie all’exploit alle elezioni europee del 2014 e alla posizione di premier da cui guidava il partito. La prima donna segretaria vorrebbe ridare dignità agli ex rottamati e sente il bisogno a ogni piè sospinto di punzecchiare l’ex premier fiorentino. Il quale ha buon gioco a ricordarle come un Pippo Baudo della politica che ella sia una “sua” invenzione. In effetti, fu eletta eurodeputata solo grazie al boom dei consensi ottenuto dal suo PD (record del 40,8%) e inserita in lista sotto la sua segreteria.

Insomma, Schlein fa la rivoluzionaria e può pure inventarsi l’estate militante per fingere di avere una strategia per scavallare i prossimi mesi caldi.

Tuttavia, paga già il fatto di essere stata “cooptata” dai nemici interni che vuole pensionare. Fu Bonaccini nel 2020 a volerla vice-presidente della Regione Emilia-Romagna. Prima ancora era stato Renzi per l’appunto ad averla resa nota al grande pubblico con la candidatura alle europee. Un’ascesa fulminea dell’ex stagista alla campagna elettorale per Barack Obama. Ma i successi ottenuti in gran fretta sono prodromici spesso di cadute altrettanto veloci. L’estate militante non salverà la “soldata” Schlein dai commilitoni agguerriti (e “guerrafondai” dal suo punto di vista). Porti con sé la crema solare, perché rischia di scottarsi.

[email protected]