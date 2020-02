Chiusura filiali Unicredit: ecco la prima lista esclusiva di Business Insider

Continua a far parlare il piano strategico Team 23 di Unicredit, che prevede, appunto entro il 2023, la chiusura di 450 filiali e il taglio di 5.500 dipendenti in Italia. Resta ancora il nodo per i dipendenti mentre, come riporta reggionline.com, solo in Emilia Romagna gli esuberi dovrebbero essere 600, con circa 20 chiusure solo a Modena e Reggio Emilia, come scrive La Gazzetta di Modena.

In un approfondimento della giornata di ieri, Business Insider ha pubblicato una prima lista esclusiva delle filiali Unicredit, situate nelle regioni Lombardia e Sicilia, che dovrebbero essere interessate dalla chiusura. Di seguito vi riportiamo l’elenco presentato dall’autorevole portale web, indicando regione, città e indirizzo. Ovviamente si tratta di filiali che Mustier pensa di chiudere, manca quindi l’ufficialità. (Maggiori dettagli si avranno venerdì dopo l’incontro con i sindacati).

Filiali Unicredit a rischio chiusura nella regione Lombardia

#1 Filiale di Laveno Mombello (Varese) in via Diaz

#2 Filiale di Rivanazzano (Pavia) in piazza Cornaggia

#3 Filiale di Monza in via Guerrazzi

#4 Filiale di Cesano Boscone (Milano) in via Milano

#5 Filiale di Bagnolo Cremasco (Cremona) in via IV Novembre

#6 Filiale di Sustinente (Mantova) in via Mons. Trazzi

#7 Filiale di Brescia in via Vittorio Veneto

#8 Filiale di Caravaggio (Bergamo) in via Moietta

Filiali Unicredit a rischio nella regione Sicilia

#1 Filiale di Marianopoli (Caltanissetta)*

#2 Filiale di Caltanissetta in via Don Minzoni

#3 Filiale di Aci Catena (Catania)*

#4 Filiale di Militello Val di Catania (Catania)*

#5 Filiale di Agrigento in via Imera

#6 Filiale di Naso (Messina)*

#7 Filiale di Palermo in via Dante

#8 Filiale di Camporeale (Palermo)*

#9 Filiale di Caltavuturo (Palermo)*

#10 Filiale di Modica (Ragusa) in Corso Regina Margherita

#11 Filiale di Santa Ninfa (Trapani)*

*la via non è indicata dal momento che si tratta dell’unica filiale Unicredit presente nel Comune indicato.

Piano industriale Unicredit: una mannaia per i lavoratori italiani

La chiusura di 450 filiali Unicredit in tutto il territorio italiano (sulle 500 complessive) è la diretta conseguenza del piano 2019-2023 dall’amministratore delegato del gruppo bancario Jean Pierre Mustier. Oltre ai 450 sportelli chiusi, sono previsti anche 6mila esuberi (degli 8mila totali).

Intanto, nella giornata di domani (venerdì 14 febbraio) è in programma l’incontro tra le sigle sindacali e i rappresentanti dell’istituto bancario, al termine del quale si avranno maggiori informazioni al riguardo. Una settimana più tardi (venerdì 21 febbraio) è invece previsto il confronto tra i rappresentanti di Unicredit e il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo.

Leggi anche: Unicredit, caos posti di lavoro: 6mila esuberi e chiusura 450 filiali

Per rettifiche, domande, informazioni o comunicati stampa scrivete a [email protected]