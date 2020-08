10 consigli unici per una migliore gestione del denaro

La gestione del denaro non sempre si rivela semplice, soprattutto per chi non ha molte conoscenze e cerca di seguire quello che fanno altre persone con uno stile (e un reddito) diverso dal proprio. L’edizione italiana di Business Insider ha elencato 10 consigli suggeriti da alcuni esperti di finanza sul denaro. Ciascuno di questi suggerimenti può essere messo in pratica da subito. Scopriamo dunque quali sono le migliori strategie per raggiungere quella libertà finanziaria agognata da tanti.

#1 Vivere al di sotto delle proprie possibilità

Guadagnare 2.000 o 3.000 euro non significa permettersi di fare la bella vita. Meglio risparmiare e investire sul futuro, vivendo con meno di quanto è il reale stipendio a fine mese.

#2 Usare il denaro contante

Un consiglio che oggi appare anacronistico, ma che arriva da James Stefurak, fondatore del progetto Monarch Research.

#3 Impostare un trasferimento automatico

L’esperta di consumi Andrea Woroch suggerisce di impostare un trasferimento automatico per riuscire a risparmiare in modo semplice.

#4 Risparmiare da giovani

Prima si risparmia e maggiori saranno gli interessi associati al denaro risparmiato.

#5 Investire il 15% dello stipendio in un portafoglio di titoli semplice

Il Ceo di Twine Uri Pomerantz suggerisce di investire meno di un quinto del proprio stipendio in un portafoglio di titoli semplice.

#6 Mantenere le spese costanti in caso di aumento dello stipendio

Se si dovesse ricevere un aumento dello stipendio è l’occasione giusta per risparmiare/investire di più, senza cambiare il proprio stile di vita.

#7 Sfruttare i punti fedeltà delle carte di credito

Un altro ottimo modo per risparmiare è quello di sfruttare gli sconti offerti dai punti fedeltà delle carte di credito.

#8 Non lavorare per soldi

Todd Kunsuman sottolinea che non bisogna lavorare per soldi, ma devono essere loro a lavorare per noi (investire).

#9 Mettere da parte ogni banconota da 5 euro

Il testo originale parla di 5 dollari, ma il ragionamento è identico anche con le banconote da 5 euro.

#10 Risparmiare per i tempi bui

Nulla è per sempre e niente resta uguale. Per questo conviene risparmiare per i tempi bui, così da poter gestire qualsiasi cambiamento.

