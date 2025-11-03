La polemica è servita. Il governo elimina due misure di pensionamento anticipato per il 2026 e molti a dire che nel 2026 torna la legge Fornero. La stessa professoressa a cui si deve la più nota e odiata riforma previdenziale, ogni settimana torna a fare retorica, criticando il governo e punzecchiando Salvini sull’argomento. Eppure, anche senza due delle misure alternative alle pensioni ordinarie, nel 2026 ci saranno alcune possibilità di anticipare la pensione. Ci sono almeno 3 soluzioni anti Fornero per la pensione anticipata.

È vero, senza la quota 103 e senza opzione donna, si assottigliano le possibilità di andare in pensione prima. Ma se c’erano misure che davvero potevano essere considerate valide alternative alla legge Fornero, queste non erano certamente opzione donna e quota 103.

In primo luogo perché sono due misure che hanno nel calcolo contributivo uno dei fattori che le hanno rese poco appetibili e di conseguenza poco sfruttate. Opzione donna inoltre, da anni ormai era ridotta ad una misura destinata solo a particolari categorie come le invalide, le caregivers o le licenziate.

C’è molto di meglio che sarà ancora attivo l’anno prossimo. Ci sono diverse misure che sicuramente vanno considerate come misure anti Fornero di pensione anticipata 2026. Ce ne sono almeno 3.

Quota 41 per i precoci nel 2026

Con la stessa carriera contributiva della quota 103, ma con calcolo misto e non contributivo, nel 2026 alla voce pensione anticipata ci sarà ancora la quota 41 per i lavoratori precoci. Una misura che prevede 41 anni di contributi versati e nessun limite di età. Molto meglio della quota 103 che invece prevede anche un limite anagrafico a 62 anni.

L’unico problema è che ci vuole almeno un anno versato prima dei 19 anni di età. E poi bisogna rientrare nelle solite 4 categorie che sono:

Invalidi,

Caregivers,

Disoccupati;

Addetti ai lavori gravosi.

Ecco 3 soluzioni anti Fornero per la pensione anticipata nel 2026

Le stesse categorie di sopra valgono nel 2026 per la pensione con l’Ape sociale, questa si, una misura che il governo ha deciso di confermare nel 2026. L’Anticipo Pensionistico Sociale, da cui deriva l’acronimo di Ape sarà anche nel 2026 una delle soluzioni per la pensione anticipata anti Fornero. Si potrà uscire come sempre a 63 anni e 5 mesi di età, cioè con quasi 4 anni di anticipo rispetto all’età della pensione di vecchiaia.

E pure in questo caso la pensione è a calcolo misto, nel senso che non è previsto alcun ricalcolo contributivo o cose simili. Certo è che la pensione con l’Ape sociale anche se nettamente anticipata, ha delle concrete e severe limitazioni. Partiamo per esempio dal limite di 1.500 euro massimo al mese che la misura continua a prevedere. Limite che resta fisso per tutta la durata dell’anticipo visto che si tratta di una misura che non si adegua al tasso di inflazione. Inoltre la pensione con l’Ape sociale è una misura che non prevede assegni familiari e maggiorazioni. E non è nemmeno reversibile ai superstiti.

La pensione anticipata nel 2026, ecco l’alternativa per i contributivi puri

Solo per chi non ha versamenti contributivi precedenti l’entrata in vigore della riforma Dini che introdusse il metodo contributivo, una terza alternativa è la pensione anticipata contributiva.

Ed è anche la misura che più delle altre due consente di prendere la pensione anticipata nel 2026 con una carriera contributiva piuttosto corta. Pari a 20 anni se l’interessato riesce, con la pensione INPS a raggiungere un trattamento pari a 3 volte l’assegno sociale. O pari a 25 anni se l’interessato per raggiungere la pensione pari a 3 volte l’assegno sociale deve usare anche la rendita da fondi pensione.