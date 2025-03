Dolci da Cracco per la festa delle donne, quanto costano?

È tempo di festeggiamenti per il gentil sesso, mentre i maschietti devono rendersi operosi con regali e pensieri dolci. A proposito di dolci, quanto costano quelli di Cracco per la festa delle Donne? Se siete in vena di regali golosi, ecco allora un breve excursus sulla proposta del famoso chef.

La Festa della Donna, celebrata l’8 marzo, è un’occasione speciale per onorare le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne. In Italia, questa ricorrenza è spesso accompagnata da gesti simbolici, come il dono della mimosa e la condivisione di dolci prelibatezze. Quest’anno, lo chef stellato Carlo Cracco ha ideato una linea esclusiva di dolci per la Festa della Donna 2025, combinando tradizione e innovazione per offrire esperienze gustative uniche.

Dolci da Cracco: le proposte per la Festa della Donna 2025

Per celebrare l’8 marzo, Carlo Cracco ha presentato una selezione di dolci pensati appositamente per l’occasione. Tra le creazioni spiccano:​

Baci Festa della Donna 2025: biscotti di pasta frolla dal caratteristico colore giallo, realizzati con farina di mandorle e farciti con una delicata crema alla fragola. La confezione da sei pezzi è proposta al prezzo di 19 euro. ​

Soffice Lievitato Festa della Donna: un dolce che unisce la freschezza del passion fruit alla cremosità del gianduia, con un impasto soffice e una glassatura al cioccolato bianco. Disponibile al prezzo di 18 euro. ​

Cioccolatini Festa della Donna: praline di cioccolato fondente con un cuore al lampone, decorate con una serigrafia a forma di fiore giallo che richiama la mimosa. La confezione da sei pezzi è proposta al prezzo di 15 euro.​

Tote Bag in cotone: una pratica borsa dal design minimalista, ideale per accompagnare i dolci acquistati. Disponibile al prezzo di 6 euro. ​

L’arte pasticcera di Carlo Cracco: tra tradizione e innovazione

Carlo Cracco, celebre chef italiano con una carriera internazionale, è noto per la sua capacità di reinterpretare la tradizione culinaria italiana con un tocco innovativo. Le sue creazioni dolciarie per la Festa della Donna 2025 ne sono un esempio lampante, combinando ingredienti di alta qualità con abbinamenti inediti.​ I Baci Festa della Donna 2025, ad esempio, reinterpretano i classici biscotti di pasta frolla aggiungendo la farina di mandorle per una texture più friabile e un ripieno alla fragola che dona freschezza e dolcezza al palato. Questa scelta non è casuale: il colore giallo dei biscotti richiama la mimosa, simbolo della Festa della Donna in Italia. ​

Il Soffice Lievitato Festa della Donna rappresenta un incontro armonioso tra sapori esotici e tradizionali. La combinazione del passion fruit, frutto tropicale dal gusto acidulo e aromatico, con il gianduia, crema a base di cioccolato e nocciole tipica della tradizione piemontese, crea un equilibrio perfetto tra dolcezza e freschezza. La glassatura al cioccolato bianco aggiunge una nota vellutata che completa l’esperienza gustativa. ​

I Cioccolatini Festa della Donna sono un omaggio all’eleganza e alla femminilità. La scelta del cioccolato fondente come involucro esterno, con il suo gusto intenso e leggermente amaro, contrasta piacevolmente con la dolcezza e l’acidità del ripieno al lampone.

La decorazione con il fiore giallo non è solo estetica, ma rappresenta un tributo alla mimosa, rendendo questi cioccolatini un regalo ideale per l’8 marzo.​

Dolci da Cracco: un viaggio nel gusto per ogni occasione

Oltre alle creazioni specifiche per la Festa della Donna, il laboratorio di pasticceria di Carlo Cracco offre una vasta gamma di dolci adatti a diverse ricorrenze e palati esigenti. Tra le proposte più apprezzate troviamo:​

Caprese al Cioccolato: ispirata alla tradizione napoletana, questa torta combina cioccolato e mandorle per un risultato ricco e avvolgente. Disponibile al prezzo di 27 euro. ​

Diamantini: una selezione di biscotti artigianali in tre varianti – pistacchio, burro e cannella, cioccolato – presentati in una latta elegante. Proposti al prezzo di 36 euro.​

Sbrisolona: rivisitazione del classico dolce mantovano, arricchita con noci pecan, mandorle siciliane e pistacchio di Agrigento, con un tocco di sale di Maldon. Disponibile al prezzo di 32 euro.​

Queste creazioni testimoniano l’attenzione di Cracco per la qualità degli ingredienti e la cura dei dettagli, offrendo ai clienti prodotti che uniscono gusto e raffinatezza.​ I dolci firmati Carlo Cracco possono essere acquistati attraverso diversi canali, garantendo un’esperienza d’acquisto esclusiva e personalizzata. Oltre al rinomato ristorante situato nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, è possibile visitare lo shop online ufficiale dello chef, dove è disponibile l’intera gamma di prodotti, comprese le edizioni limitate per le festività.

