Ormai perfettamente attiva, in funzione e utilizzabile anche in versione telematica la Disability Card è uno strumento che deve essere senza dubbio meglio compreso. Si tratta di uno strumento che riguarda gli invalidi e che consente loro di accedere a beni e servizi gratis o con prezzi scontati. I vantaggi della Carta Europea della Disabilità sono molti e importanti. E adesso vedremo di cosa si tratta dal momento che può essere usata anche tramite l’App IO per smartphone.

Disability Card (Carta Europea della Disabilità) invalidi, cos’è e come usarla per beni e servizi scontati o gratis

Il riconoscimento della disabilità supera i confini di uno Stato e diventa globale.

Carta del disabile, ecco come funziona anche in versione digitale

Questo uno degli obiettivi della Carta Europea della Disabilità. La Disability Card altro non è che una nuova carta d’identità valida in tutti i Paesi UE da cui si evince a chiare lettere la situazione di invalidità di un soggetto. Ed è un documento che vale in tutti gli Stati Membri ed in tutti gli uffici pubblici. Una carta di identità munita di QR Code che eviterà per l’invalido l’onere di portare dietro tutti i documenti cartacei che attestano la sua invalidità per ottenere servizi, beni e prestazioni dedicati esclusivamente ai portatori di handicap.

Una nuova carta d’identità del disabile, si potrebbe ridurre a questo il significato della Carta Europea della Disabilità. Ma non è propriamente così anche se sembra. Infatti la Disability Card avrà impressi sopra i classici dati del documento di riconoscimento, dalla foto del titolare ai dati anagrafici dello stesso. Ma come detto, avrà al suo interno un QR Code con le informazioni relative alla disabilità di cui è affetto il titolare stesso.

Il suo utilizzo oltre all’accesso agli uffici pubblici in maniera meno complicata, permetterà anche di accedere a beni e servizi con tariffe agevolate e sconti.

DIverse le agevolazioni che offre la Carta Europea della Disabilità o Disability Card

E parliamo di servizi non necessariamente pubblici ma anche privati. La Disability Card nasce con una durata massima di 10 anni rinnovabili, anche se a dire il vero la durata coincide eventualmente con le eventuali visite di revisione dell’invalidità a cui i titolari sono soggetti spesso, perché di fatto dura esattamente come l’assegnazione dell’invalidità quando questa non è permanente.

Il riconoscimento della condizione di disabilità fra i paesi aderenti all’UE è alla base della nascita di questo strumento. La Carta Europea della Disabilità può interessare tutti gli invalidi civili sopra i 18 anni, ma solo se titolari di un grado di invalidità non inferiore al 67%. Ma può essere appannaggio anche di tutti gli invalidi civili minorenni, di tutti i titolari dell’indennità di accompagnamento,

dei ciechi o sordi civili ed in genere di tutti i soggetti che sono stati riconosciuti come beneficiari delle tutele della Legge 104 o degli invalidi e inabili al lavoro secondo i dettami della legge 222. Invalidi e inabili sul lavoro possono avere diritto a questo strumento se titolari di assegno di assistenza o con grado di invalidità almeno pari al 35%.

Ecco alcuni esempi sulle convenzioni già attive

La domanda per avere la Carta Europea della Disabilità è telematica e passa dal sito dell’INPS dove c’è la procedura guidata. A domanda effettuata e ad esito positivo dell’istanza, tramite servizi postali ordinari la Disability Card finirà ai diretti interessati. Alla versione fisica della Disability Card si affianca anche una versione digitale su App IO come detto prima. Che va richiesta dopo aver ricevuto quella fisica a casa.

La Disability Card come detto in premessa, permetterà l’accesso a beni e servizi gratis o scontati ma solo per uffici, enti e strutture che hanno stipulato convenzioni dopo con l’Ufficio per le Politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un tipico esempio è la convenzione con il Ministero della Cultura che consente a chi ha la Disability Card di entrare gratis in Musei e luoghi di cultura altrimenti a pagamento. Ma ci sono anche convenzioni come quelle con Grimaldi Lines che consente ai titolari della Carta europea della disabilità di fruire di uno sconto del 10% per tutti i collegamenti marittimi dell’azienda per tratte in Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia.