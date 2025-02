Taglio alle detrazioni Irpef. Quanto ci guadagna lo Stato e quanto perde il contribuente

Una delle sorprese in negativo che il Governo ha inserito nella Legge n°207/2024, Legge di bilancio 2025, è il taglio delle detrazioni Irpef: oltre una certa soglia di reddito, scatterà una spesa massima detraibile che tiene conto non solo del reddito complessivo ma anche della composizione del nucleo familiare del contribuente.

Il Governo conta di tagliare le spese detraibili di circa 3 mld.

Ma quali sono gli impatti effettivi per le tasche dei contribuenti che dovranno rinunciare a scaricare in dichiarazione dei redditi alcune spese?

La risposta può essere ricavata dall’audizione dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, UPB, sulla Manovra 2025.

La Legge di bilancio 2025 ha introdotto un tetto massimo complessivo di spese detraibili annualmente dal contribuente.

Il nuovo taglio riguarda i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

Il reddito complessivo è calcolato escludendo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Si parte da una spesa massima detraibile complessiva così individuata:

Per individuare la spesa complessiva che effettivamente può essere portata in detrazione i suddetti importi dovranno poi essere moltiplicati per un coefficiente che varia: in funzione del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che sono fiscalmente a carico.

I coefficienti da considerare sono i seguenti:

Così, ad esempio, con un reddito di 102.000 euro e un solo figlio a carico, il contribuente potrà scaricare in dichiarazione dei redditi una spesa massima complessiva di 5.600 euro (8.000 * 0,70).

Da qui diviene di fondamentale importanza una strategia di suddivisione della detrazione Irpef tra i coniugi.

Sono interessate dal taglio alle detrazioni le spese riferite a:

Dunque, molte spese non si potranno più scaricare in dichiarazione dei redditi.

In premessa ci siamo chiesti quanto questo taglio permette di risparmiare alle Casse dello Stato e quanto invece ci rimette il contribuente.

Ebbene la risposta può essere ricavata dall’audizione dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, UPB, sulla Manovra 2025.

l DDLB interviene anche sulle detrazioni fiscali per oneri, introducendo un nuovo meccanismo di contenimento per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro. A regime, quando tutti i ratei delle spese pluriennali saranno soggetti alle nuove limitazioni, sarebbero interessati dai tagli circa il 28 per cento dei contribuenti con oltre 75.000 euro (circa 312.000 soggetti) e circa il 40 per cento di quelli con reddito oltre i 100.000 euro. Nel complesso, circa il 49 per cento della spesa risulterebbe indetraibile, pari a 3,1 miliardi, di cui 0,6 relativi ai contribuenti nella fascia tra 75.000 e 100.000 euro (circa il 28 per cento delle spese) e 2,5 nella fascia superiore (circa il 60 per cento). Il limite alle spese detraibili complessive non opera una razionalizzazione selettiva, ma piuttosto un taglio lineare di agevolazioni diverse per tipologia e finalità. Sebbene la riforma costituisca un passo nella direzione del contenimento delle spese fiscali (tax expenditures), occorrerebbe un approccio più organico alla loro razionalizzazione, anche per evitare di aumentare la complessità del sistema.