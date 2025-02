Ci sono tanti contribuenti che si trovano a percepire il principale sussidio che l’INPS versa a over 67 che non hanno potuto prendere la pensione di vecchiaia. Proprio a questi tanti contribuenti ci rivolgiamo adesso. Perché in base alle regole vigenti c’è da fare cassa, nel senso che dopo aver percepito per tanti anni l’Assegno Sociale ecco che si potrà passare ad un trattamento previdenziale adesso. Ed in alcuni casi, godendo di un autentico bonus, perché si possono prendere arretrati di diverse migliaia di euro. Ci rivolgiamo dello specifico a soggetti nati nel 1954, che nel 2025 compiranno 71 anni.

Dall’Assegno Sociale alla pensione di vecchiaia, bonus a 69,8 anni da chiedere all’INPS

Chi a 67 anni si è ritrovato nelle condizioni di non poter ottenere alcun trattamento previdenziale, avrà senza dubbio provato a prendere l’Assegno Sociale.

Una misura che si può percepire indipendentemente dai contributi che ha versato. Infatti è una misura che ha due soli requisiti. Uno anagrafico che prevede nei 67 anni l’età minima per l’accesso. L’altro invece è reddituale. Infatti per poter percepire l’Assegno Sociale bisogna avere redditi non superiori allo stesso importo dell’assegno dell’anno in cui si chiede, oppure del doppio di questo importo nel caso di soggetti coniugati.

Si può prendere con zero contributi versati, ma anche con contributi versati ma insufficienti per una pensione diretta.

E sono tanti i titolari di Assegno Sociale oggi che hanno preso questa prestazione anche se avevano diversi anni di versamenti. Contributi versati ma non utilizzati per la loro trasformazione in rendita dal momento che l’Assegno Sociale è a misura fissa, con importi prefissati entro determinate soglie e ad integrazione del reddito del diretto interessato.

Chi ha contributi versati però può ad una certa età ed in alcuni casi, chiedere che questi contributi vengano considerati per il calcolo di una vera pensione. magari rinunciando all’Assegno Sociale e andando a prendere la pensione di vecchiaia.

Come funziona la pensione per contributivi puri nati nel 1954

Quanto detto prima può rappresentare un suggerimento importante per soggetti nati nel 1954, che nel 2025 compiono 71 anni di età. Se si tratta di soggetti che hanno contributi versati solo in epoca contributiva, ecco che a 71 anni i contributi versati e non usati a 67 anni, adesso possono tornare utili.

Perché a 71 anni si può chiedere la pensione di vecchiaia anche solo con 5 anni di contributi. In questo caso, un contribuente che non ha mai versato contribuzione prima del 1996 può abbandonare l’Assegno Sociale e chiedere la sua pensione di vecchiaia.

Sconto sull’età di uscita per chi passa alla pensione di vecchiaia, ecco il bonus

Ma non è solo questo quello che si può fare. Se l’interessato è una lavoratrice che ha avuto dei figli nella vita, mentre presenta la domanda di pensione a 71 anni perché è nata nel 1954, può chiedere la decorrenza della pensione quando effettivamente è scattato il suo diritto. Che, grazie ad un cavillo della riforma Dini, può essere anticipata di diversi mesi.

Anzi, dopo l’ultima legge di Bilancio si può anticipare ancora di più.

Infatti è in vigore un taglio sull’età anagrafica per le pensioni contributive di 4 mesi per ogni figlio avuto fino a massimo 16 mesi. La novità della legge di Bilancio del 2025 infatti è il passaggio da un taglio massimo di 4 mesi a figlio fino a massimo 12 mesi, a 4 mesi a figlio fino a massimo 16 mesi. Significa che per la misura che comunemente si centra a 71 anni di età solo per i contributivi puri, in virtù dei figli avuti l’uscita effettiva può essere a 69 anni e 8 mesi. La lavoratrice nata nel 1954 può godere di una sorta di bonus dato dagli arretrati spettanti. Chi è nata nel 1956 o nel 1955 invece può godere di una uscita anticipata come spiegato in precedenza.