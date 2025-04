Crollano i prezzi di benzina e diesel, finalmente una buona notizia

Dopo mesi di rincari e incertezze legate alle fluttuazioni dei mercati internazionali, ad aprile 2025 i prezzi di benzina e diesel in Italia fanno registrare una svolta tanto attesa dagli automobilisti: sono scesi ai livelli più bassi dal 2021. È un risultato che offre un po’ di respiro, specialmente in un periodo segnato da timori economici globali e daziani rinnovati. Anche se il calo potrebbe essere temporaneo, la discesa è reale e tangibile alla pompa, e coinvolge anche GPL e metano.

Secondo i dati aggiornati, la benzina self-service costa in media 1,716 euro al litro, mentre il diesel è sceso a 1,614 euro al litro. Valori così bassi non si registravano dal 12 ottobre 2021, escludendo il periodo in cui il governo Draghi aveva introdotto uno sconto temporaneo sulle accise, tra marzo e dicembre 2022.

La situazione attuale, invece, è frutto di dinamiche di mercato, e non di misure fiscali emergenziali.

Perché scendono i prezzi benzina e diesel: petrolio giù e euro forte

I prezzi benzina e diesel aprile 2025 riflettono un contesto economico particolare. Il primo elemento che ha favorito il ribasso è la diminuzione del prezzo del petrolio greggio, tornato attorno ai 63 dollari al barile. Si tratta di ben 22 dollari in meno rispetto ad aprile 2024, un crollo che ha avuto effetti diretti sui listini dei distributori.

A contribuire ulteriormente è l’apprezzamento dell’euro sul dollaro: un euro più forte rende meno costosa l’importazione di materie prime, tra cui il petrolio. Per l’Italia, che importa quasi tutto il combustibile che consuma, questo significa un vantaggio immediato nei costi alla pompa.

Infine, un ruolo non secondario è stato giocato dai timori di una recessione globale.

Le tensioni internazionali, i dazi commerciali e l’incertezza su crescita e occupazione hanno ridotto la domanda globale di carburanti, portando i prezzi al ribasso in molti paesi europei.

Anche GPL e metano in calo

Non solo benzina e diesel. Anche i carburanti alternativi stanno beneficiando della fase di ribasso generale. Il GPL ha raggiunto un prezzo medio nazionale di 0,7367 euro al litro, tornando a livelli competitivi dopo mesi di rialzi. Anche il metano per auto è in calo, con una media di 1,4424 euro al chilogrammo, sebbene ancora lontano dai valori pre-crisi energetica. La discesa di questi carburanti ha un effetto positivo anche sul trasporto commerciale e su chi utilizza mezzi dual fuel, che in passato aveva dovuto fronteggiare aumenti imprevisti soprattutto sul fronte del metano.

Il calo dei prezzi è senza dubbio una buona notizia per i cittadini italiani, ma resta da capire quanto durerà. I mercati internazionali restano volatili, e fattori come conflitti geopolitici, decisioni dell’OPEC o variazioni fiscali potrebbero influenzare rapidamente l’equilibrio raggiunto.Per ora, però, gli automobilisti possono tornare a respirare, almeno in parte. Con la primavera che entra nel vivo e l’estate alle porte, una spesa più leggera per fare il pieno può tradursi in una maggiore mobilità e, forse, in un piccolo stimolo ai consumi interni.

I punti più importanti.