Crisi automotive, il Piemonte perde terreno: c’era una volta Torino

Non è una novità, ma ormai gli effetti sono conclamati e si ripercuotono sull’economia regionale. La crisi automotive colpisce duramente il Piemonte, regione storicamente legata alla produzione automobilistica. I numeri parlano chiaro: la produzione è in calo, la cassa integrazione cresce e le prospettive per il futuro appaiono incerte. In una fase in cui il comparto dovrebbe affrontare la transizione verso l’elettrico con visione e investimenti, il sistema produttivo piemontese si trova invece in una posizione di fragilità crescente. Il rallentamento industriale non è un fenomeno isolato, ma si riflette sull’intero tessuto economico locale, evidenziando il peso centrale del comparto automobilistico nella struttura produttiva regionale.

Il contesto nazionale e internazionale ha certamente contribuito a questa fase recessiva. L’inflazione elevata, la riduzione dei consumi interni, le incertezze geopolitiche e la concorrenza internazionale più aggressiva hanno concorso a creare un clima sfavorevole per il settore. Ma i problemi specifici dell’area torinese e piemontese affondano le radici anche in scelte industriali che hanno progressivamente indebolito il legame tra la produzione automobilistica e il suo territorio d’origine. La riduzione degli investimenti e la delocalizzazione progressiva hanno lasciato vuoti difficili da colmare, che oggi emergono in tutta la loro gravità.

Crisi automotive e crollo della produzione industriale

La produzione di autoveicoli in Piemonte ha subito una flessione che supera il 30% su base annua. Il settore della componentistica, un tempo fiore all’occhiello della regione, ha registrato un calo di oltre il 10%. Questo rallentamento ha causato un’impennata della cassa integrazione, aumentata di oltre il 60% rispetto all’anno precedente. Le aziende, costrette a fronteggiare una domanda interna ed estera in diminuzione, si trovano in difficoltà a mantenere i livelli occupazionali.

Il risultato è una crescente insicurezza tra i lavoratori, con migliaia di famiglie che guardano al futuro con preoccupazione.

La filiera automotive, che nel passato garantiva stabilità e reddito a centinaia di migliaia di persone, oggi appare spezzata in diversi punti. La transizione ecologica, che dovrebbe rappresentare un’opportunità di rilancio, rischia di aggravare le difficoltà, in assenza di un piano industriale preciso. Le imprese più piccole e meno capitalizzate faticano ad adeguarsi alle nuove tecnologie, mentre i grandi gruppi sembrano orientati a investire altrove. La discontinuità tra l’industria tradizionale e le nuove forme di mobilità rischia di lasciare il Piemonte in una posizione marginale rispetto alle dinamiche del settore.

Effetti sull’economia piemontese e occupazione

La crisi automotive ha avuto un impatto diretto sul tessuto economico della regione. Il PIL piemontese cresce solo marginalmente, sostenuto in parte dai fondi straordinari del PNRR, ma il contributo della manifattura è in flessione. I dati più recenti evidenziano una contrazione della produzione industriale complessiva dell’1,7%, una cifra che nasconde punte ben più alte nel comparto metalmeccanico e in quello della componentistica. Gli effetti si manifestano anche sul piano occupazionale, con una crescente difficoltà nel rinnovo dei contratti e una riduzione delle nuove assunzioni.

L’incertezza colpisce in particolare i giovani e i lavoratori precari, che si trovano ai margini del sistema produttivo.

Le nuove generazioni faticano a trovare impieghi stabili e qualificati, in un’area che per decenni ha rappresentato una garanzia di occupazione nel settore tecnico e meccanico. Il timore è che, in assenza di un’inversione di tendenza, il processo di deindustrializzazione possa consolidarsi, generando una spirale negativa difficile da arrestare. Le istituzioni regionali hanno lanciato segnali di allarme, ma la mancanza di un coordinamento tra politiche industriali, formazione e innovazione continua a penalizzare la competitività dell’area.

Crisi automotive, il rilancio del Piemonte passa da investimenti mirati

Affrontare la crisi automotive richiede un approccio strutturale e non emergenziale. È necessario un piano industriale che miri alla riconversione della filiera, puntando sulla produzione di componenti per veicoli elettrici, sull’innovazione tecnologica e sulla sostenibilità ambientale. Le risorse del PNRR rappresentano una leva importante, ma devono essere indirizzate verso progetti concreti e strategici. Le imprese locali hanno bisogno di accompagnamento, accesso al credito agevolato e supporto nella formazione del personale.

Il rilancio passa anche da politiche attive del lavoro in grado di tutelare i dipendenti in transizione e da incentivi per attrarre nuovi investimenti industriali. Il Piemonte ha ancora competenze, strutture e tradizione per essere un protagonista nella nuova mobilità, ma serve una volontà politica chiara e un impegno condiviso tra enti pubblici, sistema produttivo e mondo della ricerca. Il tempo per agire è limitato: senza interventi tempestivi, il rischio è quello di una perdita permanente di posizioni strategiche nel panorama industriale europeo.

