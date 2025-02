Comprare casa è l’investimento sicuro per gli over 64

A una certa età si diventa razionali, e i dati ci dicono che comprare casa è ancora la scelta più saggia per chi vuole investire senza rischiare troppo. L’investimento immobiliare è da sempre considerato un pilastro di stabilità finanziaria, e questo vale in particolare per gli over 64. In Italia, questa fascia d’età rappresenta una porzione significativa del mercato immobiliare, con il 9,8% delle transazioni nel primo semestre del 2024 attribuite a compratori over 64. Questo dato evidenzia una tendenza crescente rispetto agli anni precedenti, quando la percentuale era inferiore al 9%.

Motivazioni per l’acquisto immobiliare tra gli over 64

Le ragioni che spingono gli over 64 a comprare casa investendo nel mercato immobiliare sono molteplici.

Una delle principali è la ricerca di una residenza principale più adatta alle esigenze della terza età. Questo include la preferenza per abitazioni senza barriere architettoniche, situate ai piani bassi o dotate di ascensore, e in prossimità dei servizi essenziali. Un’altra motivazione rilevante è l’investimento a scopo di reddito. Circa il 28% degli over 64 acquista immobili con l’intento di metterli a reddito, beneficiando di entrate aggiuntive attraverso l’affitto.

Inoltre, una parte significativa di questa fascia d’età investe in seconde case, spesso situate in località turistiche o rurali, come rifugio per il tempo libero o come investimento per le generazioni future. Questa scelta è influenzata dal desiderio di trascorrere il tempo libero in ambienti più tranquilli e salubri, lontano dal caos urbano.

Comprare casa, gli immobili preferiti

Gli over 64 mostrano una predilezione per specifiche tipologie di immobili. Il trilocale è la scelta più diffusa, rappresentando il 34,9% delle preferenze, seguito dal bilocale con il 26,9%.

Questa tendenza indica una preferenza per spazi abitativi funzionali ma non eccessivamente ampi, facilitando la gestione quotidiana e la manutenzione.

Un aspetto emergente nelle scelte immobiliari degli over 64 è l’attenzione all’efficienza energetica. La crescente consapevolezza ambientale e il desiderio di ridurre i costi energetici spingono questa fascia d’età a prediligere immobili con elevate prestazioni energetiche. Questo non solo contribuisce alla sostenibilità ambientale, ma rappresenta anche un investimento lungimirante in vista delle normative europee sulle “case green”.

Investire nel mattone offre diversi vantaggi per gli over 64. Innanzitutto, possedere una proprietà garantisce una sicurezza abitativa, eliminando le incertezze legate all’affitto. Inoltre, un immobile rappresenta un patrimonio tangibile da lasciare in eredità ai propri figli o nipoti, assicurando loro una base economica solida.

Vantaggi del comprare casa per gli over 64

Dal punto di vista finanziario, l’acquisto di una casa può generare un flusso di reddito passivo attraverso l’affitto, particolarmente vantaggioso in un periodo in cui le pensioni potrebbero non essere sufficienti a mantenere lo stile di vita desiderato. Inoltre, l’apprezzamento del valore dell’immobile nel tempo può rappresentare un guadagno significativo in caso di futura rivendita.

È importante considerare anche le agevolazioni fiscali disponibili per gli over 64, come detrazioni per ristrutturazioni volte a migliorare l’efficienza energetica o l’accessibilità dell’immobile. Questi incentivi rendono l’investimento ancora più conveniente, permettendo di aumentare il valore della proprietà con un esborso finanziario ridotto.

In conclusione, per gli over 64, comprare casa si conferma un investimento sicuro e strategico. Che si tratti di assicurarsi una residenza principale più confortevole, di generare reddito aggiuntivo attraverso l’affitto o di lasciare un patrimonio ai propri eredi, l’acquisto immobiliare offre numerosi vantaggi. La chiave del successo risiede nella scelta oculata dell’immobile, tenendo conto delle proprie esigenze attuali e future, e nell’informarsi sulle opportunità fiscali disponibili per ottimizzare l’investimento.

In sintesi.