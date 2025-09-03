Prendere una pensione troppo bassa in Italia è purtroppo una costante. Tra i maggiori problemi del nostro sistema previdenziale, quello degli importi insufficienti è senza dubbio uno dei più rilevanti. Molti pensionati percepiscono assegni incapaci di coprire le spese fino a fine mese, al punto da chiedersi come aumentare la propria pensione. Gli strumenti esistono: basta conoscerli e saperli utilizzare.

Ecco una guida dettagliata su cosa un pensionato può e deve fare per incrementare l’importo del proprio trattamento.

“Buonasera, sono un pensionato che prende un trattamento INPS di 800 euro al mese, compresa la reversibilità di mio marito deceduto l’anno scorso.

Meno male che ho la casa di proprietà, altrimenti non so come avrei fatto. Tra bollette e spese, il 10 di ogni mese ho già finito la pensione e vivo di stenti fino al mese successivo. Ci sono soluzioni per aumentare l’importo del mio trattamento?”

Come aumentare la propria pensione, ecco cosa bisogna fare per prendere di più

La pensione in Italia deriva da calcoli specifici, che variano a seconda della carriera contributiva del lavoratore:

chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 ha una pensione interamente contributiva ;

; chi ha iniziato prima ha un trattamento misto, calcolato con il retributivo fino al 1995 (o fino al 2011 se aveva almeno 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995) e con il contributivo per gli anni successivi.

A prescindere dal metodo di calcolo, non esistono “miracoli” per aumentare la pensione. Tuttavia, alcune misure integrative permettono di ottenere importi più dignitosi, spesso legate alla situazione reddituale o familiare.

Chi ha redditi entro determinate soglie può chiedere all’INPS:

le maggiorazioni sociali ;

; l’integrazione al trattamento minimo.

Attenzione: chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 non ha diritto a queste misure.

Gli importi delle maggiorazioni per il 2025 sono i seguenti:

25,83 euro al mese per pensionati fino a 64 anni;

per pensionati fino a 64 anni; 82,64 euro al mese per chi ha compiuto 65 anni e non ancora 70;

per chi ha compiuto 65 anni e non ancora 70; 136,44 euro al mese per gli over 70 (124,44 euro se titolari anche di quattordicesima).

Ecco altre soluzioni vecchie e nuove per aumentare la propria pensione

Un altro strumento utile è la ricostituzione della pensione, che si può chiedere all’INPS in diversi casi:

ricostituzione reddituale , per chi ha perso redditi dopo la liquidazione iniziale e oggi rientra nei limiti per maggiorazioni o assegni al coniuge a carico;

, per chi ha perso redditi dopo la liquidazione iniziale e oggi rientra nei limiti per maggiorazioni o assegni al coniuge a carico; ricostituzione contributiva, per chi ha versamenti non utilizzati al momento della liquidazione del trattamento.

In entrambi i casi, il ricalcolo può portare a un aumento dell’assegno mensile.

Cosa si può fare adesso dopo la sentenza della Cassazione

Una recente sentenza della Cassazione ha aperto nuove possibilità di aumento. Spesso, per raggiungere i requisiti delle pensioni anticipate, sono stati inclusi periodi di contribuzione che, ai fini del calcolo, hanno abbassato l’importo della pensione.

Per le pensioni di vecchiaia, invece, questi periodi possono essere neutralizzati se non servono a raggiungere i 20 anni minimi richiesti.

La Cassazione ha stabilito che anche chi è andato in pensione anticipata utilizzando tali periodi penalizzanti può, al compimento dei 67 anni, chiedere all’INPS la sterilizzazione di quei contributi.

Ne consegue un ricalcolo dell’assegno, che garantisce un aumento dell’importo percepito.

In questo modo, anche chi in passato ha subito un calcolo sfavorevole può finalmente ottenere una pensione più equa e in linea con la propria carriera.