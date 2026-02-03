Codice fiscale unico per due persone? L’Agenzia Entrate spiega come si risolve

Il codice fiscale rappresenta lo strumento principale attraverso cui lo Stato identifica in modo preciso ogni cittadino nei rapporti con gli uffici pubblici e con numerosi soggetti privati. Questo sistema consente di collegare persone fisiche a documenti, dichiarazioni e versamenti, garantendo ordine e correttezza nei registri amministrativi.

Tuttavia, in circostanze molto limitate, può accadere che individui diversi generino una sequenza identica a causa della coincidenza di alcuni dati anagrafici fondamentali. Questa anomalia prende il nome di omocodia e può creare difficoltà concrete nella gestione delle informazioni.

Quando due o più persone condividono lo stesso identificativo, l’univocità viene meno. In questi casi, l’Amministrazione finanziaria non riesce a distinguere correttamente i soggetti coinvolti, con il rischio di attribuire atti o comunicazioni alla persona sbagliata.

Proprio per chiarire cosa sia l’omocodia e come affrontarla, l’Agenzia delle entrate ha predisposto un opuscolo informativo pensato per offrire risposte semplici e immediate.

Le conseguenze pratiche dei dati duplicati del codice fiscale

L’utilizzo di un identificativo non univoco può generare confusione in numerosi ambiti. Dichiarazioni fiscali, atti registrati, posizioni Iva e storici dei pagamenti potrebbero sovrapporsi, rendendo complessa la consultazione delle informazioni personali. Anche il cassetto fiscale può mostrare dati che non appartengono al soggetto interessato, creando incertezza e possibili errori.

In presenza di anomalie di questo tipo, è essenziale un intervento rapido degli uffici competenti. L’Agenzia delle Entrate, una volta verificata l’effettiva esistenza dell’omocodia, procede con l’assegnazione di un nuovo codice fiscale a ciascun cittadino coinvolto. Questo passaggio è fondamentale per ristabilire la corretta separazione delle posizioni e per evitare ulteriori disguidi amministrativi.

Le procedure adottate dall’Agenzia delle entrate

Dopo l’accertamento del problema, i cittadini interessati vengono convocati presso gli uffici per la consegna del nuovo identificativo personale. In questa fase viene effettuata anche una verifica approfondita dei dati presenti nell’Anagrafe tributaria. L’obiettivo è controllare che informazioni come dichiarazioni, registrazioni, partite Iva e versamenti siano correttamente associate alla persona giusta.

Successivamente, l’Amministrazione provvede a riallineare tutti gli atti ai nuovi riferimenti, consentendo così a ciascun contribuente di visualizzare nel proprio spazio riservato solo le informazioni effettivamente riconducibili alla propria posizione. In caso di sospetto iniziale, può essere attribuito temporaneamente un codice fiscale provvisorio composto esclusivamente da numeri, valido fino alla definizione finale della pratica.

Perché il codice fiscale va richiesto solo agli uffici competenti

Il vademecum dell’Agenzia insiste su un punto centrale: il codice fiscale deve essere sempre richiesto tramite i canali ufficiali. Il ricorso a programmi o applicazioni private per calcolarlo autonomamente può aumentare il rischio di errori e, nei casi più rari, favorire la nascita di omocodie. Non a caso, queste situazioni si verificano spesso quando almeno uno dei soggetti non ha ottenuto il proprio identificativo direttamente dagli enti autorizzati.

Solo l’Agenzia delle Entrate, insieme a comuni e questure, ha il potere di generare e attribuire correttamente questo strumento. Affidarsi esclusivamente a tali organismi significa ridurre al minimo le possibilità di duplicazioni e garantire una gestione ordinata dei dati personali.

La brochure informativa ricorda infine che, grazie alle procedure previste, ogni codice fiscale può tornare a svolgere pienamente la sua funzione di identificazione certa e individuale.

Riassumendo