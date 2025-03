Codice fiscale, tessera sanitaria, PEC: tutto online con i servizi dell’Agenzia Entrate (guida)

L’Agenzia delle Entrate continua il suo percorso di digitalizzazione per rendere sempre più fluido il rapporto tra Fisco e cittadino. È ora disponibile sul portale istituzionale la versione aggiornata della guida ai servizi online Agenzia Entrate , che illustra in dettaglio tutte le funzionalità digitali messe a disposizione degli utenti per gestire comodamente da casa numerosi adempimenti fiscali e amministrativi.

Questa nuova edizione introduce strumenti innovativi che consentono un’interazione più semplice e diretta, con l’obiettivo di ridurre le incombenze burocratiche ei tempi di attesa.

Tra le principali novità introdotte, spiccano tre interventi significativi pensati per migliorare l’accessibilità ai servizi da parte di famiglie, contribuenti e cittadini, sia residenti in Italia sia all’estero.

Questi aggiornamenti rappresentano un ulteriore passo avanti nella strategia di digitalizzazione dell’amministrazione tributaria.

Servizi online Agenzia Entrate: via libera al codice fiscale per i neonati

Uno degli aggiornamenti più rilevanti riguarda la possibilità di ottenere il codice fiscale per i neonati direttamente attraverso i servizi online Agenzia Entrate, senza dover più ricorrere alla presenza fisica presso gli sportelli.

Nel caso in cui il Comune non abbia ancora trasmesso i dati necessari per la generazione automatica del codice fiscale, i genitori possono ora provvedere autonomamente mediante l’accesso alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia. Il portale consente di inoltrare la richiesta allegando l’attestato di nascita e compilando i dati anagrafici del nuovo nato.

L’accesso al servizio è garantito attraverso le credenziali SPID, la Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Questa nuova procedura digitale può essere gestita direttamente da un genitore oppure da un delegato.

La novità si rivela particolarmente utile per avviare tempestivamente le prime pratiche legate alla nascita, come la scelta del pediatra o la registrazione in ambito sanitario.

Duplicato della tessera: un servizio a portata di clic sanitario

La guida aggiornata illustra anche le modalità semplificate per ottenere un duplicato della tessera sanitaria, disponibile in due versioni: con microchip (Carta Nazionale dei Servizi) o senza.

Le cause che possono portare alla necessità di richiedere una nuova tessera sono molteplici: smarrimento, furto, deterioramento o mancata ricezione della precedente. Per ciascuna di queste situazioni, è ora possibile effettuare la richiesta direttamente tramite l’area personale sul sito, evitando la trafila fisica presso gli uffici.

Il servizio online consente di:

Visualizzare e stampare una copia della tessera attualmente attiva;

Inoltrare la domanda per l’invio di una nuova tessera plastificata;

Verificare l’indirizzo di spedizione, di norma coincidente con quello registrato nell’Anagrafe tributaria.

È previsto anche l’inserimento di un indirizzo temporaneo di consegna, qualora il contributore sia domiciliato in luogo diverso da quello di residenza o abbia riscontrato problemi con precedenti recapiti.

Chi non dispone delle credenziali digitali può comunque accedere a questo servizio tramite PEC, inviando il modulo AA4/8 compilato e firmato, assieme alla copia del documento di identità, a uno degli uffici territoriali dell’Agenzia.

In alternativa, resta valida la possibilità di prenotare un appuntamento presso gli sportelli fisici.

Gestione del domicilio: fisico e digitale

Un’ulteriore innovazione riguarda la gestione dei recapiti ai quali l’Agenzia invia atti, comunicazioni e notifiche. I contribuenti residenti in Italia o all’estero possono ora comunicare un indirizzo alternativo per ricevere documentazione cartacea, comprese le cartelle esattoriali. Questo è particolarmente utile per coloro che si trovano fuori dal territorio nazionale e non hanno ancora nominato un rappresentante fiscale in Italia.

La comunicazione di un domicilio fisico diverso può essere effettuata online, attraverso l’area riservata del sito nella sezione “Il tuo profilo”, oppure tramite invio cartaceo con raccomandata A/R, allegando la copia del documento d’identità.

L’Agenzia offre anche la possibilità di indicare un domicilio digitale speciale, ovvero un indirizzo PEC personale, tramite cui ricevere avvisi e atti ufficiali in formato elettronico. Questa opzione non riguarda solo le notifiche obbligatorie per legge, ma include anche comunicazioni informative e provvedimenti amministrativi.

Il domicilio digitale rappresenta uno strumento fondamentale per semplificare la gestione delle comunicazioni, assicurando tempi più rapidi e maggiore tracciabilità. Può essere utilizzato sia dall’Agenzia delle Entrate sia dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche per l’invio delle cartelle di pagamento.

Questo servizio è rivolto a persone fisiche; Professionisti; Enti di diritto privato non iscritti in registri, albi o elenchi professionali. Ma riguarda solo coloro che non hanno già PEC registrata all’INI-PEC.

Servizi online Agenza Entrate: un passo avanti verso un Fisco più accessibile

Queste innovazioni confermano l’impegno dell’Agenzia delle Entrate nella promozione della digitalizzazione dei servizi fiscali , con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti e ridurre il ricorso alla burocrazia tradizionale. I nuovi strumenti digitali non solo semplificano l’accesso ai servizi essenziali, ma rappresentano anche un’opportunità per aumentare l’efficienza dell’amministrazione pubblica nel suo complesso.

L’adozione dei servizi online Agenzia Entrate si rivela, quindi, una scelta strategica sia per l’ente che per i cittadini, facilitando una gestione autonoma, veloce e trasparente delle pratiche fiscali quotidiane.

Con queste novità, l’Agenzia si conferma come un punto di riferimento nell’innovazione della Pubblica Amministrazione, orientata a una relazione sempre più digitale e personalizzata con i cittadini.

Riassumendo