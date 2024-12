Chiamate truffa, attenzione a questi numeri se non volete mettere a rischio i vostri risparmi

Nel periodo natalizio, spesso i criminali intensificano il loro lavoro. Le chiamate truffa, spesso note come truffe “wangiri”, sono un fenomeno sempre più diffuso che mette a rischio la sicurezza economica degli utenti. Questi tentativi di frode sfruttano la curiosità delle vittime e si concentrano su specifici prefissi internazionali, facendo leva sulla disattenzione per generare costi elevati. Per evitare spiacevoli sorprese in bolletta, è essenziale conoscere i rischi associati a queste chiamate, identificare i prefissi sospetti e adottare strategie preventive.

Il termine “wangiri” deriva dal giapponese e significa “squillo e chiudi”.

Chiamate truffa, occhio a questi prefissi

Questo metodo consiste nell’effettuare una chiamata breve, che termina prima che il destinatario possa. Incuriositi, molti utenti richiamano il numero sconosciuto, spesso senza rendersi conto che si tratta di un prefisso internazionale. Una volta effettuata la chiamata, si viene collegati a numeri a pagamento o linee premium, che addebitano costi elevati per ogni minuto di conversazione, talvolta senza nemmeno che vi sia una reale interazione.

I truffatori si avvalgono spesso di numeri internazionali per confondere le vittime. Tra i prefissi più frequentemente utilizzati, troviamo:

Gran Bretagna (+44)

Francia (+33)

Cuba (+53)

Moldavia (+373)

Kosovo (+383)

Tunisia (+216)

Questi numeri sembrano provenire da località legittime, ma in realtà sono collegati a servizi fraudolenti progettati per generare guadagni illeciti a spese degli utenti.

I rischi delle chiamate truffa

Rispondere o, peggio, richiamare un numero truffaldino può comportare perdite economiche significative. Gli utenti spesso scoprono il problema solo quando ricevono la bolletta telefonica, trovando addebiti per servizi a pagamento che non hanno mai utilizzato. Inoltre, in alcuni casi, i truffatori possono sfruttare queste chiamate per accedere ai dati personali o bancari, aumentando il rischio di furti di identità o frodi finanziarie.

Esistono diverse strategie per proteggersi da queste truffe e ridurre il rischio di perdite economiche:

Non richiamare numeri sconosciuti

Se ricevi una chiamata da un prefisso internazionale che non riconosci, evita di richiamare. Spesso si tratta di truffe.

Verifica il prefisso

Verifica il prefisso Se il numero inizia con uno dei prefissi sospetti, considera l’opzione di bloccarlo direttamente. Molti smartphone e operatori telefonici offrono strumenti per identificare e bloccare numeri fraudolenti.

Usa app di identificazione chiamate

Applicazioni come Truecaller o Hiya possono aiutarti a identificare le chiamate sospette e segnalarle come potenzialmente pericolose.

Contatta il tuo operatore telefonico

Segnala immediatamente qualsiasi addebito sospetto e chiedi al tuo operatore di bloccare chiamate internazionali non autorizzate.

Attenzione agli SMS

Oltre alle chiamate, i truffatori potrebbero inviare messaggi di testo con link fraudolenti.

L’impatto economico sui risparmiatori

Non cliccare mai su link provenienti da numeri sconosciuti.

Oltre ai costi diretti delle chiamate a pagamento, queste truffe possono portare a perdite finanziarie indirette. Ad esempio, se un truffatore riesce a ottenere informazioni personali, potrebbe accedere a conti bancari o richiedere prestiti a nome della vittima. Inoltre, i tempi e le risorse necessarie per risolvere le dispute con gli operatori telefonici possono rappresentare un ulteriore onere.

Adottare misure preventive è quindi un modo non solo per proteggere la propria sicurezza, ma anche per evitare spese inutili e preservare il proprio bilancio. Se noti addebiti anomali sulla tua bolletta telefonica, è importante agire rapidamente:

Contatta l’operatore: Chiedi una verifica degli addebiti e richiedi il rimborso per servizi non autorizzati.

Blocca i numeri: Se possibile, chiedi all’operatore di bloccare i numeri fraudolenti e le chiamate internazionali indesiderate.

Segnala la truffa: Rivolgiti alla Polizia Postale o ad altri enti competenti per denunciare l’accaduto.

Le chiamate truffa rappresentano una minaccia concreta per la sicurezza e il risparmio degli utenti. Conoscere i prefissi pericolosi, come quelli di Gran Bretagna, Francia, Cuba, Moldavia, Kosovo e Tunisia, è il primo passo per proteggersi.

Riassumendo…

Le chiamate truffa, spesso con prefissi internazionali come +44, +33, +53, generano costi elevati per chi richiama e possono portare a furti di dati.

Per difendersi, è fondamentale evitare di richiamare numeri sconosciuti, usare app per bloccare chiamate sospette e contattare l’operatore in caso di addebiti anomali.

Segnalare tempestivamente le truffe aiuta a proteggere la propria sicurezza economica e ridurre il rischio di ulteriori frodi.

Adottare comportamenti prudenti, utilizzaredelle chiamate e segnalare i tentativi di frode sono azioni essenziali per evitare di cadere vittima di queste truffe. Essere informati e consapevoli non solo riduce il rischio di perdite economiche, ma aiuta a contrastare un fenomeno sempre più diffuso. La prevenzione, in questo caso, è la miglior difesa.