Chi sono le donne più ricche del mondo? Top 50 con una italiana

Anche quest’anno la rivista Forbes ha pubblicato l’annuale classifica delle donne più ricche al mondo, evidenziando non solo il potere crescente della ricchezza femminile, ma anche la capacità di affermarsi partendo da zero, le cosiddette self-made. Queste donne non hanno ereditato imperi, ma li hanno costruiti, sfidando convenzioni, barriere culturali e mercati dominati storicamente dagli uomini. L’elenco copre 13 paesi e quattro continenti, segno tangibile di una tendenza globale in espansione. Insieme, queste 50 donne detengono un patrimonio complessivo di 276 miliardi di dollari, con una media di 5,5 miliardi a testa.

L’età media è di 66 anni, ma la più giovane ne ha 36 e la più anziana 96.

Ciò dimostra che il successo self-made può arrivare in qualsiasi fase della vita, in ogni angolo del mondo. Le protagoniste di questa classifica spaziano dalla tecnologia alla moda, dalla cosmetica al settore immobiliare, passando per il commercio digitale e la logistica. Sono CEO, fondatrici, innovatrici. Alcune sono volti noti, come Oprah Winfrey o Diane Hendricks, altre meno conosciute ma con storie altrettanto straordinarie.

Un aspetto interessante della lista di quest’anno è la crescente rappresentanza di donne cinesi, che da sole costituiscono il gruppo nazionale più numeroso. Seguono gli Stati Uniti, ancora in testa per numero di miliardarie complessive, ma tallonati dalle nuove economie emergenti. Eppure, c’è anche spazio per l’Europa e, in particolare, per l’Italia.

Giuliana Benetton tra le self-made più ricche al mondo

Nella top 50 figura anche Giuliana Benetton, unica italiana in classifica, con un patrimonio stimato in 3,6 miliardi di dollari. Cofondatrice insieme ai fratelli Luciano, Gilberto e Carlo del celebre marchio di moda United Colors of Benetton, Giuliana ha costruito un impero tessile partendo da un piccolo laboratorio a Ponzano Veneto negli anni ’60.

È stata l’anima creativa della linea, contribuendo con il suo talento alla definizione dello stile riconoscibile del brand, incentrato su colori vivaci, maglieria di qualità e campagne pubblicitarie di forte impatto visivo e sociale.

Il gruppo Benetton ha rivoluzionato il concetto di moda accessibile, diventando negli anni ’80 e ’90 uno dei simboli del Made in Italy nel mondo. Pur avendo progressivamente ceduto il controllo diretto dell’azienda, la famiglia Benetton mantiene ancora oggi un ruolo chiave nel settore finanziario e immobiliare attraverso la holding Edizione. La presenza di Giuliana nella lista Forbes rappresenta il riconoscimento di una carriera imprenditoriale lunga e influente, ma anche il successo di una donna che ha saputo imporsi in un’industria altamente competitiva con visione e coerenza.

Le prime dieci donne più ricche del pianeta

Chiudiamo con la top 10 di questa prestigiosa classifica, dove emergono alcuni dei nomi più importanti dell’economia mondiale:

Rafaela Aponte-Diamant (Svizzera) – 38,8 miliardi di dollari

Cofondatrice di MSC (Mediterranean Shipping Company), oggi la compagnia di navigazione più grande al mondo.

Diane Hendricks (USA) – 20,9 miliardi di dollari

Fondatrice di ABC Supply, il principale distributore all’ingrosso di materiali per costruzioni negli Stati Uniti.

Judy Love (USA) – 10,8 miliardi di dollari

Fondatrice insieme al marito delle stazioni di servizio Love’s Travel Stops.

Wu Yajun (Cina) – 9,3 miliardi di dollari

Ex giornalista, oggi a capo del colosso immobiliare Longfor Properties.

Fan Hongwei (Cina) – 8,9 miliardi di dollari

CEO di Hengli Petrochemical, gruppo leader nella produzione di fibre sintetiche.

Meg Whitman (USA) – 7 miliardi di dollari

Ex CEO di eBay e HP, ora ambasciatrice statunitense in Kenya.

Jayshree Ullal (USA/India) – 5,9 miliardi di dollari

CEO di Arista Networks, azienda tech specializzata in reti cloud.

Oprah Winfrey (USA) – 2,8 miliardi di dollari

Icona della TV americana, imprenditrice e filantropa.

Gina Rinehart (Australia) – 2,6 miliardi di dollari

Leader dell’industria mineraria australiana con Hancock Prospecting.

Zhang Xin (Cina) – 2,5 miliardi di dollari

Cofondatrice di SOHO China, tra le principali società immobiliari del Paese.

La classifica 2025 conferma una tendenza chiara: sempre più donne stanno raggiungendo livelli di ricchezza e influenza altissimi senza passaggi ereditari, ma costruendo da sé aziende globali, modelli di business innovativi e marchi iconici. In questo scenario, la presenza italiana rappresentata da Giuliana Benetton è un motivo di orgoglio nazionale e uno stimolo per le future generazioni di imprenditrici.

