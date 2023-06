Goldman Sachs Certificati: emessi 9 Fixed Cash Collect Callable Barriera 40% su azioni singole

Goldman Sachs ha emesso una serie di 12 Certificati con una barriera molto conservativa ed allettante per l’investitore che ora andremo ad analizzare.

Introduzione generale Come sempre è utile fare delle osservazioni preliminari sui certificati a marchio Goldman Sachs: Cosa che salta subito all’occhio è che ogni certificato di investimento è stato scritto innanzitutto su un solo titolo, “riducendo” il rischio di correlazione al solo mercato/settore in cui sono quotati/operano i singoli sottostanti. Ogni titolo è dotato di informazione storica sufficiente per effettuare adeguate valutazioni di stampo quantitativo. E’ quindi possibile analizzare i bilanci o quale sia il processo stocastico che muove fondamentalmente il prezzo dei sottostanti analizzati, potendo ad esempio notare eventuali cambiamenti di natura a seconda del periodo storico/time frame analizzato. La terza osservazione è che i certificati sono caratterizzati da un differente bilanciamento del rapporto rischio/rendimento (più è alto il rendimento potenziale più è elevato il rischio di eccessive fluttuazioni del titolo; il tutto è quindi calibrato anche sulla volatilità implicita). La quarta ed ultima osservazione è che hanno tutti delle caratteristiche comuni: data di emissione, data di valutazione iniziale, data di valutazione finale, data di scadenza/rimborso, date pagamento delle cedole e stesso valore nominale.

Si tratta di certificati quotati e negoziati su SeDex con: scadenza a 36 mesi, cedole trimestrali incondizionate e rimborso condizionato del capitale a scadenza. Ogni certificato ha inoltre un prezzo di emissione di 100€ (uguale al valore nominale).

Naturalmente, l’ampio grado di protezione dato dalle barriere europee molto profonde accompagnate da premi condizionati deve necessariamente riflettersi sul livello dei premi fissi che i prodotti in questione offrono, e che comunque sono ritenuti interessanti.

Nel dettaglio.

Certificati Goldman Sachs Callable Cash Collect Barriera 40%: Struttura

A seguire la struttura dei certificati targati Goldman Sachs:

Barriera europea sul capitale profonda fino ad un ribasso del sottostante del -60%, ovvero pari al 40% del rispettivo livello iniziale

Cedole trimestrali incondizionate che vanno dallo 1,10% al 2,10% (massimo 4,40% – 8,40% annuo sul taglio nominale unitario di 100 Euro)

Opzione call trimestrale osservabile dal 2° trimestre (dal 11.12.2023)

Valore nominale unitario uguale al valore di emissione di 100 Euro

Certificati Goldman Sachs Fixed Cash Collect Barriera 40%: funzionamento

I Certificati di Goldman Sachs sono stati emessi il 16.06.202 e: hanno data di valutazione finale posta al 03.11.2025 (scadenza/liquidazione 09.06.2026), sono negoziati su SeDeX ed hanno un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo cedolare

I certificati a marchio Goldman Sachs pagano cedole incondizionate mensili (ossia a prescindere dall’andamento dei sottostanti) ma in funzione del rischio/rendimento espresso dal certificato. Senza condizioni significa che il contratto derivato, derivando il suo valore dal/dai titolo/i sottostante/i, è “blindato” per quanto riguarda il percepimento delle cedole.

Opzione callable

A partire dal 2° trimestre dall’emissione, è prevista trimestralmente la facoltà per l’Emittente, a sua totale discrezione, di rimborsare anticipatamente i Certificati previo il pagamento del 100% del valore nominale. In questo caso la scadenza dei Certificati risulterebbe inferiore a 36 mesi e non sarebbero più corrisposti i premi fissi mensili previsti per le date successive al rimborso anticipato

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non è stato estinto anticipatamente dall’emittente, si prefigurano 2 scenari:

l’investitore riceve il nominale più l’ultima cedola incondizionata (in tutto 12 cedole) se, alla data di valutazione finale, ogni sottostante non scende sotto la barriera europea posta al 35% del rispettivo livello iniziale;

in caso contrario il Certificate paga l’ultimo premio condizionato e rimborsa un importo proporzionale alla performance negativa del sottostante (considerando però nel computo anche le 36 cedole incondizionate che attenuano l’entità delle perdite sul capitale investito), pagando un importo pari al valore nominale moltiplicato per la suddetta performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale). In formule: Importo di rimborso scenario 2: Valore = Valore nominale x performance + tot 12 cedole Dove: Performance = valore Finale / Valore Iniziale del sottostante

Barriera europea

Da notare la presenza della barriera europea: grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato di Goldman Sachs senza compromettere la protezione del capitale. Affinché venga restituito il valore nominale il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Caratteristiche

A seguire le caratteristiche dei certificati di Goldman Sachs

