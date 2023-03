Citigroup Certificati Phoenix Memory: come investire su BNP Paribas ottenendo fino all’8,70% annuo

Fra i certificati targati Citigroup ne ha spunta identificato commercialmente come Phoenix Memory, che in sostanza permette di investire indirettamente su 1 società appartenente al settore bancario.

Informazioni sul sottostante

Il sottostante del certificato di Citigroup è rappresentato da: BNP Paribas

L’azienda su cui è scritto il certificato è solo una, quindi il rischio di correlazione si riduce al solo mercato/settore in cui è quotata/opera. BNP Paribas dispone di uno storico adeguato per valutazioni di stampo quantitativo. E’ possibile ad esempio analizzare i bilanci o il processo che muove fondamentalmente il prezzo, e quindi la natura stocastica del sottostante analizzato, potendo osservare anche eventuali mutamenti di natura a seconda del periodo storico/time frame. Essendo un’impresa bancaria è soggetta a variabili economiche come tassi d’interesse, quantità di moneta in circolo nel sistema e quindi inflazione L’azienda presenta inoltre una volatilità mediamente elevata, e questo giova alla costruzione in termini di facilità e risparmio nella costruzione del certificato (costi più bassi delle opzioni) Per concludere non è possibile il confronto fra la metrica del P/E attuale delle singole aziende rispetto al settore bancario (sarebbe utile anche un più approfondito confronto sub-sector commerciale/d’investimento e del peer group)

Fatte queste considerazioni, chi vuole investire indirettamente nelle suddetta azienda, può dare utilizzare questo certificato di investimento Phoenix Memory di Citigroup.

Citigroup Certificati Phoenix Memory: struttura del certificate

A seguire la struttura del certificato a marchio Citigroup:

Barriera europea sul capitale al 50% del valore iniziale

sul capitale al 50% del valore iniziale Trigger cedole al 75% del valore iniziale

al 75% del valore iniziale Cedole mensili condizionate dello 0,725% (max 8,70% annuo sul valore nominale) con effetto memoria

dello 0,725% (max 8,70% annuo sul valore nominale) con Autocall trigger mensile osservabile dal 12° mese (dal 14.12.2023) e pari al 100% del valore iniziale

osservabile dal 12° mese (dal 14.12.2023) e pari al 100% del valore iniziale Valore nominale di 1000 euro

Citigroup Certificati Phoenix Memory: funzionamento del payoff

Questo Certificato è stato emesso da Citigroup il 21.03.2023, ha data di valutazione finale posta al 15.03.2027 (scadenza/liquidazione 22.03.2027), è negoziato su EuroTLX ed ha un valore nominale di 1000 Euro.

Il certificato in questione paga dunque cedole mensili di 7,25 euro se il sottostante non scende oltre il trigger delle cedole, posto al 75% del valore iniziale; in caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola, che però viene immagazzinata in memoria e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando il sottostante risale sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Inoltre il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall trigger mensile, a partire dal 9° mese e pari al 100% del livello iniziale del sottostante: se il prezzo del sottostante è pari o superiore all’autocall trigger il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua.

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 3 scenari:

se BNP Paribas non scende il trigger cedolare posta al 75% del valore iniziale, il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria -;

se invece almeno un sottostante risulta sotto il trigger cedolare ma tutti risiedono al di sopra della barriera europea, posta al 50% del valore iniziale, il certificato rimborsa il nominale di 1000 euro.

in caso contrario il certificato replica linearmente la performance del sottostante, pagando un valore pari al valore nominale del certificato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) di Unicredit

Da notare la presenza della barriera europea: grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale. Affinché venga restituito il valore nominale il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale. (Per maggiori informazioni si legga: Certificati: la barriera cos’è e quali tipi ne esistono.)

Il sottostante

La situazione attuale sul sottostante di questo certificato di Citigroup è la seguente:

BNP Paribas: livello iniziale (57,88 Eur), Barriera (28,94 Eur), trigger cedola (43,41 Eur), ultimo prezzo registrato (chiusura al 30.03.2023 a 54,53 Eur, pari al 94,21% del livello iniziale)

Codice ISIN del prodotto

ISIN XS2581830457

