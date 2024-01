Questo certificato targato Vontobel viene emesso per chi crede che il sottostante tecnologico in questione abbia ancora spazio per salire.

Viene presentato infatti un Express puro, che paga cedole solo se il valore del sottostante non scende rispetto al suo valore iniziale.

Con il prodotto in questione si rinuncia ai dividendi e alla salita potenziale dell’azione, per ricevere corpose cedole trimestrali potenziali ed una protezione condizionata discretamente conservativa.

Informazioni quantitative sul sottostante

L’azione del certificato a marchio Vontobel è Nvidia ed è quotata al NASDAQ100.

Il titolo possiede uno storico abbastanza adeguato per adeguate analisi di stampo quantitativo, ad esempio analizzare bene i bilanci (ricavi, ebtida, utili e vari ratios) o la parte tecnica-quantitativa del titolo in questione.

A livello fondamentale, dal punto di vista degli Earning Surprise (tendenza a produrre utili sopra/sotto le stime degli analisti), Nvidia è classificata come un buy da Zacks.

Dal punto di vista tecnico-quantitativo il titolo possiede una forte proprietà momentum su tutti e 3 i periodi analizzati sui rendimenti calcolati sui prezzi giornalieri di chiusura (4096 osservazioni – da fine ottobre 2007 ad oggi -, 2048 rendimenti – da aprile 2015 ad oggi – e 1024 osservazioni – da inizio gennaio 2020 ad oggi-): H4096=0,58, H2048=0,61 e H1024=0,6 con significatività statistica superiore al 99% in tutti e 3 i casi.

Stando a queste informazioni, senza la pretesa di stimare il prezzo, il titolo dovrebbe poter avere ancora spazio per crescere.

Per quanto riguarda il rischio sistematico, il Beta, si può dire che il titolo almeno dal 2014 ad oggi ha sempre avuto un andamento aggressivo (ossia β>+1) con un valore che si aggira intorno al +2,17 rispetto ai movimenti del NASDAQ100. Ciò significa che mediamente il titolo, a fronte del +/-1% del mercato il titolo sperimenta un +/-2,17% potendosi classificare come molto aggressivo.

Sul fronte della volatilità implicita (calcolata mediamente su un forward period di 1 mese), la metrica è abbastanza elevata ed in salita, a circa il 45%, potendolo considerare un buon margine per la strutturazione del prodotto.

Il sottostante elargisce inoltre i dividendi atti alla costruzione del prodotto.

Ora si può passare alla spiegazione del meccanismo di base del certificato

Vontobel Certificati Express: struttura

Barriera europea sul capitale al 60% del valore iniziale

al 60% del valore iniziale Cedole periodiche trimestrali a multipli del 3,1% (12,4% annuo) con effetto memoria

trimestrali a multipli del 3,1% (12,4% annuo) con effetto memoria Trigger cedole al 100% del valore iniziale

al 100% del valore iniziale Trigger autocall trimestrale a partire dalla quarta data di valutazione (dal 27.01.2025) e pari al 100% del valore iniziale

a partire dalla quarta data di valutazione (dal 27.01.2025) e pari al 100% del valore iniziale Opzione Quanto a cui si rimanda sotto

a cui si rimanda sotto Prezzo lettera rilevato rilevato a circa 1007 euro – intorno alle 13:30 del 30/01/2024 –

Vontobel Certificati Express: funzionamento del payoff

Questo prodotto, conosciuto come certificato di investimento Express, è stato emesso il 24.01.2024, ha data di valutazione finale posta al 26.01.2026 (scadenza/liquidazione 02.02.2026), è negoziato su SeDeX ed ha un valore nominale di 100 euro.

Se in una data di osservazione trimestrale, per le prime 3 date, il prezzo di riferimento del sottostante è pari o superiore al relativo trigger cedola (ossia il prezzo iniziale) lo paga la cedola; in caso contrario non viene pagata la cedola che però viene immagazzinata in memoria e pagata assieme a quelle eventualmente dovute quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero Nvidia che risale sopra il prezzo iniziale.

Dalla quarta data di valutazione scatta l’autocall, pari al 100% del valore inziale. Se la quotazione di Nvidia è superiore al prezzo iniziale il certificato scade anticipatamente e paga 4 cedole più il nominale, ossia 1124 euro. Altrimenti si passa alla seconda data ecc.

Se il certificato non è stato rimborsato anticipatamente a scadenza si prospettano 3 scenari: se il valore del sottostante alla data di valutazione finale è pari o superiore livello di autocall (100% dei livelli iniziali), il certificato rimborsa l’importo massimo di 1248 Euro; se il valore finale del sottostante è inferiore al rispettivo trigger autocall ma risulta superiore o pari alla barriera – posta al 60% dei livelli iniziali -, il certificato rimborsa il valore nominale di 1000 Euro; in caso contrario il certificato replica linearmente l’andamento di Nvidia, rimborsando un importo pari al valore nominale moltiplicato per la performance del suddetto sottostante (calcolata come rapporto fra valore finale e valore iniziale del sottostante). Da notare la presenza della barriera europea: grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale. Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale. Da notare anche la presenza dell’opzione quanto: nonostante il certificato sia scritto su un titolo denominato in USD, il prodotto rimborsa sempre capitale e cedole in euro, non lasciando l’investitore esposto alla variazione (favorevole o sfavorevole) del cambio EUR/USD.

Il sottostante e la componente lineare

La situazione attuale dei sottostanti del certificato di investimento Express di Vontobel è la seguente:

Nvidia: valore iniziale/trigger autocall/trigger cedolare (619,44 USD), Barriera (371,664 USD), ultimo prezzo registrato (chiusura al 29.01.2024 a 624,65 USD, pari al 100,84% del livello iniziale)

Il sottostante si trova poco sopra il prezzo iniziale ed il certificato quota praticamente alla pari quindi si può dire che il prodotto quota sulla componente lineare.

Analisi dinamico-oggettiva del payoff a scadenza

In base alle quotazioni attuali del sottostante WO del certificato di Vontobel, e un prezzo lettera (= di acquisto per l’investitore) di circa 1007 Euro questo sarebbe il payoff a scadenza (= la struttura di pagamento del contratto, data dal Val Rimb Cert, al variare del valore del sottostante dalla quotazione attuale a 0%, dato da Pr Sottost; rosso per decrementi/perdite %, verde per aumenti/guadagni %):

Se il certificato non si è estinto anticipatamente paga il nominale più l’ultima cedola condizionata se il sottostante WO non scende oltre il -0,83% dall’attuale quotazione. Considerando la massima redditività potenziale, il certificato pagherebbe 1248 Euro (il nominale più 8 cedole), con un rendimento potenziale lordo a circa 2 anni del 23,93 (11,90% annuo) rispetto al suddetto prezzo lettera.

Se invece il sottostante scende al massimo del 40,5% il certificato paga ancora il nominale di 1000 euro con una perdita irrisoria dello 0,69%.

In caso contrario, se Nvidia scendesse con più forza, il certificato perderebbe, in %, un valore esattamente uguale rispetto all’investimento diretto sul sottostante stesso. In altre parole il certificato quota proprio sulla componente lineare.

Codice ISIN del prodotto

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.