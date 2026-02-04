Cartelle di pagamento: non serve notificare a tutti gli eredi entro i termini (Cassazione)

Nel sistema della riscossione fiscale italiana, il tema dei termini e della solidarietà tra debitori continua a generare contenziosi. Una recente decisione della Corte di cassazione ha offerto un chiarimento rilevante, incidendo sul rapporto tra decadenza e obbligazione solidale, con effetti diretti sulle procedure di recupero delle imposte non versate. In particolare, la pronuncia n. 30947 affronta il tema della notifica cartelle di pagamento nell’ambito della riscossione coattiva.

Secondo i giudici di legittimità, quando più soggetti sono obbligati in solido, è sufficiente che l’atto venga notificato nei termini di legge anche a uno solo di essi per evitare la decadenza dell’azione di riscossione verso tutti.

Il riferimento normativo è l’articolo 25 del Dpr n. 602/73, che stabilisce il termine entro cui la cartella deve essere portata a conoscenza del debitore, di regola entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione. La Corte ha chiarito che tale limite temporale non opera in modo autonomo per ciascun coobbligato, ma va letto alla luce della solidarietà tributaria.

Notifica cartelle pagamento: il caso concreto e il percorso nei giudizi di merito

La vicenda trae origine dal recupero di imposte non versate da un contribuente deceduto, relative agli anni d’imposta 2005 e 2006. Dopo la morte, il debito si era trasferito agli eredi, tenuti al pagamento in solido. Le cartelle erano state recapitate ad alcuni coeredi tra il 2009 e il 2010, quindi entro i termini previsti, mentre a una coerede la comunicazione era arrivata solo nell’aprile 2012.

Quest’ultima aveva contestato la tardività dell’atto, sostenendo che il termine decadenziale fosse ormai decorso nei suoi confronti.

La Commissione tributaria provinciale di Piacenza aveva accolto il ricorso, ritenendo che la decadenza avesse carattere personale. Anche la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale impostazione, escludendo l’applicazione dell’articolo 1310 del codice civile, norma che disciplina la prescrizione nei rapporti solidali.

Nel medesimo giudizio era stato inoltre riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate, poiché le contestazioni riguardavano esclusivamente modalità e tempi di notifica imputabili all’agente della riscossione.

La posizione della Cassazione e i principi affermati

La Corte di cassazione ha ribaltato l’esito dei giudizi di merito, accogliendo il ricorso del concessionario. Secondo i giudici, la notifica cartelle di pagamento effettuata nei termini a uno dei debitori solidali produce un effetto conservativo generale. In altre parole, l’atto interrompe la possibilità di decadenza non solo per il destinatario diretto, ma anche per gli altri soggetti obbligati.

La decisione richiama l’orientamento delle Sezioni unite (sentenza n. 8094/2020), sottolineando che la nozione civilistica di decadenza non è pienamente sovrapponibile a quella tributaria. Il diritto tributario, come ramo del diritto pubblico, segue regole proprie.

Un passaggio centrale riguarda la formulazione dell’articolo 25 del Dpr n. 602/73, che utilizza la congiunzione disgiuntiva “o”, parlando di notifica al debitore o ai coobbligati. Questo dettaglio lessicale è stato interpretato come indice dell’alternatività dell’adempimento: l’Amministrazione conserva il potere di riscossione se l’atto è notificato tempestivamente anche a un solo obbligato.

Ricordiamo che non è la prima volta che la Cassazione si pronuncia sulla validità della notifica cartella di pagamento, anche se su fatti e circostanze diverse da quella in esame. Ad esempio, si è pronunciata sulla validità nella notifica cartella al portiere del condominio, oppure sulla notifica della cartella di pagamento in formato PDF.

Effetti pratici della notifica cartelle di pagamento

Gli effetti concreti di questa interpretazione sono significativi. La notifica cartelle di pagamento a un coobbligato non elimina i diritti e doveri degli altri, che restano liberi di impugnare l’atto una volta ricevuto. Tuttavia, impedisce che l’ente impositore perda il potere di riscuotere per decorso del termine.

Nel caso esaminato, la Corte ha respinto anche i ricorsi contro il diniego di definizione agevolata delle liti pendenti previsto dalla legge n. 197/2022. L’Agenzia delle entrate non poteva essere considerata soccombente, poiché la sentenza d’appello aveva riconosciuto la sua estraneità rispetto ai vizi di notifica. Di conseguenza, non erano applicabili le condizioni per l’aliquota ridotta del 5% prevista dalla sanatoria.

In sintesi, la notifica cartelle di pagamento assume un ruolo centrale nel bilanciamento tra tutela del credito pubblico e garanzie dei contribuenti, rafforzando la posizione dell’Amministrazione nei rapporti di solidarietà tributaria e offrendo un orientamento chiaro per i futuri contenziosi.

