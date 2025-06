Calendario saldi estivi 2025: al via dal 5 luglio in quasi tutta Italia

L’estate è il momento ideale per rinnovare il guardaroba approfittando di offerte vantaggiose, e i saldi estivi 2025 si preannunciano come un’occasione da non perdere. La data ufficiale di partenza è fissata per sabato 5 luglio nella maggior parte delle regioni italiane. Tuttavia, ogni territorio può decidere in autonomia la durata e le regole di applicazione. Di seguito, tutte le informazioni utili per orientarsi tra le promozioni, con un calendario dettagliato regione per regione.

Quando iniziano i saldi estivi 2025?

Come da tradizione, anche quest’anno è stata indicata una data comune di partenza: sabato 5 luglio 2025. Si tratta di una scelta condivisa tra le regioni, coordinata con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

La durata standard prevista è di 60 giorni, ma non mancano eccezioni.

Le norme sui saldi prevedono che i commercianti indichino in modo chiaro e visibile il prezzo originario, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale. Restano inoltre validi i diritti del consumatore in caso di merce difettosa, con possibilità di cambio o rimborso.

Un aspetto importante riguarda il periodo immediatamente precedente ai saldi. In molte regioni, le vendite promozionali sono vietate nei 30 giorni precedenti l’inizio ufficiale. L’obiettivo è quello di evitare confusione nei consumatori e garantire trasparenza nei prezzi. Tuttavia, alcune amministrazioni locali adottano regole più flessibili, come la Calabria, che limita il divieto a 15 giorni.

Calendario completo dei saldi estivi 2025 per regione

Ecco il calendario aggiornato dei saldi estivi, con le date di inizio e di fine previste in ogni regione:

Regione/Provincia Inizio Fine

Abruzzo 5 luglio 3 settembre

Basilicata 5 luglio 2 settembre

Calabria 5 luglio 4 settembre

Campania 5 luglio 3 settembre

Emilia-Romagna 5 luglio 3 settembre

Friuli Venezia Giulia 5 luglio 30 settembre

Lazio 5 luglio 17 agosto

Liguria 5 luglio 18 agosto

Lombardia 5 luglio 3 settembre

Marche 5 luglio 1 settembre

Molise 5 luglio 3 settembre

Piemonte 5 luglio 3 settembre

Puglia 5 luglio 15 settembre

Sardegna 5 luglio 3 settembre

Sicilia 1 luglio 15 settembre

Toscana 5 luglio 3 settembre

Trentino-Alto Adige (Trento) 5 luglio 3 settembre

Trentino-Alto Adige (Bolzano) 15 luglio 12 agosto

Umbria 5 luglio 3 settembre

Valle d’Aosta 5 luglio 30 settembre

Veneto 5 luglio 31 agosto

Saldi estivi, un’occasione per risparmiare

I saldi estivi rappresentano un momento strategico non solo per i consumatori, ma anche per i commercianti, che possono così dare nuovo slancio alle vendite.

I consigli per fare acquisti intelligenti restano validi: meglio stilare una lista di priorità, confrontare i prezzi prima dell’inizio ufficiale, e fare attenzione alla qualità dei prodotti.

Grazie all’avvio quasi simultaneo in tutte le regioni, sarà possibile approfittare delle offerte sia in vacanza che nella propria città, magari approfittando anche dei numerosi eventi e aperture serali previsti nei principali centri urbani.

Il via ai saldi estivi 2025 è ormai alle porte. La data da segnare sul calendario è il 5 luglio, con alcune eccezioni come la Sicilia che parte prima (1° luglio) e Bolzano che inizia a metà mese. Un’occasione perfetta per rinnovare il guardaroba, risparmiare e vivere la stagione con stile. Ma occhio ai finti sconti: solo con attenzione e consapevolezza si può fare davvero un buon affare.

I punti più importanti.