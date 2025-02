Calcio gratis in tv grazie al nuovo canale di Pluto, come vederlo?

Pluto TV, il servizio di streaming gratuito di Paramount Global, ha recentemente ampliato la sua offerta sportiva introducendo due nuovi canali tematici: DFB Play e UFC, il primo trasmetterà calcio gratis in tv. Questa strategia mira a consolidare la posizione di Pluto TV nel mercato dello streaming gratuito, attirando un pubblico sempre più vasto e diversificato.

Calcio gratis in tv con Pluto

Il canale DFB Play offre agli appassionati del calcio tedesco l’opportunità di seguire competizioni di rilievo come la DFB-Pokal maschile e femminile, la Google Pixel Frauen-Bundesliga e la 3. Liga tedesca, insomma calcio gratis in streaming. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per Pluto TV nell’offrire contenuti calcistici di qualità senza costi per gli utenti.

Parallelamente, il canale UFC trasmette gli incontri più emozionanti della Ultimate Fighting Championship, mettendo in risalto i migliori atleti di arti marziali miste. Il canale è attivo quotidianamente dalle 22:00 alle 6:00, soddisfacendo le esigenze degli appassionati di sport da combattimento.

Pluto TV opera secondo il modello FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), offrendo contenuti gratuiti supportati da inserzioni pubblicitarie. Questo approccio consente agli utenti di accedere a una vasta gamma di programmi senza la necessità di abbonamenti, mentre l’azienda genera entrate attraverso la pubblicità. L’introduzione di canali sportivi dedicati come DFB Play e UFC è strategica per aumentare il tempo di visualizzazione sulla piattaforma. Gli eventi sportivi in diretta tendono a trattenere gli spettatori più a lungo, offrendo maggiori opportunità per l’inserimento di annunci pubblicitari e, di conseguenza, incrementando le entrate.

Calcio gratis, ma anche tanto altro

L’aggiunta di contenuti sportivi di alto profilo posiziona Pluto TV in modo competitivo nel settore dello streaming gratuito. Collaborazioni con organizzazioni prestigiose come la DFB e l’UFC non solo ampliano l’offerta di contenuti, ma attraggono anche inserzionisti interessati a target specifici di appassionati di sport.

Inoltre, la disponibilità di questi canali su dispositivi mobili e smart TV amplia la portata di Pluto TV, permettendo di raggiungere un pubblico più vasto e diversificato. Questa espansione è cruciale per aumentare le entrate pubblicitarie e consolidare la presenza della piattaforma nel mercato dello streaming.

L’integrazione dei canali DFB Play e UFC rappresenta una mossa strategica per Pluto TV, volta a rafforzare la sua posizione nel mercato dello streaming gratuito supportato dalla pubblicità. Offrendo contenuti sportivi di qualità senza costi per gli utenti, la piattaforma non solo soddisfa le esigenze degli appassionati, ma crea anche nuove opportunità di guadagno attraverso partnership e inserzioni pubblicitarie mirate.

Il giro di affari di Pluto TV con i nuovi canali

L’introduzione dei canali DFB Play e UFC non è solo un’opportunità per gli utenti di guardare calcio gratis e sport da combattimento senza costi, ma rappresenta una mossa strategica per Pluto TV per incrementare le proprie entrate pubblicitarie.

Essendo basato sul modello FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), Pluto TV guadagna principalmente dagli annunci pubblicitari trasmessi durante i contenuti. L’aggiunta di eventi sportivi aumenta il tempo medio di visione, creando più spazi pubblicitari e attirando sponsor di alto profilo interessati a un pubblico sportivo.

Il calcio, in particolare, è uno dei contenuti più redditizi nello streaming, con brand disposti a investire cifre considerevoli per raggiungere gli appassionati. Il canale DFB Play potrebbe generare milioni di euro in pubblicità, mentre la partnership con UFC consente di attrarre un’audience globale. Questa strategia rafforza Pluto TV come leader nel mercato dello streaming gratuito sostenuto dalla pubblicità.

Come vedere Pluto TV

Pluto TV è un servizio di streaming completamente gratuito che non richiede alcun abbonamento né carta di credito. Per accedere ai contenuti, inclusi i nuovi canali DFB Play e UFC, è sufficiente disporre di una connessione internet e di un dispositivo compatibile.

Il servizio è disponibile tramite browser web su www.pluto.tv, dove gli utenti possono guardare i canali in diretta o accedere ai contenuti on-demand. Inoltre, Pluto TV è scaricabile come app su smart TV, smartphone e tablet, supportando i sistemi operativi Android e iOS.

Per chi preferisce lo streaming su televisore, Pluto TV è compatibile con dispositivi come Amazon Fire TV, Apple TV, Chromecast, Roku e le principali smart TV di Samsung, LG e Sony. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, guardare calcio gratis e altri contenuti su Pluto TV è semplice e immediato, senza bisogno di registrazione.

In sintesi.