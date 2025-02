BTp Valore maggio 2030, ecco come ha offerto il 5% in appena 9 mesi

Mancano pochi giorni allo stacco della terza cedola trimestrale per il BTp Valore 14 maggio 2030 (ISIN: IT0005594483). Si tratta del bond retail del Tesoro, il cui collocamento avvenne esattamente 9 mesi fa e raccolse ordini per 11,23 miliardi di euro. Un risultato che allora fu considerato sottotono rispetto alle precedenti edizioni, anche se giustificato dal record segnato appena due mesi prima con il BTp Valore marzo 2030.

BTp Valore maggio 2030, caratteristiche salienti

La caratteristica principale del BTp Valore maggio 2030 consiste nella cedola step up, cioè crescente. Essa è stata fissata al tasso lordo annuale del 3,35% per il primo triennio e del 3,90% per il successivo triennio.

Infine, coloro che acquistarono il titolo in fase di collocamento e lo manterranno fino alla scadenza, riceveranno un premio fedeltà dello 0,80%.

Le cedole del BTp Valore maggio 2030 vengono messe in pagamento ogni 3 mesi alle seguenti date: 14 febbraio, 14 maggio, 14 agosto e 14 novembre di ogni anno. Dunque, tra pochi giorni arriva il “regalo” di San Valentino. A quanto ammonterà? Poiché il tasso annuo lordo fino al 14 maggio 2027 sarà del 3,35%, ciascuna cedola trimestrale ammonterà allo 0,8375%. Questo significa che per ogni lotto minimo di 1.000 euro (valore nominale e non di mercato), riceverete 8,38 euro. Al lordo dell’imposta del 12,50%. Poiché l’accredito avviene al netto di tale aliquota, sul conto vi compariranno 7,33 euro.

Importo pagamento cedola

Quello tra pochi giorni sarà il terzo pagamento dal collocamento di appena 9 mesi fa. Questo significa che per ogni 1.000 euro, l’obbligazionista avrà già ricevuto sui 25 euro lordi. E non è finito. Il valore di mercato del BTp Valore maggio 2030 è salito a circa 102,50. In pratica, se voleste rivendere il bond, vi pagherebbero oggi 1.025 euro per ogni lotto minimo di 1.000 euro. Ciò vi frutterebbe un guadagno di 25 euro, pari al 2,5%. E sommato al 2,5% lordo delle cedole sin qui incassate, in 9 mesi avreste avuto un ritorno complessivo del 5%.

Aspettando il BTp Più

Nello stesso giorno in cui avverrà il pagamento della terza cedola trimestrale per il BTp Valore maggio 2030, il Tesoro renderà noti il codice ISIN e i tassi per il BTp Più, nuovo bond retail in collocamento da lunedì 17 febbraio. Le aspettative sono per una prima cedola quadriennale al 3% o sopra e una seconda in area 4%. Nessun premio fedeltà previsto, bensì l’opzione di rimborso anticipato dopo 4 anni per chi prenoterà il bond in fase di collocamento e manterrà il titolo in portafoglio.

[email protected]