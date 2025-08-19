Bonus Psicologo dal 15 settembre: requisiti, importi e punti critici

Anche per il 2025 torna il Bonus Psicologo, e ora sappiamo le date. Si ottiene con domande presentabili dal 15 settembre al 14 novembre, come stabilito nel decreto interministeriale firmato da Ministero della Salute e MEF. L’INPS, in collaborazione con il Ministero, ha confermato la finestra per presentare le domande attraverso il suo portale, utilizzando SPID, CIE o CNS.

Requisiti di accesso e importi previsti

Fatta chiarezza sulla finestra per le domande (avevamo già smentito le voci sul click day per la prenotazione del bonus psicologo 2025), entriamo nel merito dei requisiti e degli importi, vedendo quanto si può ottenere in base al proprio ISEE.

Possono accedere al contributo i cittadini residenti in Italia con un ISEE di valore non superiore a 50.000 euro. L’importo del sostegno varia in funzione dell’ISEE:

ISEE ≤ 15.000 € : fino a 1.500 € a beneficiario;

: fino a 1.500 € a beneficiario; ISEE tra 15.001 e 30.000 € : fino a 1.000 €;

: fino a 1.000 €; ISEE tra 30.001 e 50.000 €: fino a 500 €;

Il rimborso massimo per seduta è di 50 €, e il bonus può essere utilizzato solo con psicoterapeuti iscritti all’Albo e che abbiano aderito all’iniziativa tramite il CNOP.

Come si richiede il bonus psicologo 2025

Per fare domanda bisogna utilizzare il servizio “Contributo sessioni psicoterapia – Domande 2025” nel portale INPS, accedendo con identità digitale. Dopo la valutazione, se la domanda è accolta, si riceve un codice univoco da consegnare al professionista scelto per le sedute.

Attenzione: il codice va utilizzato entro 270 giorni. Inoltre, chi non effettua almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento perde il diritto al contributo, che sarà riassegnato tramite scorrimento graduatorie.

Criticità della misura

Criticità sul numero di richieste accolte : nel 2022, solo il ~12% delle domande è stato finanziato a fronte di 25 milioni stanziati .

: nel 2022, solo il ~12% delle domande è stato finanziato a fronte di 25 milioni stanziati . Rischio esclusione per tempi stretti : scadenze e obblighi temporali possono penalizzare chi è in difficoltà ma meno rapido nella presentazione.

: scadenze e obblighi temporali possono penalizzare chi è in difficoltà ma meno rapido nella presentazione. Accesso limitato : il rimborso è disponibile solo per professionisti aderenti e iscritti, riducendo la scelta geografica e qualitativa.

: il rimborso è disponibile solo per professionisti aderenti e iscritti, riducendo la scelta geografica e qualitativa. Gestione ISEE: chi presenta un ISEE non aggiornato o scaduto rischia di perdere il diritto automaticamente.

Box FAQ: tutto quello che devi sapere sul bonus psicologo 2025

Quando si possono fare le domande per il Bonus Psicologo 2025?

Dal 15 settembre al 14 novembre 2025. A quanto ammonta il contributo?

Fino a 50 € per seduta, con un massimo che varia da 500 € a 1.500 € a seconda dell’ISEE. Come si utilizza il bonus?

Tramite un codice univoco da comunicare allo psicologo aderente, da utilizzare entro 270 giorni e con una seduta obbligatoria entro 60 giorni. Ci sono limiti o problemi?

Sì, rischio di esaurimento fondi, obblighi temporali stringenti, e limitazioni nella scelta del professionista.

Riassumendo