Con il clima che va via via migliorando, con l’arrivo della primavera, parlare di stufe, legna e pellet può sembrare fuori luogo. Eppure oggi parliamo di alcuni bonus da sfruttare sulle stufe per il riscaldamento di casa alimentate dal pellet o dalla legna. Un bonus sotto forma di detrazione che alcuni nostri lettori ci stanno chiedendo di spiegare. Non fosse altro perché stiamo entrando nel pieno della nuova stagione delle dichiarazioni dei redditi il cui avvio, con la presentazione del modello 730 è ormai imminente. E quindi è evidente che l’interesse ad agevolazioni e bonus per abbattere le imposte da versare è un qualcosa che interessa a molti contribuenti.

“Buongiorno, sono un vostro lettore ed un contribuente italiano ed ha un semplice quesito da porvi. Tempo fa avevo letto da qualche parte che esisteva un bonus per la stufa a pellet. Non avendo conferme in materia, volevo un vostro parere sulla reale esistenza di queste agevolazioni fiscali.”

Bonus per stufe a pellet o a legna, ecco le agevolazioni e i vantaggi

Per riscaldare la casa le materie più utilizzate erano e restano senza dubbio il gas metano e l’energia elettrica. C’è una cosa che accomuna entrambe queste materie ormai da anni. Ed è quella dell’aumento del loro costo come sanno bene le famiglie che hanno subito questi incrementi sulle bollette dell’energia elettrica e del gas metano in questi ultimi tempi. Soprattutto in concomitanza con l’avvio e con la prosecuzione del conflitto tra Russia e Ucraina.

Un argomento ancora di attualità come ci dimostrano le polemiche successive alla visita della Premier Giorgia Meloni alla Casa Bianca.

Con l’Italia che ha promesso di acquistare più gas dagli Stati Uniti d’America. Un gas che stando a quando si apprende dalle polemiche di questi giorni, rischia di costare ancora di più rispetto ad oggi. E di conseguenza rischia di far salire ancora di più le bollette degli italiani

Ecco perché da diversi anni ci sono strumenti alternativi al gas e alla corrente elettrica utilizzati nelle case degli italiani per riscaldare gli ambienti. Parliamo della legna e del pellet, materie che ormai molte famiglie utilizzano nelle loro abitazioni.

Risparmio, ambiente e perché sul riscaldamento siamo di fronte ad un cambio di passo

Tra problemi di costo delle materie prime, gas ed energia elettrica in aumento, ma anche per questioni ambientali, la ricerca di una alternativa è necessaria. Per riscaldare casa bisogna allontanarsi dal gas per esempio. Perché costa sempre più. Perché l’Italia è un Paese costretto a comprare il gas dall’estero. E perché per questioni di ambiente, la UE ha stabilito che bonus e agevolazioni per caldaie a condensazione e a combustibile fossile non devono più essere concesse già da quest’anno nei Paesi Membri. In modo tale da fermare la produzione e il commercio delle caldaie a combustibile fossile dal 2040.

Cambiare strumento di riscaldamento è ciò che gli italiani sono chiamati a fare.

Ecco perché pellet e legna sono diventati di dominio comune. Anche perché le vie alternative come le famose pompe di calore sono troppo costose e difficili da mettere in pratica per la necessità di profonde ristrutturazioni.

La soluzione pellet o legna per quanto concerne le stufe, rientrano nelle opere di ristrutturazione per riqualificazione energetica. Pertanto le spese per l’acquisto di una stufa a pellet o a legna, se idonee alle regole sul risparmio energetico e quindi a basse emissioni, danno diritto alla detrazione del 50% se l’installazione è sulla prima casa. E del 36% sulla seconda casa.