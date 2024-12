Bonus Natale, ricapitoliamo tutte le agevolazioni di dicembre e a chi spettano

Il periodo natalizio non porta solo festività e regali, ma anche importanti agevolazioni economiche per famiglie, lavoratori e pensionati. Con il costo della vita in aumento, i bonus Natale di dicembre rappresentano un sostegno concreto per affrontare le spese delle festività. Vediamo quali sono i principali benefici di questo mese e chi può usufruirne.

La tredicesima: un classico che fa la differenza

La tredicesima mensilità è una delle agevolazioni più attese di dicembre. Si tratta di una mensilità aggiuntiva dello stipendio, riconosciuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati.

varia in base al contratto di lavoro, all’anzianità di servizio e alla retribuzione annuale.

Per i lavoratori, la tredicesima è calcolata in proporzione ai mesi lavorati nell’anno: chi ha iniziato a lavorare a metà anno riceverà una somma ridotta rispetto a chi è stato impiegato per l’intero anno. Anche i pensionati ricevono la tredicesima, calcolata in base alla pensione percepita. Questa agevolazione, sebbene non sia una novità, rappresenta un aiuto significativo per affrontare le spese natalizie, spesso più elevate rispetto ad altri periodi dell’anno.

La tredicesima viene generalmente erogata entro il 24 dicembre, consentendo ai beneficiari di utilizzarla per acquisti, regali e spese di fine anno.

Il Bonus Natale 2024: un sostegno mirato per i redditi più bassi

Un’altra misura importante di questo dicembre è il Bonus Natale 2024, introdotto per sostenere le famiglie con redditi medio-bassi. Questo bonus consiste in un’indennità una tantum di 100 euro, che viene erogata insieme alla tredicesima. Il bonus è rivolto a lavoratori dipendenti con un ISEE non superiore a 28.000 euro e che abbiano almeno un familiare a carico. È importante sottolineare che il familiare deve avere un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro per essere considerato fiscalmente a carico. In caso di genitori separati o divorziati, il bonus spetta a uno solo dei due, solitamente al genitore convivente con il figlio.

La procedura per richiedere il Bonus Natale prevede la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da presentare al proprio datore di lavoro, indicando il possesso dei requisiti e i codici fiscali dei familiari a carico. Una volta accettata la richiesta, il bonus viene erogato direttamente in busta paga. Questa agevolazione è particolarmente significativa perché non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, garantendo un beneficio netto per le famiglie.

Agevolazioni per pensionati e categorie fragili

Per i pensionati con trattamenti integrati al minimo e per i titolari di assegni sociali, dicembre riserva un ulteriore aiuto economico: il bonus natalizio per le prestazioni assistenziali. Questa misura è pensata per offrire un piccolo sollievo alle persone con redditi particolarmente bassi.

L’importo del bonus varia in base alla prestazione assistenziale percepita, ma rappresenta comunque un gesto importante di sostegno. A differenza di altre agevolazioni, il bonus per i pensionati viene erogato automaticamente insieme alla mensilità di dicembre, senza bisogno di presentare domanda.

Questa misura si aggiunge alla tredicesima già prevista per i pensionati, contribuendo a rafforzare il potere d’acquisto in un periodo dell’anno in cui le spese sono maggiori.

Un Natale con più sostegni economici

I bonus di Natale, dalla tredicesima al Bonus Natale 2024, rappresentano strumenti fondamentali per supportare famiglie, lavoratori e pensionati in un mese economicamente impegnativo. Questi aiuti permettono di affrontare con maggiore serenità le spese tipiche delle festività, dal riscaldamento invernale agli acquisti per i regali.

Se da un lato la tredicesima rimane il pilastro delle agevolazioni natalizie, dall’altro misure come il Bonus Natale e gli aiuti ai pensionati evidenziano l’impegno delle istituzioni nel sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione. Per usufruire di queste opportunità, è importante informarsi sui requisiti e, dove necessario, seguire le procedure di richiesta.

In sintesi…

La tredicesima mensilità è un aiuto fondamentale per lavoratori e pensionati, erogata entro dicembre per coprire le spese natalizie.

Il Bonus Natale 2024 di 100 euro è destinato ai lavoratori con redditi medio-bassi e familiari a carico, erogato insieme alla tredicesima.

I pensionati a basso reddito ricevono un bonus aggiuntivo automatico per affrontare il periodo natalizio con maggiore serenità.

Questo dicembre, grazie a queste misure, molte famiglie potranno vivere le festività con meno preoccupazioni economiche, concentrandosi sullo spirito del Natale e sulle persone care.