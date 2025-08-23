Anche per l’anno scolastico 2025/2026 in molti potranno beneficiare del bonus libri scolastici. Come canta Vasco Rossi con il brano Albachiara: “E con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela, coi libri di scuola, ti piace studiare, non te ne devi vergognare”.

Un verso che richiama l’importanza dello studio e il valore dell’istruzione, soprattutto in un periodo in cui i costi per il materiale scolastico continuano a crescere.

Per sostenere le famiglie, il Governo e le Regioni mettono in campo anche quest’anno il bonus libri scolastici, un importante aiuto economico destinato agli studenti delle scuole primarie e secondarie.

Il contributo differisce in base al reddito e alle disposizioni di ciascuna Regione, con bandi e scadenze differenti. Di seguito vedremo assieme i requisiti, le modalità di richiesta e le date da segnare sul calendario per non perdere questa importante opportunità.

Bonus libri scolastici per l’anno 2025/2026: requisiti e scadenza domanda in base alla Regione (elenco)

Anche per l’anno scolastico 2025/2026 molte famiglie italiane potranno beneficiare del bonus libri scolastici, un contributo economico destinato a sostenere l’acquisto dei libri di testo e di parte del materiale didattico per studenti delle scuole medie e superiori. La misura è gestita direttamente dalle Regioni e in alcuni casi dai Comuni, con requisiti, importi e scadenze differenti. Il contributo può coprire totalmente o parzialmente la spesa per i libri e viene assegnato in base all’Isee.

In molte Regioni è già possibile presentare domanda, in altre i bandi sono chiusi e in alcune zone non ci sono ancora informazioni ufficiali. Ecco di seguito l’elenco aggiornato con requisiti, scadenze e modalità di richiesta Regione per Regione:

Calabria . In Calabria il bonus libri scolastici è destinato agli studenti delle scuole medie e superiori. Per poter accedere al contributo è necessario avere un Isee non superiore a 10.632,94 euro. La gestione avviene principalmente attraverso i Comuni, che pubblicano bandi dedicati con modalità e scadenze differenti a seconda del territorio. Ad esempio a Reggio Calabria il termine ultimo è fissato al 15 settembre 2025, mentre a Catanzaro dall’8 settembre all’11 novembre 2025.

. Campania . La Regione Campania mette a disposizione un contributo per gli studenti delle scuole medie e superiori. Sono previste due fasce Isee, ovvero fino a 10.633 euro per la fascia 1 e da 10.633,01 euro a 13.300 euro per la fascia 2. Il bonus viene generalmente erogato tramite voucher spendibili presso le librerie convenzionate. Ogni Comune gestisce le richieste seguendo le linee guida regionali e le scadenze sono differenti per ogni città. A Napoli, ad esempio, c’è tempo fino al 22 settembre 2025.

Emilia-Romagna . Il bonus è destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nati dal 1° gennaio 2001 in poi. Non vi sono limiti di età per gli studenti con disabilità. Sono previste due fasce di reddito, ovvero fino a 10.632,94 euro per la prima fascia e da 10.632,95 euro a 15.748,78 euro per la seconda. La domanda va presentata online attraverso il portale regionale e l'importo finale verrà stabilito dopo la chiusura delle domande, tenendo conto del numero complessivo di richieste. La domanda sarà attiva dal 4 settembre al 24 ottobre 2025.

Lazio . Il bonus libri scolastici riguarda gli studenti delle scuole medie e superiori con Isee fino a 15.493,71 euro. Ogni Comune pubblica un proprio bando, seguendo le direttive regionali. Il contributo può coprire libri cartacei e digitali, dizionari, sussidi didattici e in alcuni casi anche tablet. La richiesta può essere effettuata tramite modulo sul sito della Regione o sul portale del Comune. La scadenza è variabile. Ad esempio Roma prevede un importo tra 170 euro e 200 euro con scadenza fissata al 12 settembre 2025.

Puglia . Il contributo è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. La Regione prevede un tetto Isee pari a 12.000 euro, che sale fino a 15.000 euro per i nuclei con tre o più figli. La gestione è affidata ai Comuni, che possono decidere se erogare il bonus tramite voucher, rimborso spese o comodato d'uso gratuito dei libri scolastici. In Puglia è già terminata la prima finestra, ma sarà ancora possibile fare domanda dall'8 settembre al 19 settembre 2025.

Sardegna . La Regione riconosce un bonus libri per gli studenti delle scuole medie e superiori residenti nell'isola, ma valido anche per chi frequenta istituti fuori Regione. Il requisito economico prevede un Isee fino a 20.000 euro. L'importo può variare e in media si va da 150 euro a 250 euro per ogni studente. La modalità di erogazione dipende dal Comune e può essere sotto forma di voucher, rimborso o prestito gratuito dei testi.

Toscana . Contributo rivolto agli studenti di scuole medie e superiori con età inferiore ai 24 anni. Per accedere è necessario avere un Isee fino a 15.800 euro. La domanda si presenta online tramite Spid o Carta d'identità elettronica. In caso di domande numerose viene data priorità agli studenti con reddito più basso. La seconda finestra per presentare apposita domanda sarà aperta dal 5 settembre al 3 ottobre 2025.

Umbria . Possono richiedere il contributo gli studenti delle scuole medie e superiori con un Isee non superiore a 15.493,71 euro. Il bonus viene erogato principalmente come rimborso spese, quindi è necessario conservare e presentare scontrini e fatture per ottenere la liquidazione. La scadenza per presentare apposita domanda al comune di residenza è fissata al 7 ottobre 2025.

. Possono richiedere il contributo gli studenti delle scuole medie e superiori con un Isee non superiore a 15.493,71 euro. Il bonus viene erogato principalmente come rimborso spese, quindi è necessario conservare e presentare scontrini e fatture per ottenere la liquidazione. Veneto. Prevede un bonus libri per studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado pari a circa 200 euro per famiglie con Isee fino a 10.632,94 euro. L’importo del contributo è di circa 150 euro per Isee compreso da 10.632,95 euro a 15.748,78 euro. La domanda si effettua online e copre l’acquisto di libri scolastici, sia cartacei che digitali. Sono esclusi invece i dizionari, il materiale di cancelleria e i dispositivi elettronici. La finestra per la domanda è fissata tra il 17 settembre e il 17 ottobre 2025.

La situazione relativa ai bonus libri scolastici per l’anno 2025/2026 non è uniforme in tutta Italia. In alcune Regioni, come Lombardia e Piemonte, i bandi sono già scaduti rispettivamente il 22 maggio e il 27 giugno. In molte altre aree, invece, i dettagli non sono ancora stati pubblicati e si è ancora in attesa dei nuovi avvisi ufficiali.

Per questo motivo è consigliabile controllare con una certa frequenza i siti istituzionali della propria Regione e del proprio Comune, in modo tale da non perdere comunicazioni importanti, conoscere per tempo le nuove scadenze ed essere sempre informati sui requisiti necessari per ottenere il bonus. In alternativa è possibile rivolgersi direttamente agli uffici comunali o regionali competenti per avere informazioni dettagliate in merito.