Bonus edilizi, portale ENEA attivo e aggiornato: in chiaro il calcolo dei 90 giorni

Dal 30 giugno 2025 è online la nuova versione del portale ENEA dedicato alla trasmissione delle comunicazioni relative agli interventi edilizi che usufruiscono delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico e la ristrutturazione edilizia. Questo aggiornamento si inserisce nel contesto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025, con l’obiettivo di allineare gli strumenti digitali alle recenti disposizioni normative.

Portale ENEA: il punto di riferimento per le detrazioni fiscali edilizie

Il sito rinnovato, accessibile all’indirizzo bonusfiscali.enea.it, recepisce le novità sui bonus edilizi di cui alla manovra 2025 e costituisce lo strumento centrale per l’invio dei dati relativi agli interventi incentivati attraverso due importanti misure: l’Ecobonus, regolamentato dalla legge 296/2006 e dal Decreto Legge 63/2013 (articolo 14), e il Bonus Casa, previsto dal DPR 917/86 (articolo 16-bis) e dallo stesso DL 63/2013 (articolo 16).

L’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha precisato che la riapertura del portale rappresenta una tappa fondamentale per garantire la corretta gestione degli incentivi legati agli interventi di efficientamento energetico e ristrutturazione. La piattaforma aggiornata recepisce le modifiche apportate dal bilancio dello Stato per il 2025, semplificando la procedura di invio dei dati e offrendo uno strumento più efficiente per cittadini, tecnici e operatori del settore.

Scadenze e decorrenza dei termini: quando inviare i dati

Uno degli aspetti chiave introdotti con la riattivazione del portale ENEA riguarda il calcolo dei 90 giorni entro i quali devono essere trasmessi i dati relativi agli interventi conclusi. Secondo quanto comunicato dall’ENEA, il termine di 90 giorni inizia a decorrere dalla data di riattivazione del portale, ovvero dal 30 giugno 2025, nei seguenti casi:

Per lavori terminati tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025: tutti gli interventi completati in questo intervallo temporale dovranno essere comunicati entro 90 giorni a partire dalla messa online del portale.

Per interventi chiusi nel 2024 ma con spese detraibili sostenute nel 2025: anche in questa situazione, il termine di invio decorre dal 30 giugno 2025.

Questa impostazione consente di regolarizzare situazioni pendenti e allinearsi alle nuove disposizioni introdotte con la manovra finanziaria, che ha inciso profondamente sulla gestione degli incentivi in ambito edilizio.

Riguardo le modalità di accesso al portale ENEA, il sistema informatico prevede esclusivamente l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Pertanto, l’utilizzo del servizio è riservato a utenti in possesso di credenziali digitali personali e valide.

In arrivo anche l’aggiornamento del portale SuperEcobonus

Contestualmente alla riapertura del sito per Ecobonus e Bonus Casa, ENEA ha annunciato che a breve sarà pubblicato anche l’aggiornamento del portale SuperEcobonus, lo strumento utilizzato per gli interventi coperti dalla misura straordinaria del 110% e sue successive rimodulazioni.

Sebbene non sia stata indicata una data precisa, l’aggiornamento risulterà particolarmente rilevante per coloro che stanno ancora completando lavori avviati negli anni precedenti e rientranti nelle proroghe previste.

Assistenza e supporto: il ruolo dell’intelligenza artificiale sul portale ENEA

Per fornire supporto tecnico durante l’utilizzo della piattaforma, ENEA mette a disposizione Virgilio, l’assistente virtuale già operativo sul sito dedicato all’efficienza energetica.

Si tratta di un chatbot progettato per rispondere ai principali quesiti riguardanti le detrazioni fiscali, la documentazione necessaria e le modalità di compilazione delle schede tecniche. Virgilio rappresenta un valido alleato per i contribuenti e i tecnici abilitati, consentendo di ottenere chiarimenti in tempo reale senza dover attendere l’intervento di un operatore.

Il servizio, attivo nella sezione specificamente riservata alle detrazioni, contribuisce ad agevolare la fase di caricamento delle pratiche, limitando errori e incompletezze nei dati inseriti.

