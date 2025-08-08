Bonus casa al 50%, i requisiti per i lavori sul garage

Il nuovo volto dato dalla legge di bilancio 2025 ai bonus edilizi continua a far sorgere interrogativi in merito alla corretta aliquota di detrazione da applicare laddove si tratta di lavori edilizi fatti sull’abitazione principale.
Una delle novità, infatti, riguarda la percentuale di sgravio applicabile sulla spesa sostenuta. La manovra fa distinzione tra interventi su abitazione principale (per le spese 2025 la detrazione è al 50%) oppure lavori su seconda casa (la detrazione spese 2025 è al 36%).
Nella nostra redazione è giunto un quesito.
“Salve, dovrei fare dei lavori di ristrutturazione sul mio garage. Quest’ultimo è accatastato come C/6 ed è pertinenza della casa in cui risiedo (dunque, mia abitazione principale). Specifico che la casa non sarà oggetto di ristrutturazione ma lo sarà solo il garage. Sulle spese che sosterrò nel 2025 per detta ristrutturazione posso applicare la detrazione (bonus casa) al 50% essendo il garage una pertinenza dell’abitazione principale? Oppure dovrò applicare il 36%?”
Bonus casa: décalage fino al 2028
Con riferimento al bonus ristrutturazione, la manovra di bilancio 2025, ha riscritto le percentuali di detrazione spettante.
In dettaglio:
- per spese sostenute nel 2025, il bonus casa è al 50% se i lavori riguardano l’abitazione principale ovvero al 36% se seconda casa;
- per spese sostenute nel 2026 e 2027, il bonus casa è al 36% se i lavori riguardano l’abitazione principale ovvero al 30% se seconda casa;
- infine, per spese sostenute dal 2028 il beneficio è con detrazione al 30% a prescindere se i lavori riguardino abitazione principale o seconde case.
Tutti i chiarimenti sulle novità dei bonus casa sono nella Circolare n. 8/E del 2025.
I lavori sulle pertinenze
Proprio nella circolare sopra menzionata, l’Agenzia Entrate ha chiarito che il bonus casa può applicarsi con aliquota maggiorata anche nel caso in cui gli interventi siano realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali.
Tutto ciò a condizione che dette pertinenze siano già dotate del vincolo di pertinenzialità con l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed anche se realizzati soltanto sulle pertinenze in questione.
Via libera al bonus casa 50% solo sul garage
In applicazione del principio appena enunciato, dunque, il lettore può applicare sulle spese del 2025 il bonus casa al 50% anche se i lavori interessano solo il garage.
Tuttavia, affinché ciò sia possibile è indispensabile che il vincolo di pertinenzialità del garage all’abitazione principale sussista già al momento dei lavori. In merito alla verifica dell’esistenza del vincolo di pertinenzialità, ricordiamo che, deve risultare dall’atto di acquisto o, comunque, da atto successivo di variazione catastale da cui si evince la pertinenza.