Bonus bollette rafforzato. 200 euro in bolletta da aprile (Comunicato ARERA)

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e ambienti, ARERA, ha comunicato la data a partire dalla quale i contribuenti riceveranno in bolletta lo sconto di 200 euro previsto dal DL 19/2025.

Il decreto Bollette infatti ha rafforzato il bonus sociale per il pagamento dell’energia elettrica per chi già ne aveva diritto mentre ha previsto un bonus una tantum per le famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro.

Il contributo aggiuntivo per chi ha già diritto al bonus bollette verrà erogato da aprile in avanti. Per gli altri ARERA ha fornito ulteriori indicazioni.

Vediamo nello specifico quanto ci sarà da aspettare per ottenere lo sconto nella bolletta dell’energia elettrica.

Il bonus bollette

Prima di andare nello specifico della questione, è utile riprendere i requisiti base per avere lo sconto ordinario ossia il c.d bonus sociale sulla bolletta dell’energia elettrica.

In particolare, l’ISEE non deve essere superiore a:

9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico.

per famiglie con massimo 3 figli a carico. 20.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.

Dunque, per poter beneficiare del taglio in bolletta è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali: condizione di disagio economico: il nucleo familiare deve rientrare nei limiti di reddito e patrimonio stabiliti dalla normativa vigente;

ISEE in regola: che si utilizzi l’ISEE ordinario o quello corrente, il valore risultante deve essere inferiore alle soglie previste per l’accesso al bonus; tipologia di contratto di fornitura: il bonus è destinato esclusivamente ai titolari di contratti per la fornitura di energia elettrica domestica. Il bonus per disagio economico riguarda anche la bolletta del gas e dell’acqua.

Ma il bonus bollette rafforzato di cui parleremo a breve opera solo sui consumi di energia elettrica.

Bonus bollette rafforzato. 200 euro in bolletta da aprile

Grazie al DL bollette approvato di recente dal Governo, coloro i quali hanno diritto al bonus sociale ordinario perchè hanno un ISEE non superiore a euro 9.530 (20.000 euro per le famiglie numerose), riceveranno una tantum ulteriori 200 euro. Mentre, grazie allo stesso decreto , le famiglie con un ISEE superiore a 9.530 che non avrebbero diritto allo sconto, otterranno un contributo straordinario di 200 euro.

In tale caso però l’ISEE non deve superare 25.000 euro.

Dunque:

le famiglie con ISEE fino a 9.530 euro già beneficiari del bonus bollette, riceveranno un contributo aggiuntivo che in alcuni casi porterà lo sconto a oltre 400 euro;

euro già beneficiari del bonus bollette, riceveranno un contributo aggiuntivo che in alcuni casi porterà lo sconto a oltre 400 euro; famiglie con ISEE superiore a 9.530 euro e fino a 25.000 euro: grazie all’innalzamento della soglia ISEE, queste famiglie potranno accedere a un contributo una tantum di 200 euro. ​

Più nello specifico: chi già ha diritto attualmente al bonus bollette avrà ulteriori 200 euro annuali rispetto agli importi base del bonus bollette 2025 per l’energia elettrica; chi invece ha un ISEE compreso tra 9.530 e 25.000 euro avrà diritto ad uno sconto una tantum di 200 euro sulle bollette della corrente.

Nel primo caso il taglio di 200 euro si aggiunge dunque al bonus bollette ordinario.

Bonus bollette: le indicazioni di ARERA

In molti si stavano chiedendo a partire da quando avrebbero ricevuto le 200 euro del DL Bollette.

Ebbene, con un comunicato stampa sul bonus bollette, ARERA ha chiarito che le 200 euro aggiuntive saranno riconosciute da aprile:

Da aprile coloro che hanno un ISEE inferiore a 9.530 euro si vedranno riconosciuto automaticamente il contributo straordinario di 200 euro previsto dal “dl bollette” (art.1 c.1, decreto-legge n.19/25).

Da qui restava da capire da quando tutte le altre famiglie che normalmente non avrebbero diritto al bonus avrebbero ricevuto l’una tantum di 200 euro.

Ebbene, ARERA ha fatto sapere che: a breve l’Autorità adotterà un ulteriore provvedimento per completare la platea dei beneficiari che riceveranno il contributo straordinario e per definire le modalità e tempistiche di erogazione a tutti gli aventi diritto, fino alla soglia ISEE di 25.000 euro.

Dunque ci sarà da aspettare ancora qualche giorno.

Si ricorda che per ottenere in automatico i bonus sociali e il contributo straordinario è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere un’attestazione ISEE entro le

soglie prevista dalla normativa.

Riassumendo.