Con il nuovo bonus sulle bollette della luce introdotti dal governo con un recente decreto, i bonus sociali sulle bollette energetiche diventano davvero importanti. Perché si estende la platea delle famiglie che potranno godere di questi bonus. I vecchi resteranno fruitori del vecchio bonus con l’aggiunta del nuovo. Per molti esclusi del passato finalmente una mano anche per loro. Per la prima volta entreranno a godere di alcuni bonus anche loro. Le cifre sono importanti, e come molte volte in passato, ci sarà chi grazie a questi bonus avrà bollette di segno meno. Questo significa una cosa. Che il bonus potrebbe essere addirittura monetizzato.

Bollette, nuovi bonus in aggiunta a quelli vecchi: come prendere 500 euro anche in contanti

Cosa sono i bonus sociali sulle bollette di luce, acqua e gas? Non sono altro che delle riduzioni di importo per famiglie e soggetti con redditi al di sotto di una determinata soglia. Famiglie che vengono considerate disagiate e come tali beneficiarie di un aiuto a pagare le bollette delle utenze domestiche. Soprattutto oggi che le bollette domestiche salgono sempre più di importo. Ed è proprio per via dell’aumento di queste bollette che adesso il governo Meloni ha deciso di potenziare questi benefit. Allargando la platea dei beneficiari e portando più soldi di bonus a chi era beneficiario già in passato.

Aumento delle bollette, ma ecco il nuovo bonus sociale che porta a 500 euro l’aiuto

Il caro energia, probabilmente dovuto al conflitto in Ucraina ma non solo, continua a pesare sulle famiglie perché le bollette ormai da tempo aumentano a livello esponenziale.

Nell’ultimo anno le bollette sono aumentate di molto e per tamponare questi incrementi che questo governo ha adesso varato e previsto subito operativo il nuovo Bonus bollette 2025. In questo caso si tratta di una agevolazione che porterà a sconti sulle bollette della luce per famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro. Una netta estensione dei beneficiari di bonus di questo genere. Per il bonus sociale da sempre in effetti la soglia ISEE era molto più bassa. Fu aumentata solo per via dell’emergenza pandemica e solo per poco tempo. La soglia ISEE utile a godere dei bonus sociali è pari a 9.530 euro.

ISEE sopra 25.000 euro, e dentro nuove famiglie nel circuito delle agevolazioni

Il bonus sociale per l’energia di nuova istituzione riguarda quindi famiglie con un ISEE sopra i 9.530 euro e fino a 25.000 euro. E vale 200 euro per tre mesi. In pratica, un bonus da spalmare in abbattimento delle prossime bollette. Ma questo non vuol dire che le famiglie che hanno un ISEE fino a 9530 euro devono accontentarsi del vecchio bonus sociale che già prendono. Per loro infatti il nuovo bonus si aggiunge al vecchio. E se consideriamo che in media è 300 euro il bonus sociale, ecco che 200 euro in più portano il godimento a circa 500 euro.

Nuovo bonus più vecchio bonus, ecco come si arriva a 500 euro e perché

Infatti il bonus luce per disagio economico, che non è altro che il bonus sociale sulla bolletta della corrente elettrica, è calcolato in base al numero di componenti del nucleo familiare e parte da

167,90 euro per le famiglie con massimo 2 componenti, a 240,90 euro per famiglie con più di 4 componenti.

Il bonus gas per il secondo trimestre non è stato ancora quantificato da Arera, cioè dall’Agenzia di regolazione energia reti e ambiente. Anche in questo caso centrano il numero di componenti della famiglia ma anche la tipologia di utilizzo del gas e la zona climatica di residenza. Nel primo trimestre si andò da un minimo di 11,70 a 91,80 euro di bonus. In totale tra luce e gas circa 300 euro di bonus che in aggiunta ai 200 del nuovo aiuto, portano a 500 euro il vantaggio globale. E chi per consumi non ha superato questi valori, ecco che se le bollette hanno il segno meno, si può chiedere al fornitore il rimborso tramite bonifico di questa bolletta con segno negativo. In alternativa si può scontare questo autentico credito sulle bollette, per quelle dei periodi successivi.