Bollette luce, gas e acqua, i nuovi bonus 2026: ISEE più alto e maggiori beneficiari

Non è l’unico problema delle famiglie italiane, ma è sicuramente uno dei più gravosi. Le bollette delle utenze domestiche – luce, gas e acqua – continuano a pesare in modo significativo sui bilanci familiari. Nei mesi invernali, a causa del freddo, e in quelli estivi, per l’utilizzo intensivo di condizionatori e climatizzatori, i costi diventano spesso difficili da sostenere.

Sono molti i contribuenti che ricorrono alle rateizzazioni offerte dalle compagnie fornitrici, perché non riescono a far fronte ai pagamenti. In questo contesto assumono un ruolo centrale i bonus sociali, ovvero le riduzioni applicate dallo Stato sulle bollette delle famiglie a basso reddito, delle famiglie numerose e, più in generale, di chi vive una condizione di disagio economico.

Bollette delle utenze domestiche: ecco i bonus 2026 su luce, acqua e gas

Le bollette di luce, gas e acqua rappresentano da sempre una delle voci di spesa più critiche per le famiglie italiane. Non sorprende quindi che la ricerca di bonus e agevolazioni sulle utenze domestiche coinvolga una platea molto ampia di cittadini che faticano a pagare quanto dovuto.

Anche nel 2026, tuttavia, i costi delle utenze possono essere ridotti grazie a diversi bonus. Esistono agevolazioni a carattere locale, messe a disposizione da Regioni e Comuni, ma quelle di maggiore interesse su scala nazionale sono i bonus sociali.

Si tratta di misure attive ormai da diversi anni. E consentono a molte famiglie di ottenere un risparmio significativo sulle bollette di luce, acqua e gas. Come di consueto, la fruizione di questi bonus avviene in modo automatico, senza la necessità di presentare una domanda specifica, ma è subordinata al rispetto di precisi limiti ISEE.

Per il 2026, una delle principali novità riguarda proprio l’innalzamento della soglia ISEE, che amplia la platea dei beneficiari.

Bollette luce, gas e acqua: i nuovi bonus 2026 con ISEE più alto

Fino allo scorso anno, salvo periodi transitori in cui i governi avevano previsto soglie più alte come misura di salvaguardia, il limite ISEE per accedere ai bonus sociali su luce, acqua e gas era fissato a 9.530 euro.

Dal 2026, come certificato direttamente da ARERA – l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – questa soglia sale a 9.796 euro. Un aumento che, seppur contenuto, consente a un numero maggiore di famiglie di accedere alle agevolazioni.

Resta invece invariata la soglia ISEE per le famiglie numerose con almeno quattro figli, che continua ad essere fissata a 20.000 euro, come già avveniva nel 2025.

Va inoltre ricordato che nel 2026 è operativo anche il bonus TARI, relativo alla tassa sui rifiuti. E segue le stesse soglie ISEE previste per i bonus sociali su luce, gas e acqua.

Come già sottolineato, non è necessario presentare alcuna domanda per ottenere questi benefici. È però fondamentale aggiornare l’ISEE, perché quello valido per il 2025 è scaduto il 31 dicembre scorso. Per continuare a beneficiare dei bonus nel 2026 è quindi indispensabile presentare una nuova DSU e ottenere un ISEE in corso di validità.