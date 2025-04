Bilancio d’esercizio 2025 (anno d’imposta 2024): tutte le scadenze operative da rispettare

Con l’arrivo della primavera, in particolare nel mese di aprile, le imprese si trovano ad affrontare una delle fasi più rilevanti dell’anno contabile: la chiusura del bilancio e gli adempimenti conseguenti. Il bilancio d’esercizio 2025, relativo all’anno d’imposta 2024, richiede il rispetto di un calendario preciso di obblighi normativi che culminano con l’approvazione da parte dell’assemblea e il deposito presso il Registro delle Imprese.

La pianificazione puntuale delle scadenze rappresenta un elemento strategico per evitare sanzioni e garantire la trasparenza societaria.

Redazione del progetto di bilancio: il primo passaggio chiave

Dopo la chiusura formale dei conti, il passo successivo consiste nella predisposizione del progetto di bilancio.

Questo documento, redatto dagli amministratori, deve rispettare precise tempistiche che variano a seconda del termine scelto per l’approvazione del bilancio stesso.

Nel caso in cui la società adotti il termine ordinario, ovvero entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (quindi, entro il 30 aprile 2025), il progetto dovrà essere completato e disponibile entro il 30 marzo 2025. Tuttavia, qualora la società opti per una proroga a 180 giorni, resa possibile dalla complessità della struttura o dall’esigenza di consolidare bilanci di gruppo, il termine per la redazione slitta al 30 maggio 2025.

In presenza di un organo di controllo contabile, come il collegio sindacale o il revisore legale, il progetto di bilancio deve essere trasmesso a tali soggetti per consentire la redazione della relativa relazione.

Deposito del (progetto) bilancio presso la sede sociale

Un altro adempimento fondamentale riguarda il deposito del progetto di bilancio presso la sede legale dell’impresa, con l’obiettivo di consentire ai soci l’accesso preventivo alla documentazione.

Anche in questo caso le scadenze sono legate al termine di approvazione del bilancio.

Nel caso di approvazione ordinaria (entro 120 giorni), il deposito dovrà avvenire entro il 15 aprile 2025. In caso di proroga (180 giorni), la data limite è posticipata al 15 giugno 2025. Questo passaggio risulta particolarmente importante per garantire la partecipazione consapevole dei soci alle decisioni assembleari.

Convocazione dell’assemblea dei soci e modalità di notifica

Una volta completata la bozza del bilancio, è necessario procedere con la convocazione dell’assemblea dei soci che sarà chiamata ad approvarlo. La normativa prevede che l’avviso di convocazione venga emesso entro 15 giorni dalla redazione del progetto di bilancio. Inoltre, ai soci deve essere garantito un preavviso minimo di otto giorni per esaminare il documento, che potrà essere messo a disposizione presso la sede legale dell’azienda oppure trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC) o e-mail.

Nel rispetto delle tempistiche ordinarie, la convocazione dell’assemblea dovrà avvenire entro il 21 aprile 2025. Se invece si opta per il termine esteso, la convocazione dovrà essere effettuata entro il 21 giugno 2025. In alternativa, qualora l’avviso venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano a diffusione nazionale, le scadenze si anticipano rispettivamente al 15 aprile e al 15 giugno. Ricordiamo della possibilità delle assemblee sociali online prorogate fino al 31 dicembre 2025.

Approvazione del bilancio d’esercizio da parte dell’assemblea

L’assemblea dei soci rappresenta il momento decisivo del percorso di formazione del bilancio d’esercizio 2025 (anno d’imposta 2024).

Durante questa riunione, i soci deliberano sull’approvazione del documento contabile predisposto dagli amministratori.

Nel rispetto dei termini ordinari, l’approvazione dovrà avvenire entro il 30 aprile 2025. In caso di utilizzo della proroga a 180 giorni, il termine massimo è fissato al 30 giugno 2025. L’approvazione in assemblea è inoltre un presupposto fondamentale per procedere con il deposito presso il Registro delle Imprese.

Presentazione del bilancio alla Camera di Commercio

Una volta approvato, il bilancio d’esercizio 2025 (anno d’imposta 2024) dovrà essere depositato, a cura degli amministratori, presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio.

Anche per questo adempimento, le tempistiche dipendono dal termine scelto per l’approvazione del bilancio:

Entro il 30 maggio 2025 se il bilancio è stato approvato entro il 30 aprile (termine ordinario).

Entro il 30 luglio 2025 se l’approvazione è avvenuta entro il 30 giugno (termine prorogato).

Il deposito deve comprendere il bilancio completo (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), la relazione sulla gestione (se obbligatoria), la relazione del collegio sindacale o del revisore (se presenti), e il verbale dell’assemblea che ha approvato il bilancio. Il tutto deve essere presentato in formato digitale (XBRL per lo stato patrimoniale e il conto economico), mediante l’apposito sistema telematico.

Considerazioni conclusive sul bilancio d’esercizio

Il rispetto delle scadenze legate al bilancio d’esercizio 2025 (anno d’imposta 2024) non è solo una questione di compliance normativa, ma assume anche un’importanza strategica per la reputazione aziendale e per i rapporti con stakeholder, finanziatori e organi di controllo.

Una corretta gestione di tutte le fasi — dalla redazione del progetto, alla convocazione dell’assemblea, fino al deposito presso la Camera di Commercio — richiede coordinamento tra amministratori, organi di controllo e consulenti. In particolare, l’attenzione alle date e alla documentazione necessaria può fare la differenza tra un processo efficiente e uno soggetto a errori o sanzioni.

Pianificare per tempo ogni attività e affidarsi a professionisti esperti in materia fiscale e societaria è la chiave per affrontare con serenità il bilancio d’esercizio 2025 e chiudere correttamente il ciclo amministrativo dell’anno d’imposta 2024.

Riassumendo