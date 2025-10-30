Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
La BCE lascia i tassi di interesse invariati, restano al 2% sui depositi delle banche

La Banca Centrale Europea, riunitasi questa volta a Firenze, ha annunciato di avere lasciato invariati i tassi di interesse.
La BCE lascia i tassi fermi
La Banca Centrale Europea (BCE), il cui board ieri e oggi si è riunito a Firenze presso la sede cittadina della Banca d’Italia, ha annunciato di avere mantenuto invariati i tassi di interesse. A seguito della decisione, restano fissati al 2% sui depositi delle banche presso l’Eurotower, al 2,15% sui prestiti principali e al 2,40% sui rifinanziamenti marginali. Alle ore 14.45, come di consueto, il governatore Christine Lagarde terrà la conferenza stampa in cui leggerà il comunicato ufficiale appena pubblicato e risponderà alle domande dei giornalisti.

Ieri, la Federal Reserve aveva tagliato i tassi dello 0,25% al nuovo range del 3,75-4%. Il governatore Jerome Powell aveva mostrato prudenza circa la prossima decisione in programma per dicembre.

Anche questa titubanza potrebbe avere contribuito a tenere i tassi BCE fermi. Il mercato, comunque, non si aspettava una loro riduzione e né lo prevede per i prossimi appuntamenti di politica monetaria

 

Giuseppe Timpone

In InvestireOggi.it dal 2011 cura le sezioni Economia e Obbligazioni. Laureato in Economia Politica, parla fluentemente tedesco, inglese e francese, con evidenti vantaggi per l'accesso alle fonti di stampa estera in modo veloce e diretto. Da sempre appassionato di economia, macroeconomia e finanza ha avviato da anni contatti per lo scambio di informazioni con economisti e traders in Italia e all’estero.
Il suo motto è “Il lettore al centro grazie a una corretta informazione”; ogni suo articolo si pone la finalità di accrescerne le informazioni, affinché possa farsi un'idea dell'argomento trattato in piena autonomia.

