Da Barclays Ultima Chiamata per Minusvalenze in Scadenza: Maxi Cedola al 25%

All’interno del parco dei Certificati emessi da Barclays, ne balza all’occhio uno di fresca emissione per investire su 3 azioni appartenenti a settori differenti (industriale, tecnologico e consumer staples) e diversificate a livello geografico (Italia e Germania).

Cosa molto importante, grazie alla alta maxi cedola condizionata iniziale, è l’assoluta efficienza della fiscalità dei certificati (redditi diversi in quanto derivati cartolarizzati) nella compensazione di eventuali minusvalenze in scadenza.

Informazioni sui sottostanti

I sottostanti del certificato di Barclays, sono quotati nel FTSEMIB e DAX e sono rispettivamente rappresentati da: Fincantieri (FCT), STMicroelectronics (STMMI) e Delivery Hero (DHER)

Informazione Storica su Bilanci e Prezzi

Il “tris” azionario sottostante il certificato possiede una quantità di informazione storica più che sufficiente per adeguate analisi di stampo quantitativo.

Ovvero, sono quotate da tempo più che sufficiente per analizzare in modo accurato i bilanci (ricavi, utili netti, FCF e vari Ratios) o quale sia il processo stocastico (mean reverting, random walk o momentum) che muove fondamentalmente il prezzo dei 3 sottostanti analizzati.

Il rischio

Le 4 azioni hanno core business differente. Ossia, aumenta il rischio di correlazione. Questo è l’aumento della probabilità che il valore dei titoli fluttui in modo totalmente indipendente l’uno dall’altro. Ciò potrebbe quindi andare a compromettere il pagamento di cedole e/o valore nominale anche a causa di uno solo dei sottostanti.

Sul paniere azionario vige inoltre un alto regime di volatilità implicità.

Tale connubio (alto rischio di correlazione ed alta volatilità implicita) rende agevole la strutturazione del prodotto con la grande maxi cedola iniziale. Quest’ultima, soprattutto atta, come detto, al recupero di eventuali minusvalenze presenti nel cassetto fiscale.

Si passa ora a spiegare il meccanismo di base del certificato, riassunto nella struttura e spiegato nel funzionamento del Payoff.

Barclays Certificati Memory Cash Collect Maxi Coupon: la Struttura

A seguire la struttura (=strategia in opzioni) del certificato targato Barclays:

Barriera europea di protezione sul capitale pari al 60% del valore iniziale

di protezione sul capitale pari al 60% del valore iniziale Maxi premio iniziale condizionato del 25% (osservabile il 08/12/2025) con effetto memoria

del 25% (osservabile il 08/12/2025) con effetto Cedole mensili condizionate dello 0,34% (massimo 4,98% annuo) sul valore nominale, con effetto memoria

dello 0,34% (massimo 4,98% annuo) sul valore nominale, con effetto Trigger Maxi Cedola/Cedole mensili al 60% dei valori iniziali

al 60% dei valori iniziali Trigger Autocall Mensile attivo dalla 12° data di valutazione (dal 09/11/2026) e pari al 100% dei valori iniziali

attivo dalla 12° data di valutazione (dal 09/11/2026) e pari al 100% dei valori iniziali Scadenza di lungo termine a 5 anni

a 5 anni Valore nominale 100 Euro

100 Euro Prezzo Lettera intorno la pari a 99,92 Euro – chiusura del 13/11/2025 –

Barclays Certificati Memory Cash Collect Maxi Coupon: Funzionamento del Payoff

Barclays ha emesso questo Certificato il 12/11/2025 ha data di valutazione finale al 07/11/2030 (liquidazione/scadenza 14/11/2030), è negoziato su Cert-X ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo Cedolare

Il certificato in questione paga il maxi premio iniziale condizionato con memoria di 25 Euro, ossia con trigger al 60% dei valori iniziali. In altre la parole la discesa massima deve essere pari massimo al -40% dei valori iniziali.

Successivamente il prodotto paga cedole mensili condizionate dei 0,35 Euro. Cioè se il valore di tutti i sottostanti è superiore al trigger delle cedole, sempre posto al 60% dei valori iniziali.

In altre parole i sottostanti non devono perdere oltre il -40% del loro valore iniziale, nelle relative date di valutazione, affinché venga elargito il maxi coupon/coupon mensile.

Al contrario non viene corrisposta alcuna cedola. Essa, però, viene immagazzinata in memoria (anche il maxi coupon, vedi la struttura) e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento. Ovvero quando i sottostanti risalgono sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di Rimborso Automatico: Autocall

A partire dalla 12° data di valutazione si attiva il meccanismo di autocall, con trigger pari al 100% dei valori iniziali, e si hanno due scenari potenziali principali:

se il valore dei 3 sottostanti è superiore o pari al relativo valore iniziale, il certificato scade anticipatamente e viene pagato il nominale più le eventuali cedole dovute. in caso contrario la vita del prodotto continua

Se alla prima data scatta l’autocall si ottengonob il maxi premio, 11 cedole ed il nominale, ossia 128,74 Euro.

Al contrario si passa alla 2° data di valutazione, con potenziale importo di 129,08 Euro.

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non è scaduto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari potenziali:

se alla data di valutazione finale i sottostanti non scendono sotto la barriera europea (stessa entità del trigger cedolare), il certificato paga il nominale più l’ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza. In altre parole si otterrebbero la maxi cedola più le successive 59 cedole più il nominale .

più le successive . in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del titolo Worst Of, pagando il valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del WO.

Barriera Europea

Da notare la presenza della barriera europea nel certificato di Barclays. Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale.

Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Il portafoglio sottostante ed il WO

La situazione attuale sul portafoglio sottostante – di questo certificate targato Vontobel – è la seguente:

FCT -> valore iniziale (20,48 Eur), Barriera/Trigger Cedola (12,288 Eur)

DHER -> valore iniziale (17,93 Eur), Barriera/Trigger Cedola (10,758 Eur)

STMMI -> valore iniziale (20,15 Eur), Barriera/Trigger Cedola (12,09 Eur)

Codice ISIN del prodotto

XS3167786154

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato firmato Barclays.

Nota Bene. Il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente. Le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto: Pertanto non rappresentano in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore e/o omissione nei suoi contenuti.