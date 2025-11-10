Certificate Fast di Barclays per Investire su Portafoglio Misto Europeo

Viene analizzato un Certificato di Barclays per investire, con un importo di danaro limitato, su un portafoglio di azioni diversificate a livello di core businesess (Risparmio Gestito, Bancario e Metallurgico) e nazionalità (Italia, Austria e Germania).

Il certificato consente di ottenere la seguente strategia in opzioni, ossia la seguente struttura:

un discreto flusso di reddito mensile con effetto memoria dello 0,91% (si ricordi i redditi diversi nella compensazione di eventuali minusvalenze), ossia un max. del 10,92% annuo

con effetto fast step down sull'autocall attivo dal 6° mese (04/05/2026) e decrescente a step dell'1% ogni mese, dal 100% al 71% dei valori iniziali

una protezione condizionata conservativa su capitale e cedole 60% dei valori inziali

un prezzo lettera quasi alla pari (col SeDeX chiuso a 99,78 Euro)

una media scadenza non convenzionale (3 anni)

Informazioni Quantitative sul Portafoglio Sottostante

Il portafoglio sottostante del certificato di Barclays è formato da Azimut (AZM), Raiffeisen Bank (RBI) e Thyssenkrupp (TKA).

Informazione Storica dei Prezzi e dei Bilanci

Il “tris” azionario possiede una quantità di informazione storica più che sufficiente per adeguate analisi di stampo quantitativo. Ad esempio analizzare bene lo storico dei bilanci (ricavi, utili netti, FCF e vari Ratios) o quale sia il processo stocastico (mean reverting, random walk o momentum) che muove fondamentalmente il prezzo dei 3 sottostanti analizzati.

Il rischio

Dato il diverso core business e la diversificazione geografica, aumenta il rischio di correlazione, ossia il rischio che anche a causa di un solo sottostante si possa inficiare la corresponsione di capitale e/o cedole.

Aspetti di Analisi Fondamentale

A livello fondamentale Market Screener assegna i seguenti ratings: Thyssenkrupp è considerata BUY&HOLD, mentre ad Azimut e Raiffeisen Bank vengono assegnati due BUY.

Tutte e 3 le aziende elargiscono dividendi atti alla strutturazione del prodotto.

Barclays Certificati Phoenix Memory Fast Step Down: Funzionamento del Payoff

Barclays ha emesso questo certificato il 04/11/2025, che ha data di valutazione finale posta al 06/11/2028 (liquidazione il 13/11/2028), è negoziato su Cert-X ed ha un valore nominale di 100 Euro.

Meccanismo Cedolare ed Effetto Memoria

Il certificato in questione paga degli estremamente corposissimi premi mensili condizionati di 0,91 Euro, cioè se i 3 sottostanti non scendono oltre il -40% dei loro valori inziali (ossia con un trigger premio al 60% dei valori iniziali).

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola, che però viene immagazzinata in memoria e pagata assieme a tutte quelle eventualmente non pagate in precedenza quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando i sottostanti risalgono sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di Rimborso Anticipato: Autocall Fast Step Down

Il meccanismo Autocall permette di ottenere il rimborso anticipato, grazie all’autocall trigger fast step down mensile, a partire dal 6° mese (e fino al penultimo), aumentando notevolmente le probabilità del rimborso anticipato:

se il prezzo del sottostante è pari o superiore all’autocall trigger il certificato rimborsa il valore nominale più la cedola del mese in questione (e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria); in caso contrario la vita del prodotto continua.

In altre parole, se alla prima data scatta l’autocall (cioè il valore dei sottostanti è pari o superiore al 100% del loro valore iniziale), si ottengono 6 cedole più il nominale, ossia 105,46 euro, con un rendimento a 6 mesi del 5,69% (11,39% annualizzato). Al contrario si passa alla 2° data di valutazione (sottostanti>=99% del valore inziale), con potenziale importo di 106,37 Euro e rendimento a 7 mesi del 6,60% (11,39% annualizzato).

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il sottostante Worst Of (WO, ossia con valore finale peggiore rispetto a quello iniziale) non scende sotto la barriera europea (uguale al trigger cedolare), il certificato paga il nominale più l'ultima cedola – e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all'effetto memoria. In altre parole si otterrebbero 36 cedole più il nominale. In altre parole si otterrebero 132,76 Euro ossia un redimemento a 3 anni del 33,01% (11,02% annualizzato)

in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante WO, ossia pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del WO.

Dato il prezzo intorno la pari, il rendimento annualizzato rimane più o meno lo stesso in tutte le date di valutazione.

Barriera Europea

Da notare la presenza della barriera europea.

Grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale.

Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Il portafoglio sottostante

I livelli chiave sul portafoglio sottostante – di questo certificate targato Barclays – sono i seguenti:

AZM -> Valore Iniziale/Valore di Mercato (33,42 Eur), Barriera/Trigger Cedola (20,052 Eur)

RBI -> Valore Iniziale/Valore di Mercato (31,14 Eur), Barriera/Trigger Cedola (18,684 Eur)

TKA -> Valore/Valore di Mercato (9,408 Eur), Barriera/Trigger Cedola (5,6448 Eur)

Codice ISIN

XS3167669780

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato firmato Barclays.

