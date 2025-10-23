Banca Popolare di Bari: ora è possibile recuperare le perdite anche dopo oltre dieci anni

Molti risparmiatori italiani conservano ancora oggi il ricordo amaro delle perdite subite con gli investimenti nella Banca Popolare di Bari, un caso che, a distanza di anni, continua a rappresentare una delle pagine più controverse della finanza italiana. Le azioni dell’istituto, collocate come titoli solidi e sicuri, si sono rivelate investimenti estremamente rischiosi, generando perdite ingenti per migliaia di piccoli azionisti.

Recuperare le perdite anche dopo molti anni

Negli ultimi mesi si è tornati a parlare della possibilità di ottenere un risarcimento anche per operazioni risalenti a più di dieci anni fa. La giurisprudenza italiana che si è consolidata, infatti, ha stabilito come il termine di prescrizione non decorre dalla data di acquisto dei titoli, ma dal momento in cui l’investitore ha avuto piena conoscenza del danno, ovvero da quando è scoppiato il caso a livello mediatico, nel 2018.

Questo aspetto apre la strada a nuove possibilità di tutela anche per chi pensava che i tempi fossero ormai scaduti.

Le responsabilità della banca e degli intermediari

Le inchieste giudiziarie e giornalistiche sul caso Popolare di Bari hanno messo in luce pratiche di collocamento poco trasparenti. Molti clienti non furono informati in modo corretto sulla reale natura delle azioni acquistate, spesso presentate come sicure e liquide, quando in realtà si trattava di strumenti difficilmente negoziabili e soggetti a forte rischio di perdita. È su queste basi che diversi tribunali e organismi di risoluzione delle controversie hanno riconosciuto, negli anni, la responsabilità dell’istituto e degli intermediari finanziari per violazione degli obblighi informativi previsti dalla normativa MIFID.

L’assistenza legale e finanziaria di Martingale Risk

Oggi Martingale Risk offre ai risparmiatori coinvolti la possibilità di analizzare gratuitamente la propria posizione e verificare se esistono i presupposti per ottenere un risarcimento.

L’analisi preliminare si basa sui documenti in possesso del cliente — contratti, ordini di acquisto, prospetti informativi — e consente di valutare se le operazioni siano state coerenti con il profilo dell’investitore o se vi siano state irregolarità.

Il tempo non cancella i diritti

Il fatto che siano trascorsi molti anni non rappresenta un ostacolo. In numerosi casi recenti relativi ad investimenti in titoli della Popolare di Bari, i giudici hanno riconosciuto il diritto al rimborso anche per investimenti antecedenti al 2015, proprio perché gli investitori non avevano piena consapevolezza delle perdite fino al momento del dissesto dell’istituto. Questo principio consente oggi di riaprire la strada a richieste di risarcimento anche per operazioni molto datate.

Contatta Martingale Risk per una valutazione gratuita

Chi ha acquistato azioni o obbligazioni della Banca Popolare di Bari e ha subito perdite può ancora agire per tutelare i propri diritti. Martingale Risk mette a disposizione un servizio di consulenza e assistenza legale con analisi gratuita e senza costi anticipati.

Bond Venezuela Scrivi il tuo Nome * Scrivi il tuo Nome Nome Nome Cognome Cognome Il tuo numero di Telefono * Email Scrivi qui la tua situazione e cosa richiedi Invia Se sei un essere umano, lascia questo campo vuoto.

Contatti

Sito web https://martingalerisk.it/

Mail info@martingalerisk.com

Numero verde 800 057 750

Sede di Milano 02 89092280

Sede di Roma 06 32652828