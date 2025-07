Autogrill da paura, i rincari trasformano l’autostrada in un film horror

Benvenuti in autostrada, il parco divertimenti dove l’adrenalina non la dà la velocità, ma il prezzo di un caffè all’Autogrill. Sì, perché nel 2025 fare una pausa durante un viaggio su quattro ruote equivale a partecipare a una versione moderna di “Chi vuol essere milionario?” ma con la domanda finale: “Vuoi davvero quel panino a 8 euro?”

Il pedaggio ti ha già lasciato un vuoto nel portafoglio e un leggero senso di vertigine, ma è solo il riscaldamento. Arrivi all’area di servizio e scopri che una bottiglietta d’acqua costa quanto un cocktail in centro a Milano. A quel punto il dubbio ti assale: sono in autostrada o su un volo intercontinentale?

Rincari autogrill: panini d’oro e caffè di platino

Il vero colpo di scena arriva quando tenti di placare la fame.

Un panino imbottito con una fettina di prosciutto e un po’ di insalata ti costa quanto una cena gourmet. E non stiamo parlando di prodotti bio a km 0, ma di roba confezionata che a casa useresti per uno spuntino veloce. Anche il cornetto, simbolo della colazione italiana, ha deciso di fare il salto di qualità: ora sfiora i 2 euro, perché il lievito è lievitato… insieme ai prezzi.

Poi c’è il caffè, che una volta era l’unico rifugio sicuro per chi voleva una pausa economica. Addio sogni di gloria: l’espresso in autostrada ha raggiunto livelli da boutique di lusso. E mentre sorseggi quel mezzo bicchierino amaro, ti chiedi se nel prezzo non sia compreso anche un servizio di consulenza finanziaria per affrontare la spesa.

Per non parlare dell’acqua: la bottiglietta da mezzo litro ormai ha quotazioni da borsa di Wall Street.

Con quei soldi potresti comprare un’intera cassa di acqua al supermercato, ma qui no, qui paghi anche l’aria condizionata e la vista sul parcheggio.

Pausa Autogrill o estorsione legalizzata?

Fermarsi in un Autogrill oggi è un atto di coraggio, una sorta di rito di passaggio per i viaggiatori moderni. Si paga l’aria condizionata, la vista panoramica sul parcheggio e la possibilità di usare un bagno che, se sei fortunato, è persino pulito. Ma soprattutto si paga l’assoluta assenza di alternative: tra un casello e l’altro non ci sono bar di quartiere o supermercati pronti a salvarti.

L’effetto psicologico è devastante: sei stanco, affamato e assetato, quindi il tuo senso critico evapora insieme ai pochi euro rimasti nel portafoglio. È un piano perfetto: un cliente disperato è un cliente che paga qualsiasi cifra per un tramezzino molliccio.

Persino gli snack confezionati sembrano aver subito un upgrade di prezzo degno di una collezione di lusso. Una manciata di patatine può costarti come un pasto intero in trattoria. E gli energy drink? Con il prezzo che hanno raggiunto, è meglio sperare di trovare la forza interiore per continuare il viaggio.

Viaggiare leggeri… nel portafoglio

La morale è una sola: se vuoi sopravvivere ai rincari autostrada, organizza una strategia di guerra prima di partire.

Porta l’acqua da casa, prepara panini fai-da-te e fai il pieno lontano dall’autostrada. Altrimenti, sarai costretto a raccontare ai tuoi amici non delle meravigliose vacanze al mare, ma di quel cappuccino da 2 euro e 50 che ti ha rovinato il bilancio. Perché il vero viaggio non è più verso la meta, ma dentro il misterioso mondo dei prezzi autostradali, dove tutto lievita tranne la pazienza del viaggiatore. E chissà, forse un giorno l’Autogrill lancerà una promo: “Prendi due caffè, ricevi in omaggio un mutuo a tasso agevolato”.

