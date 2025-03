Auto rubate, in quali città si registrano più furti?

I furti di auto e moto in Italia restano un fenomeno preoccupante, con alcune province particolarmente colpite da questa piaga. L’analisi dei dati del 2024 evidenzia come il fenomeno delle auto rubate sia più concentrato in alcune aree del Sud, con numeri che confermano una tendenza già nota negli anni precedenti. Tuttavia, emergono anche nuove dinamiche che rendono necessario un approfondimento sulle modalità e sui rischi legati a questo tipo di criminalità.

Auto rubate, quale città è più colpita?

Le province più colpite dai furti di automobili vedono in testa alcune città del Sud, dove il numero di denunce ogni 100.000 abitanti è significativamente superiore alla media nazionale.

Tra le zone più critiche figurano Napoli, Foggia, Palermo e Bari, con Barletta-Andria-Trani al primo posto. Anche Roma compare tra le città con più segnalazioni, confermando che il fenomeno non riguarda solo il Meridione, ma anche grandi aree metropolitane.

Per quanto riguarda i motocicli, la situazione è simile: Palermo e Napoli dominano la classifica, seguite da alcune province della Toscana e della Liguria, dove la diffusione di scooter e moto rende questi mezzi un obiettivo particolarmente appetibile per i ladri. I ciclomotori risultano invece più a rischio in alcune zone della Sicilia, con furti in crescita soprattutto nelle aree urbane.

Le tecniche più usate dai ladri

I furti d’auto si sono evoluti nel tempo, con i ladri che sfruttano tecnologie sempre più sofisticate. Tra le tecniche più diffuse c’è l’utilizzo di dispositivi elettronici per clonare le chiavi di avviamento, rendendo superflua la classica effrazione. I modelli più moderni, dotati di sistemi keyless, sono particolarmente vulnerabili a questa pratica, poiché i segnali radio delle chiavi possono essere intercettati e riprodotti.

Un’altra modalità diffusa è il furto su commissione, in cui veicoli specifici vengono rubati per essere rivenduti all’estero o smontati per il mercato dei pezzi di ricambio. Le auto di lusso e i SUV sono tra le più ricercate, ma anche i veicoli commerciali risultano sempre più presi di mira, poiché i loro componenti possono essere riutilizzati con facilità.

Nel caso di moto e scooter, la tecnica più comune rimane il furto con sollevamento: i mezzi vengono rapidamente caricati su furgoni e trasportati altrove, spesso per essere smontati o rivenduti con nuove targhe. Anche qui, la richiesta del mercato nero è un fattore determinante nella diffusione del fenomeno.

Come proteggere il proprio veicolo

Di fronte a un problema così diffuso, adottare misure preventive diventa essenziale. L’uso di antifurti meccanici come bloccasterzo e catene può essere un deterrente utile, soprattutto per le moto, che sono più facili da trasportare. Per le auto, invece, i dispositivi elettronici di sicurezza, come i localizzatori GPS, possono essere una soluzione efficace per rintracciare il veicolo in caso di furto.

Anche la scelta di parcheggiare il proprio mezzo in aree sicure è fondamentale: garage privati, parcheggi custoditi e zone ben illuminate riducono significativamente il rischio di furto. Infine, assicurazioni specifiche contro il furto possono rappresentare un’ulteriore forma di protezione economica nel caso in cui il proprio veicolo venga sottratto.

Le conseguenze economiche di moto e auto rubate

Il fenomeno dei furti di auto e moto ha un impatto significativo non solo sui proprietari dei veicoli, ma anche sull’economia nel suo complesso. Le compagnie assicurative devono far fronte a un numero crescente di richieste di risarcimento, il che si traduce in premi più alti per tutti gli automobilisti. Inoltre, il mercato nero dei pezzi di ricambio sottrae risorse al settore ufficiale, penalizzando officine e concessionari che operano legalmente. Per le aziende che dipendono da veicoli commerciali, il furto di un mezzo può significare perdite operative rilevanti, rallentando consegne e servizi. Questo impatto si riflette anche sull’economia locale, poiché un’alta incidenza di furti può scoraggiare investimenti e attività imprenditoriali.

Nonostante i progressi nella sicurezza dei veicoli e le azioni di contrasto da parte delle forze dell’ordine, il furto di auto e moto in Italia continua a rappresentare un problema diffuso. La prevenzione e l’adozione di tecnologie più avanzate sono fondamentali per ridurre il fenomeno, ma resta necessario un maggiore impegno nella lotta alla criminalità organizzata che spesso è alla base di questi reati. Il 2024 conferma che il fenomeno è tutt’altro che in diminuzione, e chiunque possieda un veicolo deve adottare tutte le precauzioni possibili per evitare spiacevoli sorprese.

In sintesi.