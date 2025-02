Auto ibride, questa novità potrebbe dare la scossa al settore

Negli ultimi anni, il settore automobilistico ha assistito a una rapida evoluzione, con un’attenzione crescente verso soluzioni di mobilità sostenibile. In questo contesto, le auto ibride hanno guadagnato una posizione di rilievo, rappresentando un ponte tra i tradizionali veicoli a combustione interna e le auto elettriche pure. Con l’avanzare della tecnologia, una nuova generazione di veicoli ibridi sta emergendo: le auto “super hybrid”. Questi veicoli promettono di ridefinire gli standard dell’ibridazione, offrendo prestazioni superiori, maggiore autonomia in modalità elettrica e una ricarica più efficiente.

Auto ibride, dalle prime soluzioni alle “super hybrid”

Le prime auto ibride combinavano un motore a combustione interna con un piccolo motore elettrico e una batteria di capacità limitata.

Questa configurazione permetteva di ridurre i consumi e le emissioni, soprattutto in ambito urbano, grazie all’assistenza elettrica nelle fasi di accelerazione e a basse velocità. Tuttavia, l’autonomia in modalità puramente elettrica era spesso limitata a pochi chilometri.

Con il tempo, sono state introdotte le ibride plug-in (PHEV), dotate di batterie più capienti e la possibilità di ricarica tramite una fonte esterna. Questi veicoli offrono un’autonomia elettrica maggiore, generalmente tra 50 e 70 km, sufficienti per coprire gli spostamenti quotidiani di molti automobilisti. Nonostante ciò, la necessità di ricariche frequenti e l’ansia da autonomia hanno spinto i produttori a cercare soluzioni ancora più avanzate.

È in questo contesto che nascono le auto “super hybrid”, una naturale evoluzione delle PHEV. Questi veicoli sono equipaggiati con batterie di capacità significativamente superiore, spesso oltre i 20 kWh, che consentono autonomie in modalità elettrica superiori ai 100 km. Questa caratteristica permette di coprire non solo gli spostamenti urbani, ma anche viaggi più lunghi senza l’intervento del motore termico, riducendo ulteriormente le emissioni e i consumi di carburante.

Caratteristiche distintive delle auto “super hybrid”

Le auto “super hybrid” si distinguono per una serie di innovazioni tecnologiche che le rendono particolarmente attraenti per i consumatori attenti all’ambiente e alle prestazioni. Tra le principali caratteristiche troviamo:

Batterie ad alta capacità : con capacità che spesso superano i 20 kWh, queste batterie permettono un’autonomia elettrica estesa, riducendo la dipendenza dal motore a combustione interna.

: con capacità che spesso superano i 20 kWh, queste batterie permettono un’autonomia elettrica estesa, riducendo la dipendenza dal motore a combustione interna. Ricarica rapida : molti modelli sono dotati di sistemi di ricarica in corrente continua (DC) con potenze che possono raggiungere i 50 kW, consentendo di ricaricare la batteria dal 10% all’80% in circa 30 minuti.

: molti modelli sono dotati di sistemi di ricarica in corrente continua (DC) con potenze che possono raggiungere i 50 kW, consentendo di ricaricare la batteria dal 10% all’80% in circa 30 minuti. Prestazioni elevate : la combinazione di motori elettrici potenti e motori termici efficienti offre una potenza complessiva notevole, garantendo accelerazioni rapide e una guida dinamica.

: la combinazione di motori elettrici potenti e motori termici efficienti offre una potenza complessiva notevole, garantendo accelerazioni rapide e una guida dinamica. Efficienza energetica: grazie a sistemi avanzati di recupero dell’energia in frenata e decelerazione, l’efficienza complessiva del veicolo è ottimizzata, contribuendo a ridurre i consumi.

Modelli di punta nel segmento “super hybrid”

Diversi produttori automobilistici hanno già introdotto sul mercato modelli che incarnano la filosofia “super hybrid”. Tra questi, spiccano:

Jaecoo 7 Super Hybrid : questo SUV combina un motore a benzina 1.5 TGDI di quinta generazione con una trasmissione DHT e due motori elettrici, offrendo una potenza complessiva di 347 CV e una coppia di 375 Nm. L’autonomia in modalità elettrica supera i 100 km, mentre l’autonomia complessiva può raggiungere oltre 1.200 km. La batteria può essere ricaricata rapidamente grazie a una potenza di ricarica in corrente continua fino a 40 kW, permettendo di passare dal 30% all’80% della carica in soli 20 minuti.

: questo SUV combina un motore a benzina 1.5 TGDI di quinta generazione con una trasmissione DHT e due motori elettrici, offrendo una potenza complessiva di 347 CV e una coppia di 375 Nm. Volkswagen Golf eHybrid : la celebre compatta tedesca è stata aggiornata con una versione “super hybrid” che offre un’autonomia elettrica superiore ai 100 km grazie a una batteria potenziata. La ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW consente di ridurre significativamente i tempi di sosta per la ricarica.

: la celebre compatta tedesca è stata aggiornata con una versione “super hybrid” che offre un’autonomia elettrica superiore ai 100 km grazie a una batteria potenziata. La ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW consente di ridurre significativamente i tempi di sosta per la ricarica. Mercedes GLC Coupé Plug-in : questo SUV di lusso combina eleganza e tecnologia avanzata, offrendo un sistema ibrido plug-in con un’autonomia elettrica estesa e prestazioni di alto livello.

: questo SUV di lusso combina eleganza e tecnologia avanzata, offrendo un sistema ibrido plug-in con un’autonomia elettrica estesa e prestazioni di alto livello. BMW Serie 5 Touring Plug-in Hybrid: la station wagon bavarese unisce spazio, comfort e tecnologia “super hybrid”, permettendo lunghi viaggi con consumi ed emissioni ridotti.

Vantaggi delle auto ibride

L’adozione di veicoli “super hybrid” offre numerosi vantaggi sia per gli automobilisti che per l’ambiente:

Riduzione delle emissioni : grazie all’ampia autonomia elettrica, è possibile effettuare la maggior parte degli spostamenti quotidiani senza utilizzare il motore termico, diminuendo le emissioni di CO₂ e altri inquinanti.

: grazie all’ampia autonomia elettrica, è possibile effettuare la maggior parte degli spostamenti quotidiani senza utilizzare il motore termico, diminuendo le emissioni di CO₂ e altri inquinanti. Risparmio sui costi del carburante : l’utilizzo prevalente della modalità elettrica consente di ridurre significativamente le spese per il carburante, soprattutto considerando i costi più contenuti dell’energia elettrica rispetto ai combustibili fossili.

: l’utilizzo prevalente della modalità elettrica consente di ridurre significativamente le spese per il carburante, soprattutto considerando i costi più contenuti dell’energia elettrica rispetto ai combustibili fossili. Flessibilità d’uso: la presenza del motore termico elimina l’ansia da autonomia, rendendo questi veicoli perfetti sia per l’uso cittadino che per i lunghi viaggi.

Le auto “super hybrid” rappresentano un passo avanti verso un futuro più sostenibile, in attesa di una diffusione ancora più ampia delle auto elettriche. Con l’evoluzione delle infrastrutture di ricarica e il miglioramento delle tecnologie delle batterie, queste vetture potrebbero diventare la soluzione ideale per chi cerca un compromesso tra efficienza energetica e autonomia di percorrenza. Il mercato dell’ibrido continuerà a espandersi, offrendo soluzioni sempre più innovative e accessibili a un pubblico più vasto.

