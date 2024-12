Una notizia che sicuramente farà felici tanti beneficiari dell’Assegno di Inclusione è quella relativa al pagamento anticipato del sussidio nel mese di dicembre. Infatti, sembra che a dicembre sia stato confermato un meccanismo già adottato, per esempio, nel 2023 con il Reddito di Cittadinanza.

Parliamo di una sorta di anticipo della ricarica di dicembre per le festività natalizie. Ma sull’Assegno di Inclusione c’è anche dell’altro. Sempre a dicembre, infatti, arriveranno due ricariche del sussidio al posto di una, e in entrambi i casi con pagamento anticipato.

“Sono un beneficiario dell’Assegno di Inclusione. Mi chiamo Vito e prendo 500 euro al mese di assegno. Mi chiedevo se era vera la notizia che la ricarica che stiamo aspettando questo mese e che in genere percepisco il 27 del mese arriverà in anticipo. Sento dire che ci sarà la possibilità anche di prendere una doppia ricarica in vista delle feste natalizie, ma non ho capito se si riferisce a tutti i beneficiari o solo a qualcuno. Vorrei sapere se da parte vostra avete delle certezze maggiori di quelle che ho io adesso al riguardo.”

Assegno di Inclusione, doppia ricarica a dicembre, ma anche pagamento anticipato

Ma naturalmente non per tutti.

A dicembre, sull’Assegno di Inclusione, per alcuni arriverà una doppia buona notizia: anziché una ricarica, ne riceveranno due. Rispondendo ai tanti lettori che ci chiedono se le notizie che girano in rete sono vere o no, come ci dice pure il nostro lettore, ecco ciò che si conosce al momento relativamente alla nuova ricarica dell’Assegno di Inclusione in arrivo a dicembre.

È vero che alcuni prenderanno due ricariche al posto di una, ma solo alcuni beneficiari godranno di questo extra. La certezza, invece, sembra essere l’anticipo del pagamento della ricarica classica del mese corrente.

Reddito di Cittadinanza e Assegno di Inclusione, come sempre il dicembre è più favorevole

L’Assegno di Inclusione, come sempre, è la misura che ha preso il posto del Reddito di Cittadinanza.

Ildella prestazione è sostanzialmente lo stesso rispetto alla versione precedente: cambia il nome della misura, cambia il colore della card da, ma non variano le modalità di

Come accaduto a dicembre 2023 con il Reddito di Cittadinanza, anche per l’Assegno di Inclusione a dicembre 2024 arriva l’anticipo del sussidio.

Per sostenere le famiglie beneficiarie del sussidio in vista delle festività natalizie e per coprire le spese che queste comportano, si prevede di erogare la ricarica prima di Natale. Dovrebbe essere il 21 dicembre il giorno utile per l’incasso della mensilità del mese corrente del sussidio.

Ricariche in anticipo ma anche doppie ricariche

Per quanto riguarda la ricarica doppia di cui si parla, questa sarà, come sempre, riservata ai neo beneficiari del sussidio. Infatti, chi ha presentato domanda nelle ultime settimane e vedrà accolta l’istanza, percepirà il rateo di novembre a dicembre, mentre sempre a dicembre riceverà anche la mensilità del mese corrente.

In termini pratici, per venerdì 13 dicembre i neo beneficiari dell’Assegno di Inclusione potrebbero ricevere la prima mensilità oro spettante, ovvero quella di novembre. Anche in questo caso, si tratta di una mensilità anticipata, visto che per i neo beneficiari la prima ricarica spettante è prevista per il 15 di ogni mese e fa riferimento al mese precedente.