In aggiunta a chi prende già i vari bonus sociali su luce, acqua e gas. E un nuovo bonus per chi invece non rientra nel perimetro dei classici aiuti per disagio economico. Questo ciò che uscirà dal Consiglio dei ministri chiamato a rendere reale il già previsto decreto bollette. In pratica, nuova agevolazione ma pare solo sulla bolletta dell’energia elettrica ad uso abitativo. Nel decreto non mancheranno misure anche in favore di imprese e aziende sempre riguardando i consumi di energia. Ma quello che fa notizia e che interessa tante famiglie è il bonus da 90 euro. Perché pare che questo sarà lo sconto concesso sulla bolletta dell’energia elettrica.

Arriva un nuovo bonus bollette: 90 euro di sconto, ecco requisiti e soglie ISEE

Il governo dovrebbe mantenere la parola data per quanto concerne il nuovo bonus bollette che verrà introdotto. Un bonus che a differenza dei soliti bonus sociali che sono sempre attivi, abbraccia una platea più vasta. I classici bonus sociali sulle bollette di luce, gas e acqua, sono indirizzati a famiglie che presentano un disagio economico evidente.

Nel 2026 la soglia di ISEE, che resta il parametro usato per delimitare il disagio economico prima citato, è salita. Infatti, se fino alla fine del 2025 il bonus sociale è stato appannaggio di famiglie con un ISEE entro 9.530 euro nel 2026 sarà appannaggio di famiglie con un ISEE fino a 9.796 euro. Solo per le famiglie con almeno 4 figli il bonus è fruibile anche con un ISEE fino a 20.000 euro. Ma il bonus che verrà introdotto adesso guarda più avanti. Infatti, fissa la soglia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente fino a 25.000 euro.

Uno sconto inferiore a quello del 2025

Ricapitolando, per famiglie con un ISEE entro il tetto massimo di 25.000 euro, in arrivo un nuovo bonus bollette che dovrebbe essere da 90 euro. La bolletta dell’energia elettrica (non del gas) dovrebbe quindi avere uno sconto, una volta approvato il tutto e una volta chiarito il periodo dove si applicherà, di 90 euro anche per molte famiglie che non sono incluse, per limiti di ISEE, nei bonus sociali prima citati. Per chi invece vi rientra, il bonus da 90 euro sarà aggiuntivo rispetto al bonus sociale già preso e che continuerà a prendere.

Le due misure infatti sono cumulabili. Naturalmente per ottenere il bonus serve un ISEE in corso di validità e quindi si deve presentare la nuova DSU 2026. Una precisazione che deve essere fatta soprattutto per chi non rientrando nei bonus sociali classici, potrebbe aver deciso di non rinnovare l’ISEE nel corrente anno. Senza ISEE niente bonus quindi. Il bonus come quello del 2025 che però valeva 200 euro, sarà gestito da ARERA. Ed è l’Autorità di Regolazione di Energia Reti e Ambiente che tramite sua delibera, avvierà l’iniziativa che prevede una spesa di 315 milioni di euro.