Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
Oggi: 02 Feb, 2026
·

Appuntamenti pomeridiani, cassetto fiscale e civis potenziati: l’Agenzia Entrate annuncia le novità

Aperture pomeridiane, servizi potenziati e procedure più snelle: l'Agenzia Entrate ridisegna l’assistenza per professionisti e contribuenti
di
42 minuti fa
2 minuti di lettura
agenzia entrate
Foto © Licenza Creative Commons

Nel sistema fiscale italiano il rapporto tra amministrazione finanziaria e operatori specializzati ha un peso rilevante. In questa prospettiva è stata annunciata una riorganizzazione degli orari di ricevimento, con l’introduzione di fasce pomeridiane dedicate in modo prioritario ai professionisti che assistono contribuenti e imprese nelle pratiche tributarie più complesse. L’iniziativa nasce dall’esigenza di rafforzare il confronto diretto, senza rinunciare alla centralità degli strumenti digitali già attivi, come chiarito nella comunicazione ufficiale pubblicata a inizio febbraio 2026.

L’impostazione scelta mira a valorizzare il tempo di chi opera quotidianamente con dichiarazioni, controlli e istanze. Prima viene richiesto l’utilizzo completo dei canali telematici; solo quando questi non risultano sufficienti si apre la possibilità di un accesso fisico con priorità.

In questo modo l’Agenzia Entrate punta a ridurre code e sovrapposizioni, concentrando allo sportello le situazioni che richiedono analisi tecniche approfondite e verifica documentale puntuale.

Agenzia Entrate: organizzazione degli sportelli e impatto operativo

Le aperture nel tardo pomeriggio non rappresentano una semplice estensione dell’orario ordinario, ma un modello organizzativo diverso. L’obiettivo è creare spazi di dialogo mirati, utili soprattutto per chiarire comunicazioni di irregolarità, avvisi e controlli che derivano dall’applicazione del DPR 600/1973 e del DPR 633/1972. In tali casi, un confronto diretto può accelerare la definizione della posizione fiscale, evitando scambi ripetuti di integrazioni tramite posta elettronica certificata o piattaforme online.

Dal punto di vista pratico, la gestione degli appuntamenti consente di programmare meglio il lavoro degli uffici e di chi li frequenta per motivi professionali. Questo approccio favorisce una maggiore certezza dei tempi di risposta, aspetto rilevante soprattutto quando sono in gioco compensazioni, rimborsi o scadenze collegate a importi rilevanti.

L’Agenzia Entrate, attraverso questa scelta, conferma l’idea di un’amministrazione che affianca alla digitalizzazione una presenza fisica selettiva e qualificata.

Potenziamento dei servizi digitali e flussi informativi

Parallelamente agli interventi sugli sportelli, prosegue l’evoluzione delle piattaforme telematiche. Tra queste assume rilievo il canale Civis, destinato a gestire richieste di assistenza su esiti di controlli e comunicazioni automatiche. L’ampliamento delle funzioni dovrebbe consentire una gestione più rapida delle pratiche e una riduzione dei tempi di lavorazione, con vantaggi evidenti per chi segue numerosi contribuenti.

Un ruolo centrale è svolto anche dal Cassetto fiscale, strumento che raccoglie dati dichiarativi, versamenti e atti. Le nuove funzionalità annunciate includono la possibilità di scaricare grandi quantità di informazioni tramite collegamento diretto tra software gestionali e sistemi informativi dell’amministrazione. Questo passaggio riduce errori manuali e facilita i controlli interni, in coerenza con le procedure previste dal D. Lgs. 241/1997 per i versamenti e le compensazioni. In tale quadro, Agenzia Entrate intende rendere più lineare il flusso informativo tra uffici e intermediari, migliorando l’affidabilità complessiva del sistema.

Semplificazioni sul visto di conformità e Agenzia Entrate

Un ulteriore intervento riguarda le modalità di abilitazione al rilascio del visto di conformità, attestazione richiesta in diversi casi per l’utilizzo dei crediti d’imposta o per l’accesso a rimborsi di importo significativo.

È stata annunciata l’introduzione di un applicativo dedicato che dovrebbe semplificare l’invio della documentazione necessaria e rendere più trasparente lo stato delle richieste. Anche questa misura si inserisce nel solco del D. Lgs. 241/1997, che disciplina i rapporti tra contribuenti, intermediari e amministrazione.

Nel complesso emerge un modello “ibrido”, basato su autonomia digitale e supporto diretto selettivo. Se applicate in modo uniforme sul territorio, le novità possono contribuire a ridurre le incertezze operative e a migliorare la qualità del dialogo istituzionale. In questo scenario, Agenzia Entrate rafforza il proprio ruolo di riferimento per il sistema tributario, puntando su efficienza, chiarezza procedurale e collaborazione strutturata con i professionisti.

Riassumendo

  • Introduzione di aperture pomeridiane dedicate ai professionisti per pratiche fiscali complesse.
  • Priorità al contatto diretto dopo utilizzo completo dei canali telematici disponibili.
  • Migliore organizzazione degli sportelli per ridurre tempi e aumentare certezza operativa.
  • Potenziamento dei servizi digitali, con focus su Civis e Cassetto fiscale.
  • Download massivo dati e integrazione con software gestionali per semplificare i controlli.
  • Procedure più semplici per il visto di conformità tramite applicativo dedicato.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Articoli correlati

sul tema FISCO

Bonus giovani
Articolo precedente

Nuovi bonus ai giovani: da 500 a 1.000 euro, partono le domande al MIC