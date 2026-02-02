Appuntamenti pomeridiani, cassetto fiscale e civis potenziati: l’Agenzia Entrate annuncia le novità

Nel sistema fiscale italiano il rapporto tra amministrazione finanziaria e operatori specializzati ha un peso rilevante. In questa prospettiva è stata annunciata una riorganizzazione degli orari di ricevimento, con l’introduzione di fasce pomeridiane dedicate in modo prioritario ai professionisti che assistono contribuenti e imprese nelle pratiche tributarie più complesse. L’iniziativa nasce dall’esigenza di rafforzare il confronto diretto, senza rinunciare alla centralità degli strumenti digitali già attivi, come chiarito nella comunicazione ufficiale pubblicata a inizio febbraio 2026.

L’impostazione scelta mira a valorizzare il tempo di chi opera quotidianamente con dichiarazioni, controlli e istanze. Prima viene richiesto l’utilizzo completo dei canali telematici; solo quando questi non risultano sufficienti si apre la possibilità di un accesso fisico con priorità.

In questo modo l’Agenzia Entrate punta a ridurre code e sovrapposizioni, concentrando allo sportello le situazioni che richiedono analisi tecniche approfondite e verifica documentale puntuale.

Agenzia Entrate: organizzazione degli sportelli e impatto operativo

Le aperture nel tardo pomeriggio non rappresentano una semplice estensione dell’orario ordinario, ma un modello organizzativo diverso. L’obiettivo è creare spazi di dialogo mirati, utili soprattutto per chiarire comunicazioni di irregolarità, avvisi e controlli che derivano dall’applicazione del DPR 600/1973 e del DPR 633/1972. In tali casi, un confronto diretto può accelerare la definizione della posizione fiscale, evitando scambi ripetuti di integrazioni tramite posta elettronica certificata o piattaforme online.

Dal punto di vista pratico, la gestione degli appuntamenti consente di programmare meglio il lavoro degli uffici e di chi li frequenta per motivi professionali. Questo approccio favorisce una maggiore certezza dei tempi di risposta, aspetto rilevante soprattutto quando sono in gioco compensazioni, rimborsi o scadenze collegate a importi rilevanti.

L’Agenzia Entrate, attraverso questa scelta, conferma l’idea di un’amministrazione che affianca alla digitalizzazione una presenza fisica selettiva e qualificata.

Potenziamento dei servizi digitali e flussi informativi

Parallelamente agli interventi sugli sportelli, prosegue l’evoluzione delle piattaforme telematiche. Tra queste assume rilievo il canale Civis, destinato a gestire richieste di assistenza su esiti di controlli e comunicazioni automatiche. L’ampliamento delle funzioni dovrebbe consentire una gestione più rapida delle pratiche e una riduzione dei tempi di lavorazione, con vantaggi evidenti per chi segue numerosi contribuenti.

Un ruolo centrale è svolto anche dal Cassetto fiscale, strumento che raccoglie dati dichiarativi, versamenti e atti. Le nuove funzionalità annunciate includono la possibilità di scaricare grandi quantità di informazioni tramite collegamento diretto tra software gestionali e sistemi informativi dell’amministrazione. Questo passaggio riduce errori manuali e facilita i controlli interni, in coerenza con le procedure previste dal D. Lgs. 241/1997 per i versamenti e le compensazioni. In tale quadro, Agenzia Entrate intende rendere più lineare il flusso informativo tra uffici e intermediari, migliorando l’affidabilità complessiva del sistema.

Semplificazioni sul visto di conformità e Agenzia Entrate

Un ulteriore intervento riguarda le modalità di abilitazione al rilascio del visto di conformità, attestazione richiesta in diversi casi per l’utilizzo dei crediti d’imposta o per l’accesso a rimborsi di importo significativo.

È stata annunciata l’introduzione di un applicativo dedicato che dovrebbe semplificare l’invio della documentazione necessaria e rendere più trasparente lo stato delle richieste. Anche questa misura si inserisce nel solco del D. Lgs. 241/1997, che disciplina i rapporti tra contribuenti, intermediari e amministrazione.

Nel complesso emerge un modello “ibrido”, basato su autonomia digitale e supporto diretto selettivo. Se applicate in modo uniforme sul territorio, le novità possono contribuire a ridurre le incertezze operative e a migliorare la qualità del dialogo istituzionale. In questo scenario, Agenzia Entrate rafforza il proprio ruolo di riferimento per il sistema tributario, puntando su efficienza, chiarezza procedurale e collaborazione strutturata con i professionisti.

