Aiuti di Stato per le case, l’UE ha capito che così non va

L’emergenza abitativa in Italia è una realtà sempre più tangibile, aggravata da un intreccio di crisi economiche, scarsità di alloggi a prezzi accessibili e una crescente precarietà sociale. Nonostante l’urgenza, gli aiuti di Stato e le risposte pubbliche si rivelano spesso frammentarie, insufficienti e rallentate da burocrazie complesse. Il diritto alla casa, sancito dalla Costituzione, rischia così di rimanere un principio astratto per migliaia di famiglie.

Aumentano gli sfratti, cala l’offerta di case popolari

Negli ultimi anni, l’Italia ha assistito a un’impennata di sfratti, soprattutto per morosità incolpevole. Le persone colpite sono spesso lavoratori poveri, famiglie monoreddito, pensionati e giovani disoccupati.

Le grandi città come Roma, Milano, Napoli e Torino sono le più colpite, con liste d’attesa interminabili per gli alloggi popolari e una domanda abitativa che supera di gran lunga l’offerta disponibile.

Il patrimonio immobiliare pubblico, già limitato, è spesso fatiscente o non adeguatamente riqualificato. Inoltre, parte degli immobili rimane inutilizzato a causa di cavilli normativi o mancanza di fondi per ristrutturazioni. Il risultato è un sistema che non riesce a garantire un’abitazione dignitosa a chi ne avrebbe diritto.

Gli aiuti di stato tra buone intenzioni e scarsa efficacia

Negli ultimi anni, il governo ha introdotto vari strumenti per cercare di tamponare l’emergenza: tra questi, i contributi per la morosità incolpevole, il fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione e i bonus affitto per giovani e famiglie. Tuttavia, questi aiuti si scontrano con la realtà di fondi spesso insufficienti, ritardi nell’erogazione e criteri di accesso che escludono proprio le categorie più vulnerabili.

Un esempio emblematico è il fondo per la morosità incolpevole, che dovrebbe sostenere chi non riesce a pagare l’affitto per cause indipendenti dalla propria volontà (perdita del lavoro, malattia, ecc.). Spesso però le procedure per accedervi sono complesse e differenziate da regione a regione, generando disuguaglianze territoriali e lasciando molti senza alcun sostegno.

Il nodo degli affitti brevi e la pressione sul mercato

A peggiorare la situazione c’è la proliferazione degli affitti brevi turistici, che in molte città ha ridotto drasticamente il numero di abitazioni disponibili per residenti. Le piattaforme online hanno incentivato i proprietari a puntare su guadagni rapidi, disincentivando la locazione ordinaria a lungo termine. Questo fenomeno ha contribuito all’aumento dei canoni di affitto, rendendo ancora più difficile trovare un alloggio per chi ha un reddito medio o basso.

La mancanza di una regolamentazione nazionale uniforme ha permesso che in molte zone la pressione turistica si traducesse in una vera e propria espulsione dei residenti dai centri urbani. In alcune città, si iniziano a discutere misure più stringenti per limitare questo tipo di locazioni, ma al momento si tratta di tentativi ancora troppo deboli rispetto all’ampiezza del problema.

Serve una strategia strutturale, non solo aiuti di Stato

L’emergenza abitativa non può essere affrontata con interventi estemporanei o emergenziali. È necessario un piano nazionale di lungo periodo che punti alla riqualificazione dell’edilizia pubblica, alla costruzione di nuovi alloggi popolari, alla regolamentazione degli affitti brevi e al sostegno concreto alle famiglie in difficoltà.

Al centro di questo piano dovrebbero esserci equità e accessibilità: abitare non può essere un lusso, ma un diritto fondamentale. Serve inoltre una maggiore sinergia tra Stato, Regioni e Comuni, con finanziamenti stabili e trasparenti, capaci di garantire continuità agli interventi. Infine, è fondamentale il coinvolgimento del terzo settore e delle organizzazioni che operano sul territorio, spesso più vicine alle situazioni reali e capaci di offrire soluzioni più immediate e umane.

L’Italia si trova a un bivio: continuare a rincorrere le emergenze o pianificare una politica abitativa che metta davvero al centro le persone. La casa, per molti, è già una necessità urgente. Per tutti dovrebbe essere una garanzia.

