Affitti brevi, arriva il cruscotto per i controlli dei Comuni

Il settore degli affitti brevi sta per essere interessato da una vera e propria rivoluzione digitale. Il Ministero del Turismo ha lanciato un innovativo strumento chiamato Cruscotto Operatori Comunali, pensato per consentire ai Comuni di monitorare in maniera più efficace le attività legate alle locazioni brevi e contrastare le irregolarità. Questo strumento nasce in un momento in cui la gestione dei flussi turistici e il rispetto delle regole fiscali rappresentano sfide cruciali per le amministrazioni locali, soprattutto nelle città con un’alta concentrazione di strutture ricettive.

Cos’è il Cruscotto Operatori Comunali e come funziona

Il Cruscotto Operatori Comunali è una piattaforma digitale che consente agli enti locali di avere una panoramica completa e aggiornata sulle strutture presenti sul proprio territorio.

Attraverso una mappa interattiva, i Comuni possono visualizzare tutte le strutture registrate nella Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR).

Tra le informazioni disponibili rientrano la presenza o meno del Codice Identificativo Nazionale (CIN), la cronologia delle verifiche già effettuate e le eventuali anomalie segnalate. La geolocalizzazione delle strutture permette un controllo capillare e immediato, aiutando così i Comuni a individuare facilmente gli alloggi che operano al di fuori delle regole.

Le funzionalità principali del cruscotto

Il cruscotto mette a disposizione quattro strumenti fondamentali per gli operatori comunali:

Monitoraggio degli alloggi senza CIN: consente di individuare e estrarre l’elenco delle strutture prive del Codice

Identificativo Nazionale, obbligatorio per gli affitti brevi.

Gestione delle segnalazioni: raccoglie e mostra tutte le segnalazioni relative a strutture non registrate nella BDSR.

Verifica dei CIN non validati: permette di evidenziare le strutture che hanno registrazioni incomplete o in attesa di verifica.

Storico dei controlli: registra tutte le verifiche già effettuate, indicando date, esiti e dettagli dell’operatore incaricato.

Grazie a queste funzionalità, le amministrazioni locali possono agire con maggiore tempestività e ridurre la presenza di strutture abusive.

Obiettivi e conseguenze per il settore turistico

L’obiettivo principale del nuovo cruscotto è favorire una gestione più ordinata del turismo e garantire la trasparenza del mercato. La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha sottolineato come questo strumento rappresenti un passo importante verso l’adeguamento alle nuove normative europee, in vista dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2024/1028 prevista per maggio 2026.

Per gli operatori regolari, l’introduzione del cruscotto potrebbe significare una riduzione della concorrenza sleale da parte di chi offre affitti non autorizzati. I Comuni, invece, potranno contare su maggiori entrate grazie a un migliore controllo dell’imposta di soggiorno e a una lotta più efficace contro l’evasione fiscale. Inoltre, un censimento più preciso delle strutture consentirà di pianificare meglio i servizi e le infrastrutture turistiche, evitando sovraffollamenti e squilibri nella gestione del territorio.

I punti più importanti.