Acquisto terreni agricoli: fino al 100% di contributi per i giovani

L’acquisto di terreni agricoli rappresenta un passo cruciale per i giovani che desiderano investire nel settore agricolo, un comparto strategico per l’economia italiana. Negli ultimi anni, sono stati introdotti numerosi strumenti per agevolare l’accesso alla terra da parte delle nuove generazioni, con l’obiettivo di favorire la crescita e il rinnovamento del tessuto imprenditoriale agricolo.

Tra questi, il progetto “Generazione Terra” promosso da ISMEA, giunto alla sua seconda edizione nel 2024, si distingue per offrire finanziamenti agevolati e soluzioni innovative a favore dei giovani imprenditori agricoli e startupper.

“Generazione Terra”: un supporto concreto per l’acquisto terreni agricoli

A partire dal 30 ottobre 2024, prenderà il via la seconda edizione dell’iniziativa “Generazione Terra“, ideata per facilitare l’acquisto di terreni agricoli da parte dei giovani. Questo strumento, promosso dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), consente di ottenere finanziamenti fino al 100% del valore del terreno da acquistare, un’opportunità irripetibile per coloro che aspirano a consolidare o avviare la propria impresa agricola.

L’iniziativa è aperta a due categorie di beneficiari:

Giovani imprenditori agricoli sotto i 41 anni che desiderano ampliare la loro attività.

Startupper agricoli, ovvero giovani aspiranti imprenditori intenzionati a entrare nel settore per la prima volta.

Novità della Seconda Edizione di “Generazione Terra”

La nuova edizione di “Generazione Terra” introduce importanti novità rispetto agli anni precedenti. Un primo cambiamento riguarda l’aumento del premio di primo insediamento per i giovani startupper, che passa da 70.000 euro a 100.000 euro. Questo incentivo, (in aggiunta agli altri bonus giovani agricoltori di cui alla Legge n. 36/2024) è destinato a chi si è appena insediato, o lo farà entro sei mesi, come capo azienda di una nuova impresa agricola.

Un’altra novità significativa è la possibilità, introdotta per la prima volta, di richiedere, trascorsi almeno cinque anni dalla concessione del finanziamento, la revisione del tasso base e dello spread.

Contributi acquisto terreni agricoli: ripartizione risorse per il 2024

Questa opzione permette ai beneficiari di beneficiare di condizioni economiche più favorevoli nel corso del tempo, adattando il proprio piano di ammortamento alle eventuali evoluzioni del mercato finanziario.

Per il 2024, l’ISMEA ha stanziato complessivamente 80 milioni di euro per sostenere l’acquisto di terreni agricoli. Queste risorse sono suddivise in modo strategico per rispondere alle esigenze delle diverse tipologie di giovani agricoltori e delle specificità territoriali.

Circa 70 milioni di euro sono riservati agli imprenditori agricoli già attivi e ai giovani startupper con esperienza, equamente distribuiti tra le regioni del Centro-Nord e del Sud e le isole. Questo fondo intende favorire lo sviluppo di iniziative imprenditoriali su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree meridionali e insulari, spesso caratterizzate da maggiori difficoltà economiche.

I restanti 10 milioni di euro sono destinati ai giovani startupper con titolo, ovvero coloro che, pur non avendo esperienza imprenditoriale pregressa, possiedono una formazione specifica nel settore agricolo. Questo fondo copre l’intero territorio nazionale e mira a incentivare l’ingresso di nuove leve qualificate nel settore agricolo.

Come presentare la domanda

La procedura di partecipazione a “Generazione Terra” è interamente digitale, a partire dall’accreditamento fino alla compilazione e all’invio della domanda. Il 30 ottobre 2024, alle ore 12:00, si apriranno ufficialmente le candidature attraverso lo sportello telematico dell’ISMEA. Gli interessati avranno tempo fino alle 12:00 del 29 novembre 2024 per presentare la richiesta di finanziamento.

Per accedere al finanziamento, è necessario seguire alcune fasi chiave:

Accreditamento sul portale ISMEA: Prima di tutto, i potenziali beneficiari dovranno registrarsi e ottenere l’accesso alla piattaforma digitale.

Compilazione della domanda: Una volta accreditati, sarà possibile completare il modulo di richiesta, fornendo tutte le informazioni necessarie sul progetto imprenditoriale e sul terreno da acquistare.

Invio della documentazione: Tutti i documenti richiesti dovranno essere allegati alla domanda, compresi eventuali certificati di formazione o esperienza, nonché la descrizione dettagliata del piano aziendale.

L’Importanza di investire nel settore agricolo

Il settore agricolo rappresenta una risorsa fondamentale per l’Italia, non solo dal punto di vista economico ma anche ambientale e sociale.

Investire nell’acquisto di terreni agricoli offre ai giovani l’opportunità di contribuire al rilancio delle aree rurali, promuovendo lo sviluppo sostenibile e la preservazione del territorio.

Inoltre, grazie a iniziative come “Generazione Terra”, si intende contrastare il fenomeno dell’abbandono delle campagne e favorire il ricambio generazionale in un settore che necessita di nuove competenze e tecnologie per affrontare le sfide future.

Contributi acquisto terreni agricoli: vantaggi per i giovani imprenditori

Per i giovani imprenditori agricoli, poter accedere a finanziamenti così vantaggiosi rappresenta un’opportunità unica. Acquisire nuovi terreni agricoli permette di ampliare la propria attività e diversificare la produzione, migliorando la competitività sul mercato.

Consolidare l’impresa attraverso investimenti in infrastrutture e tecnologie innovative, è sicuramente un altro fattore positivo dell’iniziativa. A ciò si affianca la possibilità di avviare nuove imprese con una base solida, grazie al supporto finanziario e alle agevolazioni previste dal programma.

Grazie al fondo “Generazione Terra”, i giovani possono dunque superare uno degli ostacoli principali per chi desidera operare nel settore agricolo. Ossia, l’accesso alla terra. Questo progetto si rivela, quindi, un elemento chiave per il futuro dell’agricoltura italiana.

Riassumendo