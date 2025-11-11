Accertamento, perdite croniche e sottofatturazione? Legittimo quello induttivo-analitico

L’ordinanza n. 26182 del 25 settembre 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un’ulteriore conferma dell’importanza dell’accertamento analitico-induttivo come strumento efficace per la verifica della correttezza dei redditi d’impresa.

Con questa decisione, la Suprema Corte riafferma un principio già consolidato nella giurisprudenza tributaria: l’antieconomicità della gestione aziendale può costituire un indizio serio e attendibile di irregolarità fiscali.

L’accertamento analitico-induttivo e il suo fondamento normativo

L’accertamento dei redditi d’impresa può avvenire secondo diversi metodi (si pensi, ad esempio, anche al tovagliometro diffuso nella ristorazione), ma quello analitico-induttivo — disciplinato dall’articolo 39, comma 1, lettera d), del D.P.

R. n. 600/1973 — è tra i più utilizzati dall’Amministrazione finanziaria. Questo tipo di accertamento si basa sull’analisi dei dati contabili, che vengono poi integrati con elementi presuntivi e logici quando emergono incongruenze tali da far dubitare della veridicità delle scritture.

In sostanza, l’Ufficio può rettificare il reddito dichiarato quando risulta evidente una sproporzione tra costi e ricavi, oppure quando l’impresa opera stabilmente in perdita senza motivazioni credibili. L’obiettivo è individuare comportamenti che si discostano dai principi di razionalità economica, considerandoli segnali di possibile sottofatturazione o di occultamento di ricavi.

L’antieconomicità come indizio grave e preciso

Nell’ordinanza del settembre 2025, la Cassazione ribadisce che l’antieconomicità dell’attività imprenditoriale è un elemento probatorio rilevante e sufficiente a legittimare l’intervento del Fisco. Quando un’impresa presenta sistematicamente perdite o margini troppo bassi rispetto al volume di attività, senza fornire giustificazioni concrete, tale comportamento può essere interpretato come un sintomo di evasione.

La Corte sottolinea che l’accertamento può fondarsi proprio su questa anomalia gestionale, la quale, in assenza di spiegazioni plausibili da parte del contribuente, assume il valore di indizio “grave e preciso”.

Ciò significa che non si tratta di semplici sospetti, ma di elementi dotati di una forza dimostrativa tale da giustificare la ricostruzione induttiva dei redditi.

Il richiamo ai precedenti giurisprudenziali

L’ordinanza in questione si inserisce in un percorso interpretativo ormai stabile. Già in precedenza, la Cassazione aveva chiarito che l’accertamento analitico-induttivo può poggiare sulla verifica della coerenza economica dei risultati aziendali. In particolare, la sentenza n. 4410 del 2020 aveva stabilito che la persistente sproporzione tra ricavi e costi, in mancanza di un’adeguata spiegazione, rappresenta un indizio concreto di sottofatturazione.

In linea con questi orientamenti, la Corte conferma che il comportamento antieconomico dell’imprenditore non è compatibile con i principi di efficienza e con gli scopi propri dell’attività d’impresa. Operare in perdita senza ragioni logiche o di mercato costituisce un segnale che legittima l’intervento dell’Amministrazione finanziaria per accertare eventuali irregolarità.

Il ruolo del contribuente nell’accertamento

Un aspetto centrale di questo tipo di procedura riguarda l’onere della prova. La Cassazione chiarisce che, una volta evidenziata l’anomalia economica, spetta al contribuente fornire spiegazioni adeguate e documentate. Può trattarsi, ad esempio, di giustificazioni legate a strategie di mercato, a investimenti di lungo periodo o a particolari condizioni settoriali.

Se tali motivazioni non vengono fornite o non risultano convincenti, l’accertamento del maggior reddito diventa pienamente legittimo. In altre parole, l’Amministrazione può procedere alla rettifica anche in assenza di prove dirette di evasione, basandosi su elementi logici e coerenti con la realtà economica dell’impresa.

Le conseguenze pratiche sull’accertamento per le imprese

La pronuncia del 2025 rappresenta un ulteriore avvertimento per gli imprenditori e i professionisti: la gestione economica deve sempre rispondere a criteri di razionalità e trasparenza. La presenza di risultati negativi reiterati, o di margini di profitto troppo bassi, richiede una spiegazione chiara e supportata da documentazione.

In mancanza di queste giustificazioni, l’impresa rischia di essere oggetto di un accertamento analitico-induttivo, con conseguenze che possono tradursi in recuperi fiscali, sanzioni e interessi. Pertanto, una contabilità accurata e coerente con la realtà economica rappresenta la prima difesa contro possibili contestazioni.

La decisione della Cassazione conferma l’importanza di mantenere un equilibrio tra le esigenze di controllo dell’Amministrazione e il diritto del contribuente a difendersi. L’accertamento analitico-induttivo, pur fondandosi su presunzioni, non può essere arbitrario: deve basarsi su elementi concreti e verificabili. Tuttavia, quando le incongruenze contabili risultano evidenti e non spiegate, il Fisco è legittimato a intervenire.

Riassumendo