La 104 incontra la 106: cosa cambia da gennaio 2026 per disabili e caregiver (riepilogo e infografica)

Dal 1° gennaio 2026 diventano operative molte misure della Legge 106/2025, che integra e non sostituisce la storica Legge 104/1992. In pratica: più tutele per chi vive con disabilità o patologie croniche/invalidanti e per i caregiver, con 10 ore annue aggiuntive di permesso, un congedo fino a 24 mesi e una corsia preferenziale per lo smart working.

Cosa significa davvero “avere la 104”

Quando diciamo “ho la 104”, intendiamo il riconoscimento dell’handicap ai sensi della Legge 104/1992, che dà accesso a permessi, congedi e agevolazioni. Non è un “beneficio da rifare ogni anno”, ma uno status che abilita diritti e tutele previste dalla normativa vigente. Con la 106 questi diritti vengono ampliati, non cancellati.

In altre parole tutto quello che era stato acquisito resta.

Legge 106/2025: le novità principali dal 2026

Di seguito le principali novità del passaggio dalla 106 alla 106.

Più tempo per cure e assistenza: +10 ore annue

Arrivano 10 ore annue di permesso retribuito dedicate a visite, esami o terapie per lavoratori con patologie oncologiche, invalidanti o croniche, o per chi assiste familiari con invalidità (almeno pari al 74%, dove previsto).

Congedo straordinario fino a 24 mesi

È confermata/estesa la possibilità di un congedo fino a 24 mesi complessivi (continuativi o frazionati) con conservazione del posto. La retribuzione può essere parziale e la contribuzione figurativa può non essere piena: valutare l’impatto economico con un consulente.

Smart working con corsia preferenziale

Per disabili e caregiver è introdotta una priorità nell’assegnazione di mansioni compatibili con lavoro agile: non è un diritto assoluto, resta il necessario accordo con l’azienda ma diventa una corsia preferenziale con la 106.

Estensioni e procedure

Parziale estensione di tutele anche a lavoratori non standard (es. autonomi/parasubordinati) secondo modalità che saranno chiarite dai provvedimenti attuativi. Accertamento più “multidimensionale” (diagnosi + contesto): semplifica e rende più rapido l’accesso alle misure.

Ho già la 104: devo fare una nuova domanda?

In generale, no. La 106 integra la 104: se sei già riconosciuto ai sensi della 104, non devi “rifare la 104”. Per fruire delle nuove ore o del congedo potrà servire un adempimento INPS/aziendale (domanda di fruizione, certificazioni aggiornate, comunicazioni al datore). Quindi: nessuna perdita di diritti, ma possibili passaggi pratici per attivare i nuovi benefici.

Perché il quadro diventa più favorevole (attenzione ai limiti)

Con 106 si rafforzano le tutele per conciliare lavoro, salute e assistenza: più flessibilità sui permessi, maggiore protezione in caso di terapie e rientro, possibilità di congedi più lunghi. Restano però vincoli su retribuzione del congedo e compatibilità organizzativa per lo smart working.

Infografica testuale — “La 104 incontra la 106: cosa cambia dal 2026”

Aspetto Prima (Legge 104/1992) Ora (con Legge 106/2025) Permessi 3 giorni/mese retribuiti +10 ore annue per visite/terapie Congedi Assistenza familiare con tutela del posto Fino a 24 mesi complessivi (anche frazionati), tutela del posto; indennità non sempre piena Smart working Facoltativo Corsia preferenziale per disabili e caregiver (non automatico) Platee Dipendenti Prime aperture anche a rapporti non standard (da definire) Accertamento Medico-legale tradizionale Valutazione multidimensionale e semplificazioni

FAQ — Domande frequenti

Chi ha già la 104 deve rifare domanda? No. La 106 aggiunge tutele al quadro esistente. Potrebbero servire istanze specifiche per fruire di nuovi permessi/congedi. Le 10 ore si sommano ai 3 giorni mensili? Sì, sono aggiuntive e destinate a visite/esami/terapie, con certificazione medica secondo i requisiti di legge. Il congedo fino a 24 mesi è retribuito? Non sempre: la conservazione del posto è garantita, ma l’indennità può essere parziale; verificare contributi e impatto economico. Lo smart working diventa un diritto? No, ma c’è una priorità per mansioni compatibili; resta il necessario accordo con l’azienda. Quando entrano in vigore le novità? La legge è stata pubblicata il 25 luglio 2025 ed è entrata in vigore ad agosto 2025; molte misure sono operative dal 1° gennaio 2026 e saranno dettagliate da prassi/atti applicativi.

Cosa fare ora (checklist pratica)

Verifica il verbale 104 (gravità, data, aggiornamenti utili). Confrontati con HR/INPS per attivare 10 ore e/o congedo; prepara certificazioni mediche; Valuta impatto economico del congedo (indennità parziale, contribuzione). Pianifica lo smart working con il datore, se compatibile con le mansioni.

Riassumendo