Coloro che vanno in pensione all’età di 67 anni rischiano di perdere fino a 575 euro. Come canta Daniele Silvestri con il brano Il mio nemico: “Perché poi gira e rigira gli serve solo una scusa, la fregatura è che è sempre un altro che paga e c’è qualcuno che indaga per estirpare la piaga. Però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega“. Tanti sono i problemi che affliggono la nostra società e che devono essere risolti.

Peccato che non sempre siamo in grado di cogliere le varie criticità e dare un contributo a trovare una soluzione.

Questo perché difficilmente si riesce a capire l’intensità di un problema che non colpisce direttamente noi stessi. Basti pensare ai requisiti di accesso alle pensioni. Coloro che già beneficiano di questo trattamento, ad esempio, non hanno più la necessità di restare aggiornati sulle ultime novità in merito. I più giovani, consapevoli di dover lavorare ancora tanti anni, pensano che sia ancora troppo presto per pensare a tale argomento. Ne consegue che solamente le persone prossime alla pensione siano davvero interessate a conoscere le ultime novità in materia.

Verso la pensione a 70 anni e intanto chi esce a 67 “paga” fino a 575 euro

In realtà anche i più giovani dovrebbero già iniziare a volgere un occhio di riguardo al mondo delle pensioni. Solo in questo modo, infatti, è possibile farsi un’idea di quello che riserverà loro il futuro e cercare, ad esempio, di attuare delle misure preventive, come ad esempio valutare la possibilità di puntare sulla previdenza complementare. Questo perché, salvo eventuali cambiamenti apportati da un’eventuale riforma delle pensioni, si prospetta un futuro non di certo roseo per il sistema pensionistico del nostro Paese. In particolare la speranza di vita continua a crescere e questo potrebbe comportare un aumento dell’età pensionale.

In particolare si fa sempre più largo l’ipotesi che in molti per andare in pensione dovranno attendere il raggiungimento di un’età pari a

Se tutto questo non bastasse, i lavoratori temono di ricevere importi particolarmente bassi. Un timore più che fondato e che vede manifestare le sue prime avvisaglie già nel corso del 2025. Questo perché, in seguito all’aumento delle speranze di vita, si assiste ad una riduzione dei coefficienti di trasformazione. Quest’ultimi, ricordiamo, vengono applicati al montante contributivo e differiscono in base all’età anagrafica del soggetto nel momento in cui va in pensione. Ad un’età più alta corrisponde un coefficiente più elevato. Ne consegue che tale valore influenza in modo diretto l’importo finale del trattamento pensionistico.

L’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione viene effettuato ogni due anni tenendo conto delle rilevazioni ISTAT sull’adeguamento alle aspettative di vita. In base a quanto si evince dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in seguito agli ultimi aggiornamenti i coefficienti di trasformazione sono più bassi rispetto a quelli precedenti. Per questo motivo chi va in pensione a partire dal 1° gennaio 2025 avrà un assegno più basso a parità di montante contributivo, rispetto all’anno scorso. A titolo di esempio, in presenza di un montante contributivo pari a 500 mila euro, l’importo della pensione nel 2024 sarebbe stato pari a 28.615 euro. A partire da gennaio 2025, invece, tale importo scende a quota 28.040, comportando pertanto una perdita lorda annua pari a 575 euro.