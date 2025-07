Rinunciare alla pensione, restare a lavorare un altro anno, prendere lo stipendio e poi? La domanda che molti si pongono quando è il momento di andare in pensione perché sono stati raggiunti i requisiti è questa. Un nostro lettore ci chiede se davvero è così conveniente restare al lavoro, lui che ha le caratteristiche per andare in pensione dopo l’estate con 66 anni di età. Oggi restare a lavorare un anno probabilmente conviene. Anche perché la misura per la quale lui ha maturato il diritto è tra quelle che rientrano in alcune agevolazioni.

“Salve, il mio nome è Piero e ad agosto compio 66 anni di età.

Subito dopo a settembre completo i 43 anni ed un mese per la pensione anticipata. Ho deciso di restare al lavoro durante la finestra. Ma adesso credo di voler restare al lavoro ancora, puntando ai 67 anni. Tanto per 12 mesi di lavoro in più cambia poco. Ma la spinta a questa mia idea la danno le vostre informazioni che ho letto sul bonus stipendio per chi rinvia la pensione e sulla maggior pensione che potrei prendere restando al lavoro. Secondo voi cosa guadagno effettivamente? Ma mi chiedo. Non è che per caso l’anno prossimo cambiano le regole e perdo in qualche modo il diritto alla pensione?”

Un anno di lavoro in più: pensione e stipendio più alto per chi rinuncia al riposo

Restare al lavoro quando uno ha già raggiunto il diritto alla pensione non è certo la scelta più facile del mondo. Soprattutto se pensiamo che c’è chi in pensione non ci andrà mai perché stenta a raggiungere i requisiti, parlare di chi pur potendo andare vi rinuncia, può essere quantomeno strano.

Eppure esiste anche questa cosa, che è una libera scelta del contribuente ma spinta da alcuni vantaggi che il rimandare la pensione permette di ottenere.

Vantaggi in termini di stipendio percepito e di pensione futura. Con una postilla importante. Se il diritto alla pensione è stato raggiunto per una determinata misura, ma che dista poco tempo dalla pensione di vecchiaia, temporeggiare godendo dei vantaggi è sicuramente una cosa utile.

Perché una cosa è trovarsi a un anno dalla pensione di vecchiaia, un’altra è trovarsi a 3, 4 o 5 anni da questo obiettivo. Una cosa è posticipare la pensione e rimandarla di 12 mesi o poco più, un’altra è rimandarla di anni. Ed il nostro lettore è uno di quelli che può, oggettivamente, trarre vantaggio.

Ecco i calcoli che bisogna fare per capire i vantaggi che ci sono

Chi rimanda la pensione che ha già maturato, ma solo con la quota 103 o con la pensione anticipata ordinaria, può godere dello sgravio contributivo da chiedere all’INPS per tutti i periodi di permanenza al lavoro fino ai 67 anni di età. Un bonus sullo stipendio, con la quota di contributi a carico dello stesso lavoratore che è pari al 9,19% che rimane in busta paga. Certo, non finisce nel montante contributivo, ma il 91,9% rimane come netto in busta a maggiorare lo stipendio per tutti i mesi che mancano alla pensione di vecchiaia ordinaria.

I contribuenti versano alla pensione il 33% del loro stipendio ogni mese. Una parte, cioè il già citato 9,19% è a loro carico, il restante è a carico del datore di lavoro. Che continuerà a versare ciò che deve anche nei mesi di posticipo della pensione. Che pertanto, a 67 anni sarà più alta perché ci saranno anche questi ulteriori versamenti contributivi.

Oltretutto, seguendo la regola del calcolo contributivo della pensione, ci si guadagna anche a livello di coefficiente. Cioè la pensione a 67 anni è calcolata con un coefficiente migliore rispetto a quello a 66 anni. Una cosa che incide in misura diversa in base alla carriera del lavoratore. Perché il coefficiente migliore riguarda la parte contributiva della pensione che è:

tutta la pensione per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 e non ha alcun versamento contributivo precedentemente;

la parte di pensione per i periodi di versamento fino al 31 dicembre 1995 per chi ha meno di 18 anni di contributi alla stessa data;

la parte di pensione per i periodi di versamento fino al 31 dicembre 2011 per chi ha già almeno anni di contributi versati al 31 dicembre 1995.

Il nostro lettore “becca” tutti e 3 questi vantaggi quindi, cioè: